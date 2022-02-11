疫情．最新｜消息：今增約1325宗確診創新高　初步確診逾800宗

本港周四（10日）新增986宗確診個案，約800宗初步陽性，未計有關個案，自去年12月底起累計已高達5200宗個案。同時多一名染Omicron變種病毒94歲女患者離世，患者有長期病患沒有接種疫苗，至今共208位患者在公立醫院離世，另有3名患者危殆。

第五波大爆發，本港連續多日確診個案在千宗高位徘徊，各區檢測中心大排長龍。在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周末到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



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【10:32】消息：今增約1325宗確診創新高，初步確診逾800宗。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

01獨家︱港府爭內援盼每日檢測量 翻一番至60萬 另覓地搞火神山

【00:10】全港各區爆發新冠疫情，檢疫中心連日來大排長龍，市民動輒要排隊數小時始能檢測，之後又要再等兩三日才有檢測結果。《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。

01獨家︱港府周末趁深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

【00:05】新冠疫情大爆發，本港連續兩日約千宗確診個案，各區檢測中心大排長龍。就在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員。

▼元朗洪福邨洪樂樓圍封情況▼



▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



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▼2月10日 良景邨良傑樓解封▼



▼2月10日 元朗市東社區會堂檢測大排長龍▼



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▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



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▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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昨日總覽：疫情．2.10｜確診986宗添1死 港府尋求中央援助建港版「火神山」

疫苗預約｜接種率創新高乘勢上 聶德權：正物色增加臨時接種場地

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水陽性被圍封 目標周五中午12時完成

月薪5.8萬聘司機 送陽性檢測樣本 負責人：市道差收3,000份申請

01直擊｜檢測排隊黨湧現 640元代排4小時 蛇頭：廿個夥計唔夠

01獨家︱港府周末赴深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

疫苗通行證｜一文睇清常見問題 假針卡責任誰屬、外賣須掃針卡？

疫情｜去年底至今累計5200宗確診 今增23名醫護染疫 涉多間醫院

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強制檢測｜油塘道檢測站排隊少於1小時 啟晴邨居民跨區到場檢測

梁卓偉倡積極考慮封城 若維持現狀下月每日2.8萬人染疫 20人死

確診大廈｜88幢大廈新上榜 有患者住Park Yoho Napoli、黃埔花園

增986確診丨油塘道檢測站輪候約1小時、150人排隊 附各區檢測點

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10檢測站增派籌機 設長者、孕婦關愛隊 徐德義評炒籌︰盡量制止

強制檢測｜凌晨4時已有人排隊 市民盼派籌免苦等 長遠增檢測站

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避疫｜沒訂隔離酒店人士闖關 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔

全民自我檢測｜新世界向基層送20萬檢測包 旗下屋苑每戶可得兩包

一家四口確診 呼吸困難患者博愛醫院等5小時 獲派樽仔被叫回家

封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封 共發現14宗初步陽性個案

封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封 3宗檢測結果不確定

疫情｜今增30名政府人員染疫 包括5名消防員及2名康文署工人等

確診者在家等4日未送院 全家人染疫︰本來1個、𠵱家變幾個中招

屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山 住戶指07、09單位大量確診疑傳播

疫情｜消息：增986確診、300初確診 檢測超負荷或未反映全面情況

長沙灣檢測站設派籌機 承辦商接報現賣籌、假籌 派員限一人一籌

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限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」 準新人批政府指示混亂

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WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日 籲全港僱主跟隨減社區人

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