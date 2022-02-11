追蹤檢測中心派籌叫號　13檢測站設派籌機　附位置│持續更新

第五波疫情持續爆發，2月11日錄得逾1300宗確診，多個處所及住宅都需要強制檢測。最新有13個檢測站增設派籌機，其中荔景社區會堂及慈雲山社區會堂派籌機即將啟用，市民可網上留意叫籌號，《香港01》會每15分鐘更新叫籌號，方便讀者留意各站排隊情況。



另有互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。今日（11日）將加開兩檢測站，分別位於安達邨善達樓側籃球場、葵涌石排街公園。



讀者亦可前往政府大型採樣站籌號排隊狀況網站，了解最新叫籌情況

請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

【14:30】青衣長發社區中心目測約150人排隊，沒有派籌，預計等候時間30至45分鐘，排隊頭的市民表示只等候30分鐘。

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【12:30】天水圍天晴社區會堂目測約300至400人排隊，人龍排至社區會堂對出空地，預計等候1小時，沒有派籌。排隊頭市民表示，等候逾45分鐘，認為「算快」完成檢測。有拿着拐杖的市民表示，等候時間不算太長，認為與其他設派籌的檢測中心要等候時間相若。

【11:30】深水埗麗閣社區會堂目測約200人排隊，人龍排至社區會堂對出空地，現場設派籌，但非人人都可以拿籌。

負責人林生解釋，若全部人都可拿籌，或會對不懂上網看叫籌情況的長者不公平，故與民政事務局溝通後，決定只人手派籌予70歲以上長者、傷殘人士及孕婦。他續說，人手派籌可寫下安排檢測時間，市民可按派籌紙上的編號直入檢測中心做檢測。他表示，此區長者較多，現時排隊的人中3成為長者，故才作出此變動，已獲民政事務局同意。

截至早上11時半，檢測中心共派出150個籌，現時持籌號的人可於今午4時半做檢測。

【11:20】葵涌石排街公園目測約200人排隊，人龍約200米長，只排1.5小時就可檢測。設長者或輪椅人士的關愛隊，排關愛隊的楊太表示可直入做檢測。

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【11:00】沙田瀝源社區會堂目測約400人排隊，人龍排滿社區會堂對出空地；分了3條隊，預約隊百多人、沒預約隊約200人、自費隊約100人。

【10:15】大圍新翠邨足球場目測約800人排隊，人龍由足球場排至新翠商場，共約500米長。設75歲以上長者隊，目測80名長者排隊。

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【09:30】長沙灣體育館目測過百人排隊。

2月11日長沙灣體育館（張浩維攝）

【09:30】馬鞍山遊樂場目測約500人排隊，人龍於兩個籃球場內「打蛇餅」，約100至200米長，檢測站將於早上10時開門。馬鞍山遊樂場設有75歲以上長者隊，需由工作人員先檢查身份證方可排隊。早上9時許約有20至30名長者排隊，有長者稱早上約8時已到場。

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【09:15】石塘咀體育館目測約400人排隊，人龍排至山道天橋，包圍體育館一圈，估計要排2小時。

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【09:00】深水埗白田社區會堂約300人排隊，不設派籌，預計須排2小時。住在附近的陳太表示，自己第2次來白田社區會堂做檢測，今次較以往少人，「上次2月8日來做檢測，排到廠商會（廠商聯合會中學）門口」，需等候5小時，預計今次較快做到檢測。排隊頭的街坊稱，早上7時已到場排隊。

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【08:50】深水埗楓樹街遊樂場早上8時開門前已有逾百人等候，現場不設派籌，排頭位市民稱早上6時前已到場。至近9時，目測排隊人數多達500人，人龍繞場一周往長沙灣道方向延伸，預計須排至少2.5小時才能進場檢測。

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【08:45】荃灣公園流動採樣站目測約300人排隊，人龍於網球場內「打蛇餅」，約100至200米長。

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【08:00】深水埗麗閣社區會堂早上10時才正式開放予巿民進場檢測，現場目測排隊人數已有90人，龍尾正開始往東京街麗葵樓方向延伸，排頭位市民稱清晨5時已在場等候，換言之至少要輪候5小時才能進場。

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【07:55】粉嶺和興體育館目測750人，人龍圍繞體育館兩圈，排頭位市民清晨5時到場，現場不設派籌。

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【07:30】油塘社區會堂超過200人排隊。

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【07:00】清晨6時半前，黃大仙廣場檢測站約10名市民排隊，到7時正已有約40人排隊，排頭位的陳女士與兒子淩晨4時許到場，因兒子公司有同事確診，所以要做檢測。

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截至2月11日全港各區合共65個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。