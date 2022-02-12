文錦渡內地司機確診　交接點須全面消毒　李家超：內地將保障供應

本月初有香港跨境司機在染疫，多名運菜的司機一度被禁足檢測，上周菜價一度飆升現「菜荒」。前日 （10日）港府才指，供應大致回復正常，惟相隔不足3日，菜荒或再現。

業界流傳供港鮮食交收場地，文錦渡錦上花接駁點，有內地司機確診，令其餘內地司機都要自我檢疫3天。接駁點今日（12日）下午完成清潔重開，香港司機可到場內取貨，但業界預料明天蔬菜等鮮食供應勢受影響，至今未能估計影響程度，期望3日後可回復正常供應。

政務司司長李家超表示，中央及廣東省都會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需品的供應。政府發言人於13日凌晨發稿，指有內地接駁貨車司機在檢測呈初步陽性，兩地貨車司機進行交接的接駁點因而需作全面消毒，暫停運作，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。



▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼



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本港近日菜價略為回落，惟文錦渡再傳出司機確診消息。食品委員會主席、海外入口菓菜商會會長吳永恩指，得悉昨晚文錦渡錦上花接駁點有內地司機確診，其餘有關連的國內司機都需要自我檢疫3天，內地司機減少，對供港食品絕對有影響，但暫時難以預計影響程度。

吳永恩解釋，現時內地司機負責將供港鮮食貨物送到接駁點，再由香港跨境司機收貨，將物品運送到香港。今次涉事的文錦渡接駁點規模大，主要涉及蔬菜、水果、冰鮮雞、雞蛋、淡水魚、鹹水魚等。據他了解，供港新鮮豬肉和牛肉沒有影響。

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吳永恩續說，文錦渡錦上花接駁點於下午2時40分才完成清潔並解封，香港司機正前往當地收貨，要視乎有多少內地司機可對接交收，現時仍未能掌握供應量有多大程度影響，形容「係問號嚟」。吳預計明天開始供港鮮食必定有影響，供應會有所減少，若其他關連司機3天後沒有出現問題，期望供港鮮食可回復正常。

政府發言人於13日凌晨表示，2月11日有內地接駁貨車司機在新檢測呈初步陽性，兩地貨車司機進行交接的接駁點因而需作全面消毒，暫停運作。而當日曾在接駁點停留的內地接駁貨車司機亦須遵行檢疫安排。內地深圳市政府昨日（二月十二日）早上已迅速協調開設臨時接駁點，但由於接駁貨車司機的調配關係，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。

發言人指兩地政府相關部門正就這方面的物流安排密切聯繫及協調，落實加快供港貨運的具體安排，盡快令供應情況盡快恢復正常，會繼續與內地部委保持緊密聯繫，確保供港食品供應暢順。

2月起本港蔬菜鮮食，曾因跨境貨車司機疫情影響，致市民多日「捱貴菜」。吳永恩透露，政務司司長李家超昨日率領運房局局長陳帆等官員到深圳，出席今日的第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，當中其中一個課題與跨境司機有關，期望可有更好安排，穩定香港食品供應。

政務司司長李家超於深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會後見傳媒時指，會議上其中一個成果，是中央、廣東省都表示會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需品的供應，並成立專班，設物資供應組，運房局長陳帆亦會跟進物資供應及穩定的事宜。