疫情．最新｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓強制檢測　疑有隱形患者

本港周四（10日）新增986宗確診個案，約800宗初步陽性，未計有關個案，自去年12月底起累計已高達5200宗個案。同時多一名染Omicron變種病毒94歲女患者離世，患者有長期病患沒有接種疫苗，至今共208位患者在公立醫院離世，另有3名患者危殆。

第五波大爆發，本港連續多日確診個案在千宗高位徘徊，各區檢測中心大排長龍。在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周末到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



▼2月11日 黃大仙廣場流動採樣站未天光已有人排隊▼



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【19:21】元州邨元盛樓同樣因污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時起列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，安排與蘇屋邨海棠樓一樣。

【19:10】深水埗蘇屋邨海棠樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時起列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（12日）約中午12時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

疫情｜英美澳印巴等8國禁航令延至3.4 尼泊爾輸入個案增明起熔斷

【19:04】本港疫情嚴峻，食物及衞生局今日（11日）公布，為防止輸入個案增加本港醫療系統的壓力，決定進一步延長對8個國家的禁航令兩周至3月4日，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

另外，因應過去一個月出現多宗從尼泊爾抵港的輸入個案，港府明日（12日）凌時起亦會將尼泊爾加入航班「熔斷機制」名單，同樣禁航至下月4日。

七旬股評人藺常念檢測排隊4小時 自費檢測無人用 斥欲付費被拒

【17:38】連日來各區多幢大廈納入強檢名單，港九新界多區的檢測站每天都大排長龍，部份區連同領籌及排隊檢測需時鐘要7至8小時，十分費時。智易東方證券政裁藺常念因大廈出現確診個案，昨日（10日）與太太到禮頓社區會堂進行強檢，一等便三個多小時，他表示，曾一度向現場職員表示願意自費240元做檢測，但被其拒絕，感到不解，「我一行過去問可唔可以俾錢檢測，佢只命令我排返去隊尾等，都無人排又唔畀人用！」

【16:57】公立醫院採取一系列加強感染控制措施，保護病人及員工：

1)安排所有員工特別臨床前線，盡快接受快抗原測試。安排緊細節，會盡快展開

2)提醒員工注意家人健康，病症輕微都要接受快測，返工提高警覺，留意病人情況

3)建議返工放工戴兩口罩，可一個外科加布口罩，或者 一貼面口罩，又或加個扣，加強保護

--現有6個月保護裝備存量，會密切監察使用量

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【16:50】公立醫院確診情況：

-沙田醫院內科病房一名97歲男病人昨初確，醫院接觸追踪，所有病人33名及員工檢測，多5人69至98歲染疫 ，6病人穩定，隔離中，病房員工檢測全部陰性，會再安排進一步檢查，醫院會詳細調查感染途徑，已停收新症

-屯門醫院婦產病房一名44女病人染疫，追踪後發現，多兩病人39歲孕婦及 45歲病人確診，同格8病人列密切接觸者，另有一位護士及病人服務助理，因病人在嘔吐時趕不及戴面罩及呼吸器列密切接觸者。已停收新症

-明愛醫院一個內科病房昨日公布有群組感染，今日再多2護士及1病人服務助理初步確診。

-40名公院員工初確診，大部分社區及家居感染

【16:42】死亡個案2宗：

1)仁濟醫院86歲男病人，發燒入院，轉送入院時嚴重，今日凌晨4點07分離世，有打科興疫苗

2)伊利沙伯醫院88歲女病人，由廣華轉送，昨日初確診，下午2時17分離世

危殆個案2人：(兩位病人都無打針)

1)84 男病人(＃14814)將軍澳醫院留醫

2)97男病人(＃18489)仁濟醫院留醫

嚴重個案11人：

-共5男6女，超過一半人無打針

確診數兩年首破兩萬 張竹君：手上有1500宗初陽 顯然疫情未到頂

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增1325宗確診，初確診個案逾1500宗，2月個案集中深水埗、沙田及屯門，另今日有多宗老人院爆疫，其中畢尚華神父護老頤養院頤養院有多人確診，可能多人士要檢疫。至今13間老人院要去亞博檢疫及1宗原地檢疫。

沙田街市與確診個案相關 周六及周日關閉清潔 下周一重開

【16:06】食物環境衞生署今日（11日）宣布，因應診個案與沙田街市有關連，為審慎起見，該街巿明日及後日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

【16:06】消息指，今日初確診個案已增至逾1500宗。

01消息：覓地建港版火神山研鄰近亞博或竹篙灣 將重啟亞博1、2館

【13:56】本港第五波疫情失控，消息指今日增1325宗確診、至少800宗初陽，再創單日確診新高，隔離及治療設施幾近飽和。政府正覓地火速興建港版火神山式的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址希望是鄰近目前集中收治新冠患者的地點，即鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心(即臨時醫院)與亞博或竹篙灣，除了收治確診者外，亦希望可用作盡快隔離初陽患者，但要解決收治初陽患者最好有獨立隔離設施的問題，以免有檢測「假陽性」人士變緊密接觸者需再隔離檢疫。



另外，亞博的收治設施未完全用盡，消息稱，醫管局正籌備盡快重開亞博館1及2號的治療設施，1號館有500床位會用作隔離院舍長者，2號館的500床位則接收無症狀或輕症患者，以解燃眉之急。

【12:43】元朗洪福邨洪樂樓今日（11日）11時完成強制檢測行動並解封，截至今日凌晨零時，約1 450人接受了檢測，當中共發現九宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2.11 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心啓用▼



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林順潮醫生教自製高效能口罩 一個動作減漏氣 保護力大增至90%

【11:49】第五波疫情持續惡化，有消息指，今日（11日）確診人數勢破升再創紀錄新高。口罩成爲防止市民染病的關鍵，早前袁國勇教授已呼籲市民可以戴兩個口罩。林順潮醫生日前亦製作並上傳短片，教市民自製高效能口罩。片中他先後介紹三種提高口罩保護能力的方法，其中用釘書機釘住口罩兩邊的方法，更能防止口罩漏氣，並將口罩的保護能力由45%大幅提升至90%，大大減少中招的機率。

林順潮醫生教人自製高效能口罩。（資料圖片）

明愛護師疑病區解說引短距離傳播 袁國勇道歉稱非指摘教學有問題

【11:44】明愛醫院陸續出現確診個案，早前一位明愛醫院護師於教學時，長期大聲説話，被政府專家顧問袁國勇指出，有可能透過這個情況空氣傳播病毒。



今早（11日）在商台《在晴朗的一天出發》節目上，有聽眾致電平反，指出該護師非大聲説話，更是「出了名溫柔」。袁國勇就言論道歉，強調並非指摘該護師教學過程有錯，而是根據調查，該護師站在第5、6個病區講解，及帶著一眾學員，曾停留在病房4至5小時，有機會在病區講說時所帶出的病毒空氣微粒，帶入病區内，造成短距離傳播。

袁國勇表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，第5及第6區有5名病人有初步確診。（劉漢櫂攝）

疫情｜消息：增1325確診、至少800初確診 單日確診數字再創新高

【10:32】第五波疫情嚴峻，繼前日（9日）確診個案數字首次錄得四位數後，消息指，本港今日再新增1325宗確診，另有至少800宗初步確診個案，料勢創單日確診數字新高。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

01獨家︱港府爭內援盼每日檢測量 翻一番至60萬 另覓地搞火神山

【00:10】全港各區爆發新冠疫情，檢疫中心連日來大排長龍，市民動輒要排隊數小時始能檢測，之後又要再等兩三日才有檢測結果。《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。

01獨家︱港府周末趁深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

【00:05】新冠疫情大爆發，本港連續兩日約千宗確診個案，各區檢測中心大排長龍。就在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員。

▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



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▼2月10日 良景邨良傑樓解封▼



▼2月10日 元朗市東社區會堂檢測大排長龍▼



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▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



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昨日總覽：疫情．2.10｜確診986宗添1死 港府尋求中央援助建港版「火神山」

疫苗預約｜接種率創新高乘勢上 聶德權：正物色增加臨時接種場地

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水陽性被圍封 目標周五中午12時完成

月薪5.8萬聘司機 送陽性檢測樣本 負責人：市道差收3,000份申請

01直擊｜檢測排隊黨湧現 640元代排4小時 蛇頭：廿個夥計唔夠

01獨家︱港府周末赴深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

疫苗通行證｜一文睇清常見問題 假針卡責任誰屬、外賣須掃針卡？

疫情｜去年底至今累計5200宗確診 今增23名醫護染疫 涉多間醫院

疫情｜94歲無打針婆婆入院兩日病情急速惡化離世 再添3長者危殆

強制檢測｜油塘道檢測站排隊少於1小時 啟晴邨居民跨區到場檢測

梁卓偉倡積極考慮封城 若維持現狀下月每日2.8萬人染疫 20人死

確診大廈｜88幢大廈新上榜 有患者住Park Yoho Napoli、黃埔花園

增986確診丨油塘道檢測站輪候約1小時、150人排隊 附各區檢測點

疫情｜至少8安老院舍爆疫 深水埗溫暖護老院4長者中招或全院檢

10檢測站增派籌機 設長者、孕婦關愛隊 徐德義評炒籌︰盡量制止

強制檢測｜凌晨4時已有人排隊 市民盼派籌免苦等 長遠增檢測站

菜荒｜港府：內地供港蔬菜量回復90％ 料菜價會相應逐步回落

避疫｜沒訂隔離酒店人士闖關 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔

全民自我檢測｜新世界向基層送20萬檢測包 旗下屋苑每戶可得兩包

一家四口確診 呼吸困難患者博愛醫院等5小時 獲派樽仔被叫回家

封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封 共發現14宗初步陽性個案

封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封 3宗檢測結果不確定

疫情｜今增30名政府人員染疫 包括5名消防員及2名康文署工人等

確診者在家等4日未送院 全家人染疫︰本來1個、𠵱家變幾個中招

屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山 住戶指07、09單位大量確診疑傳播

疫情｜消息：增986確診、300初確診 檢測超負荷或未反映全面情況

長沙灣檢測站設派籌機 承辦商接報現賣籌、假籌 派員限一人一籌

疫苗通行證今起D類食肆推行 薛永恒指安心出行助揪62宗陽性個案

限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」 準新人批政府指示混亂

袁國勇指人力資源無力應對疫情 籲騰空亞博竹篙灣隔離未打針長者

WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日 籲全港僱主跟隨減社區人

即時繁殖率1.8 中大教授料一周內疫情續爆 單日將錄得5千宗確診