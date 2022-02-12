消息增1510確診｜多區檢測站人流稀疏　沙田5分鐘完成　持續更新

第五波疫情持續爆發，消息稱，本港今日（12日）新增約1510宗確診個案，多個處所及住宅都需要強制檢測。最新有11個檢測站增設派籌機，市民可網上留意叫籌號。

本文的互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，詳列各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。政府宣布，考慮到全港整體的檢測需求，位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會由明日（13日）起停止運作。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（12日）指出，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢；收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。



讀者亦可前往政府大型採樣站籌號排隊狀況網站，了解最新叫籌情況

請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

【13:27】有網民於facebook群組「沙田之友」分享，沙田大會堂廣場（近新城市廣場）檢測站沒人排隊，5分鐘內即可完成檢測。

2月12日沙田大會堂廣場（近新城市廣場）檢測站（fb群組「沙田之友」圖片）

【12:32】全港多區檢測站今日人流較日前稀疏，有網民於fb群組「馬鞍山之友」發文表示，可直入馬鞍山遊樂場硬地足球場，約30分鐘完成檢測。有網民亦於fb群組「全港檢測站交流分享區」分享中環愛丁堡廣場及黃大仙睦鄰街遊樂場只需輪候30分鐘，東涌北公園七人硬地足球場預計只需輪候約15分鐘。

2月12日馬鞍山遊樂場硬地足球場（fb群組「馬鞍山之友」圖片）

【10:30】長沙灣體育館排隊人數目測100人內。

【09:45】大埔體育館早上10時開門前已有180人等候，人龍幾乎圍繞體育館一圍至汀太路對開。排頭位的62歲羅先生表示，早上7時已到場，預計需排至少3小時才能進場檢測。他稱由於居住的寶湖花園有多人確診，近日因而被要求進行兩次強檢，對上一次為兩日前，同樣均在大埔體育館接受檢測。

他又說，自從大埔爆發疫情後已減少出門，新年與在醫院工作的胞弟僅透過電話或視像聯絡，他更絕跡於人流密集的大埔墟街巿，只會選擇於超巿早上8時人流稀疏時段入內買齊所有食物及日用品，其後便留在家中不出門，笑言罐頭及糧食足夠一星期圍封備用。

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【09:13】深水埗楓樹街遊樂場目測約200人排隊，人龍於場內「打蛇餅」，龍尾於場外，約300米長。

【08:30】元朗市東社區會堂檢測中心目測約400人排隊，人龍400米長，至旁邊戶外停車場內，預計需排2至3小時。檢測中心早上8時開門，排頭位的鍾生鍾太凌晨4時已到場，他們指出，居住的大廈有人確診所以要強檢，因需要上班，怕遲來會多人，所以早些到場，兩人檢測後稱「都幾快手」。

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【08:20】大埔社區中心籃球場早上8時開門前，已有逾百人排隊，人龍不斷伸延至近大埔街巿正門對開，目前等候人數已超過300人，預計需排超過1小時。

巿民郭小姐稱，今早約7時便到場等候，由於早前亦曾到上址接受檢測，輪候時間超過數小時，故今早帶備書本解悶，她大約8時15分前已可進入社區中心範圍內等候，認為較想像中快捷及流暢。

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【08:16】長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂目測約150人排隊，人龍排至麗葵樓，約220米長。檢測站早上10時開門，龍頭凌晨5時到場。

截至2月12日全港各區合共58個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。