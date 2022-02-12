疫情．直播｜增3宗死亡個案涉2長者、1名4歲男童　3人危殆

新冠病毒疫情不受控，本港昨日（11日）新增1,325宗確診創單日新高，累計個案突破2萬宗；昨初確診個案亦達1,500宗，今日（12日）勢必再創單日新高。消息指，今日增約1,510宗確診。

醫療設施不足，致大批患者滯留社區多日未能入院，甚至出現入院一日即可出院。政務司司長李家超率領多名局長今日在深圳與內地急商「救港」方案，料會商討急增「方艙醫院」及增派檢測人員來港。



另隨着疫情惡化及染疫長者人數增加，連續三日有長者死亡；元朗一名4歲男童發曉多日，昨日凌晨在家嘔吐昏迷不醒，送院急救後猝逝，其樣本對新冠病毒呈初步陽性，且病毒量高，或成為本港兩年來離世的最年輕患者。



▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼



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【16:38】市民要有心理準備，初陽及確診個案入院要有些時間，甚至可能要等幾日時間，如有初陽家人在家等候時，再要等候一兩天或更長，要留意風險，相關家人要戴口罩，但屋企有人確診就要戴口罩，要留意消毒，盡量家庭避接觸。

【16:38】政府已推行居安抗疫，經防護中心評估為合適的緊密接觸者及緊密接觸者家人會進行分別14日及4日家居檢疫，過去一日，中心向1091人發出相關家居檢疫令，至今有3478人正在進行或完成家居檢疫，涉及1415個住戶。中心會在幾方面評估是否適合家居檢疫，包括家居環境、同住人士風險程度及身體情況等，不適合會去檢疫酒店，昨日有2300名人士在全港8間檢疫中心進行檢疫。

【16:35】衞生防護中心總監徐樂堅表示，近日新冠疫情快速發展，今日增加1514宗確診個案，一周超過3日錄得過千宗個案，今日初步陽性個案超1500宗，這一波疫情見到多間安老院舍及殘院舍殘疾人士院舍爆發，擔心院舍無打針會嚴重爆發，好嚴重併發症，至今42院舍爆發逾80員工感染，有長者死亡，令人憂慮。

避疫│港珠澳大橋金巴一票難求 一家六口持逾時檢測結果闖關失敗

【14:20】本港新冠肺炎疫情嚴重，每日新增逾千宗個案，不少市民都「北上」避疫，經港珠澳大橋往來香港和珠海的穿梭巴士「金巴」，今日（12日）起恢復雙向運行，《香港01》記者中午到港珠澳大橋香港口岸視察，發現有不少未能預約到金巴車票的市民，在口岸旅檢大樓外盡最後努力搶網上退票，亦有一家六口明知檢測結果已超過24小時，仍前來「闖關」，最終失敗而回。

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓解封 共32宗初確診2宗不確定

【13:12】深水埗元州邨元盛樓完成圍封檢測，約1980人接受了檢測，當中共發現23宗初步陽性檢測個案，以及兩宗檢測結果不確定個案。政府亦派員到訪約780戶，當中52戶在過程中沒人應門，居民出示陰性檢測結果可離開。

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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【13:07】消息指，本港今日增約1,510宗確診，料再創本港單日確診數字新高。

公共交通載客量跌四成 陳帆：本地客運業受沉重打擊 當局將支援

【12:46】運輸及房屋局局長陳帆今日（12日）發表網誌，指整體公共交通載客量自第五波疫情持續下跌，直至最近已下降近四成，本地客運業界受到沉重打擊。陳帆指出，會積極透過即將公布詳情的防疫抗疫基金6.0，支援各受影響人士。他又讚揚跨境運輸從業員過去數日的努力，令一度飈升的菜價逐漸回落。

陳肇始：不希望封城 不排除加強圍封強檢 今赴深商人力物資支援

【12:20】港府代表團今日將會出席香港與內地舉行第二次疫情專題交流會，將就本港目前疫情形勢等事宜，與內地代表和專家交流意見。



有份出席會議的食物及衞生局局長陳肇始，接受一個電視台節目訪問時表示，會議將多方面討論中央如何支援本港抗疫，包括在物資、人力方面的支援，以及會就近日糧食和日用品供港的問題討論。

聶德權：望下周縮打科興後休息時間 料可增接種量 對控疫有信心

【10:59】第五波疫情急速爆發，公務員事務局局長聶德權於商台《政經星期六》節目中表示，下星期於新界將增3個流動復必泰接種點，每個可提供超過1千針。他指出，現時正與醫療機構商討延長運作可行性，無論私家診所或中心都需要人手，呼籲私家診所醫生參與疫苗接種計劃幫忙。

公務員確診｜郵政總局一名郵差染疫 或影響港島多區派遞服務

【10:59】香港郵政局今日（12日）表示，一名隸屬郵政總局派遞局的郵差初步確診，患者負責中環蘭桂坊、和安里、榮華里、德己立街，威靈頓街一帶的派遞工作，最近一次上班日期為2月11日。區內的派遞服務及智能郵站服務在此期間會有延誤。

強制檢測｜蘇屋邨海棠樓10時半解封 1100居民檢測 揪9宗初確診

【10:45】蘇屋邨海棠樓完成圍封檢測，約1100人接受了檢測，當中共發現九宗初步陽性檢測個案，政府亦派員到訪約380戶，當中15戶在過程中沒人應門，居民出示陰性檢測結果可離開。

【09:45】香港賽馬會表示，因應香港的新冠疫情急速惡化，為保障員工及會員的健康及安全起見，決定由明日(13日)下午六時起暫時關閉位於跑馬地、沙田及雙魚河的所有會所，以及非賽馬日時跑馬地馬場的餐飲場所，為期兩週至2月27日。

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站排長龍▼



疫情｜料下月達高峰 許樹昌：家居隔離戴口罩、延長接種中心時間

【09:38】第五波疫情嚴峻，亦接連有長者死亡個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在商台節目《政經星期六》指出，下月疫情料會達最高峰，建議延長疫苗中心營運時間或縮短打針後休息時間，實行家居隔離時，明白到不是所有家庭環境適合，呼籲甚至可考慮在家中可戴口罩，分開確診者及家人。

港珠澳大橋往返珠海今重啟 港人要到中山江門珠海隔離

【05:00】本港新冠病毒疫情大爆發，本月起每月有逾千市民湧到深圳灣大橋，北上內地避疫，以致深圳隔離酒店爆滿。港珠澳大橋雙向「金巴」停運三周後，今日（12日）起恢復雙向運行。北上市民可多一個途徑，但要注意在珠海口岸入境後，會被安排往中山、 江門、 珠海的隔離酒店檢疫21日。

疫苗｜港大學苑報道：未打兩針4月底起不能進入校園

【00:56】第五波新冠病毒疫情嚴重，政府2月24日起實施「疫苗通行證」，香港大學《學苑》周五報道，校方今（2月11日）向師生發電郵指，因應港府宣佈擴大疫苗通行證適用場所至大學校園，逐步禁止未打齊疫苗人士進入大學，4月底起只限打齊兩針人士進入，訪客都不例外。

另外，今日打針人數再創單日新高，共有92,610人接種，當中約42%打首劑，12歲或以上居民的接種率升至82.4%。

▼2月11日強制檢測公告▼



強制檢制｜增16處 慈雲山最多涉3屋苑 天水圍慧景軒3座上榜

【00:42】本港昨日（11日）新增1325宗新冠肺炎確診個案。政府修改大廈強制檢測的準則後，昨日有16個初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點被納入強檢名單，遠較以往少。

上榜地點以慈雲山較多，有4個；沙田和馬鞍山各佔2個。其餘地點分佈在九龍和新界，如天水圍慧景軒3座和葵涌浩景臺1座等。

沙田第一城第十三座、第十四座有住戶居家檢疫。(資料圖片）

【00:42】第五波疫情持續嚴峻，患者密切接觸者要居家檢疫，即「居安抗疫」計劃。衞生署衞生防護中心周五（11日）晚上公布的家居檢友大廈名單，共有855幢大廈上榜，元朗區依然佔最多，有121幢；其次是沙田及屯門區，分別有106幢及68幢，離島區佔最少數，有11幢。



檢疫大廈名單中，不乏豪宅如寶馬山花園17座，沙田第一城第十三座、第十四座也有住戶居家檢疫；亦新增多間紀律部隊宿舍，包括青衣已婚警察宿舍Ａ座、將軍澳魷魚灣海關人員宿舍、觀塘順利紀律部隊宿舍第一、二、五、七座。

港版新方艙醫院何處建？ 政府收3個選址建議 一個極近深圳

【00:01】本港第五波疫情失控，近日每日新增千宗，但仍未到頂，食物及衛生局長陳肇始表示，正與內地商討建設新「港版方艙醫院」，特首林鄭月娥已指示發展局覓地。《香港01》早前已獲悉，就設立新的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址包括鄰近鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）和亞洲博覽館的空地，以及或竹篙灣。

政府消息指，收到加建「港版方艙醫院」方案的建議選址．除了機場島及竹篙灣，也包括落馬洲河套區，推算可增2萬張床位。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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▼2月11日污水樣本呈陽性大廈範圍▼



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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▼2月11日 新增有確診者居住大廈▼



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昨日總覽：疫情．2.11｜1325宗確診、1500宗初陽 醫管局擬酒店安置病人

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