疫情｜消息：增1325確診、至少800初確診　單日確診數字再創新高

撰文：曾凱欣
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第五波疫情嚴峻，繼前日（9日）確診個案數字首次錄得四位數後，消息指，本港今日再新增1325宗確診，另有至少800宗初步確診個案，料勢創單日確診數字新高。

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昨日（10日）本港新增986宗確診個案，另約800宗初步陽性，連日來均錄得近千宗確診。消息指，本港今日再新增1,325宗確診，料將再創單日確診人數新高。另外，本港今日至少有約800宗初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，第五波疫情初期，即12月31日至今，共錄得5,200宗個案，不計昨天的個案，患者年齡由小於1歲至104歲，36是年齡中位數。當局又統計，第五波疫情中，涉及Delta的個案有四成九人已接種兩劑疫苗，而涉及Omicron的個案則有五成六人已打兩針。

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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）
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