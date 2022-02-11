疫情．最新｜上水祥龍圍邨等污水呈陽性　居民只需快速測試

本港周四（10日）新增986宗確診個案，約800宗初步陽性，未計有關個案，自去年12月底起累計已高達5200宗個案。同時多一名染Omicron變種病毒94歲女患者離世，患者有長期病患沒有接種疫苗，至今共208位患者在公立醫院離世，另有3名患者危殆。

第五波大爆發，本港連續多日確診個案在千宗高位徘徊，各區檢測中心大排長龍。在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周末到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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【22:14】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。民政事務總署將會由明日（12日）起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，居民毋須前往檢測：

．水泉澳邨茂泉樓

．元州邨元泰樓、元和樓及元豐樓

．秀茂坪紀律部隊宿舍第一座及第二座

．宏豐大廈、元新大廈及保安樓一帶住宅

．上水祥龍圍邨

【22:05】明星海鮮酒家集團今日公布，因應本港疫情十分嚴峻，暫時除深水埗及筲箕灣店外，其他分店暫停營業由今日起暫停營業，直至疫情穩定再恢復營業，直至疫情穩定後才恢復營業。

彩福婚宴集團今日也宣布，鑑於香港疫情嚴峻，為減少人流聚集，彩福婚宴集團全線分店將於明天（12日）起，暫停營業至2月28日。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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長沙灣蔬菜批發市場疑爆疫 菜統處確認10多位染疫人士近日曾到訪

【20:35】第五波疫情爆發，持續有跨境司機染疫，兩地蔬菜運輸受影響，本港菜價亦因而波動。《香港01》收到讀者報料，指由蔬菜統營處營運的長沙灣蔬菜批發市場有疫情爆發，過去10日有逾20人陸續確診，當中包括菜販及工人。

蔬菜統營處則回覆確認，上星期至今有10多名初步確診及確診者到訪，已即時安排消毒、加派人手清潔。

紅磡半島豪庭有居民確診。(資料圖片）

確診大廈｜111幢大廈新上榜 紅磡半島豪庭、元朗五條鄉村上榜

【20:21】本地新冠肺炎疫情不斷升溫，確診者遍布港九新界。按衞生署昨日（10日）的確診患者居所列表，單日再多111幢大廈上榜，全港18區都有份，當中以深水埗區及元朗區最嚴重，分別再多16及15幢大廈中招。

▼2月11日 新增有確診者居住大廈▼



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鳳城酒家總店屹立上環20年突2.20結業 集團疫下多間分店停運

【19:31】疫情襲港逾兩年，飲食業步入寒冬，再有老牌食肆結業。屹立上環20年的鳳城酒家總店今日（11日）宣布，2月20日將光榮結業，但未有透露原因，有熟客留言大嘆不捨，希望酒樓疫後可捲土重來。鳳城酒家飲食集團疫情下，已有多間分店先後結業，該集團現時僅餘下銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店。

▼2月11日 黃大仙廣場流動採樣站未天光已有人排隊▼



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封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓污水陽性 今晚圍封強制檢測

【19:21】元州邨元盛樓同樣因污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時起列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，安排與蘇屋邨海棠樓一樣。

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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【19:10】深水埗蘇屋邨海棠樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時起列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（12日）約中午12時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

疫情｜英美澳印巴等8國禁航令延至3.4 尼泊爾輸入個案增明起熔斷

【19:04】本港疫情嚴峻，食物及衞生局今日（11日）公布，為防止輸入個案增加本港醫療系統的壓力，決定進一步延長對8個國家的禁航令兩周至3月4日，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

另外，因應過去一個月出現多宗從尼泊爾抵港的輸入個案，港府明日（12日）凌時起亦會將尼泊爾加入航班「熔斷機制」名單，同樣禁航至下月4日。

強制檢測｜政府突改標準：大廈只一宗、收安心出行提示均毋須檢測

【18:58】第五波疫情幾近失控，每日有多個污水呈陽性區域及數十幢大廈納入強制檢測名單，各區的檢測站大排長龍。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢；收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。

七旬股評人藺常念檢測排隊4小時 自費檢測無人用 斥欲付費被拒

【17:38】連日來各區多幢大廈納入強檢名單，港九新界多區的檢測站每天都大排長龍，部份區連同領籌及排隊檢測需時鐘要7至8小時，十分費時。智易東方證券行政總裁藺常念因大廈出現確診個案，昨日（10日）與太太到禮頓社區會堂進行強檢，一等便三個多小時，他表示，曾一度向現場職員表示願意自費240元做檢測，但被其拒絕，感到不解，「我一行過去問可唔可以俾錢檢測，佢只命令我排返去隊尾等，都無人排又唔畀人用！」

【16:57】公立醫院採取一系列加強感染控制措施，保護病人及員工：

1)安排所有員工特別臨床前線，盡快接受快抗原測試。安排緊細節，會盡快展開

2)提醒員工注意家人健康，病症輕微都要接受快測，返工提高警覺，留意病人情況

3)建議返工放工戴兩口罩，可一個外科加布口罩，或者 一貼面口罩，又或加個扣，加強保護

--現有6個月保護裝備存量，會密切監察使用量

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【16:50】公立醫院確診情況：

-沙田醫院內科病房一名97歲男病人昨初確，醫院接觸追踪，所有病人33名及員工檢測，多5人69至98歲染疫 ，6病人穩定，隔離中，病房員工檢測全部陰性，會再安排進一步檢查，醫院會詳細調查感染途徑，已停收新症

-屯門醫院婦產病房一名44女病人染疫，追踪後發現，多兩病人39歲孕婦及 45歲病人確診，同格8病人列密切接觸者，另有一位護士及病人服務助理，因病人在嘔吐時趕不及戴面罩及呼吸器列密切接觸者。已停收新症

-明愛醫院一個內科病房昨日公布有群組感染，今日再多2護士及1病人服務助理初步確診。

-40名公院員工初確診，大部分社區及家居感染

【16:42】死亡個案2宗：

1)仁濟醫院86歲男病人，發燒入院，轉送入院時嚴重，今日凌晨4點07分離世，有打科興疫苗

2)伊利沙伯醫院88歲女病人，由廣華轉送，昨日初確診，下午2時17分離世

危殆個案2人：(兩位病人都無打針)

1)84 男病人(＃14814)將軍澳醫院留醫

2)97男病人(＃18489)仁濟醫院留醫

嚴重個案11人：

-共5男6女，超過一半人無打針

確診數兩年首破兩萬 張竹君：手上有1500宗初陽 顯然疫情未到頂

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增1325宗確診，初確診個案逾1500宗，2月個案集中深水埗、沙田及屯門，另今日有多宗老人院爆疫，其中畢尚華神父護老頤養院頤養院有多人確診，可能多人士要檢疫。至今13間老人院要去亞博檢疫及1宗原地檢疫。

沙田街市與確診個案相關 周六及周日關閉清潔 下周一重開

【16:06】食物環境衞生署今日（11日）宣布，因應診個案與沙田街市有關連，為審慎起見，該街巿明日及後日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

【16:06】消息指，今日初確診個案已增至逾1500宗。

01消息：覓地建港版火神山研鄰近亞博或竹篙灣 將重啟亞博1、2館

【13:56】本港第五波疫情失控，消息指今日增1325宗確診、至少800宗初陽，再創單日確診新高，隔離及治療設施幾近飽和。政府正覓地火速興建港版火神山式的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址希望是鄰近目前集中收治新冠患者的地點，即鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心(即臨時醫院)與亞博或竹篙灣，除了收治確診者外，亦希望可用作盡快隔離初陽患者，但要解決收治初陽患者最好有獨立隔離設施的問題，以免有檢測「假陽性」人士變緊密接觸者需再隔離檢疫。



另外，亞博的收治設施未完全用盡，消息稱，醫管局正籌備盡快重開亞博館1及2號的治療設施，1號館有500床位會用作隔離院舍長者，2號館的500床位則接收無症狀或輕症患者，以解燃眉之急。

【12:43】元朗洪福邨洪樂樓今日（11日）11時完成強制檢測行動並解封，截至今日凌晨零時，約1 450人接受了檢測，當中共發現九宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2.11 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心啓用▼



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林順潮醫生教自製高效能口罩 一個動作減漏氣 保護力大增至90%

【11:49】第五波疫情持續惡化，有消息指，今日（11日）確診人數勢破升再創紀錄新高。口罩成爲防止市民染病的關鍵，早前袁國勇教授已呼籲市民可以戴兩個口罩。林順潮醫生日前亦製作並上傳短片，教市民自製高效能口罩。片中他先後介紹三種提高口罩保護能力的方法，其中用釘書機釘住口罩兩邊的方法，更能防止口罩漏氣，並將口罩的保護能力由45%大幅提升至90%，大大減少中招的機率。

林順潮醫生教人自製高效能口罩。（資料圖片）

明愛護師疑病區解說引短距離傳播 袁國勇道歉稱非指摘教學有問題

【11:44】明愛醫院陸續出現確診個案，早前一位明愛醫院護師於教學時，長期大聲説話，被政府專家顧問袁國勇指出，有可能透過這個情況空氣傳播病毒。



今早（11日）在商台《在晴朗的一天出發》節目上，有聽眾致電平反，指出該護師非大聲説話，更是「出了名溫柔」。袁國勇就言論道歉，強調並非指摘該護師教學過程有錯，而是根據調查，該護師站在第5、6個病區講解，及帶著一眾學員，曾停留在病房4至5小時，有機會在病區講說時所帶出的病毒空氣微粒，帶入病區内，造成短距離傳播。

袁國勇表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，第5及第6區有5名病人有初步確診。（劉漢櫂攝）

疫情｜消息：增1325確診、至少800初確診 單日確診數字再創新高

【10:32】第五波疫情嚴峻，繼前日（9日）確診個案數字首次錄得四位數後，消息指，本港今日再新增1325宗確診，另有至少800宗初步確診個案，料勢創單日確診數字新高。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

01獨家︱港府爭內援盼每日檢測量 翻一番至60萬 另覓地搞火神山

【00:10】全港各區爆發新冠疫情，檢疫中心連日來大排長龍，市民動輒要排隊數小時始能檢測，之後又要再等兩三日才有檢測結果。《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。

01獨家︱港府周末趁深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

【00:05】新冠疫情大爆發，本港連續兩日約千宗確診個案，各區檢測中心大排長龍。就在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員。

▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



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▼2月10日 良景邨良傑樓解封▼



▼2月10日 元朗市東社區會堂檢測大排長龍▼



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▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



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昨日總覽：疫情．2.10｜確診986宗添1死 港府尋求中央援助建港版「火神山」

疫苗預約｜接種率創新高乘勢上 聶德權：正物色增加臨時接種場地

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水陽性被圍封 目標周五中午12時完成

月薪5.8萬聘司機 送陽性檢測樣本 負責人：市道差收3,000份申請

01直擊｜檢測排隊黨湧現 640元代排4小時 蛇頭：廿個夥計唔夠

01獨家︱港府周末赴深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

疫苗通行證｜一文睇清常見問題 假針卡責任誰屬、外賣須掃針卡？

疫情｜去年底至今累計5200宗確診 今增23名醫護染疫 涉多間醫院

疫情｜94歲無打針婆婆入院兩日病情急速惡化離世 再添3長者危殆

強制檢測｜油塘道檢測站排隊少於1小時 啟晴邨居民跨區到場檢測

梁卓偉倡積極考慮封城 若維持現狀下月每日2.8萬人染疫 20人死

確診大廈｜88幢大廈新上榜 有患者住Park Yoho Napoli、黃埔花園

增986確診丨油塘道檢測站輪候約1小時、150人排隊 附各區檢測點

疫情｜至少8安老院舍爆疫 深水埗溫暖護老院4長者中招或全院檢

10檢測站增派籌機 設長者、孕婦關愛隊 徐德義評炒籌︰盡量制止

強制檢測｜凌晨4時已有人排隊 市民盼派籌免苦等 長遠增檢測站

菜荒｜港府：內地供港蔬菜量回復90％ 料菜價會相應逐步回落

避疫｜沒訂隔離酒店人士闖關 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔

全民自我檢測｜新世界向基層送20萬檢測包 旗下屋苑每戶可得兩包

一家四口確診 呼吸困難患者博愛醫院等5小時 獲派樽仔被叫回家

封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封 共發現14宗初步陽性個案

封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封 3宗檢測結果不確定

疫情｜今增30名政府人員染疫 包括5名消防員及2名康文署工人等

確診者在家等4日未送院 全家人染疫︰本來1個、𠵱家變幾個中招

屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山 住戶指07、09單位大量確診疑傳播

疫情｜消息：增986確診、300初確診 檢測超負荷或未反映全面情況

長沙灣檢測站設派籌機 承辦商接報現賣籌、假籌 派員限一人一籌

疫苗通行證今起D類食肆推行 薛永恒指安心出行助揪62宗陽性個案

限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」 準新人批政府指示混亂

袁國勇指人力資源無力應對疫情 籲騰空亞博竹篙灣隔離未打針長者

WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日 籲全港僱主跟隨減社區人

即時繁殖率1.8 中大教授料一周內疫情續爆 單日將錄得5千宗確診