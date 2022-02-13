疫情．最新｜昨增1514確診再破紀錄　李家超：不考慮封城

第五波疫情仍未回落，昨日（12日）再新增1514宗確診個案，初確診個案逾1500宗。變種病毒更傳入多間老人及殘疾院舍，最少7間安老院出現爆發，其中位於界限街的順恩護老中心(建福) 有限公司，17院友及6工作人員初陽，一樓院友及員工要檢疫。另外，公立醫院有50名員工初確診，大部分在社區或家居感染。



近日屢次有專家建議香港疫情若更嚴重，要考慮封城，政務司司長李家超昨日強調「唔考慮封城嘅計劃」，認為此舉是最後手段，而近日加辣的社交距離、禁止跨家庭聚會等措施生效後，加上內地提供協助，便有望可遏止疫情。



疫情嚴峻下，更多市民湧去接種疫苗，政府昨日再公布開放3個短期疫苗接種中心。



▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼



+ 12

昨日總覽：

港府與內地政府成立5大專班 研建醫療設施 李家超：唔考慮封城

新冠疫苗︱屯門、粉嶺及沙田增三短期疫苗接種中心 2.14起可預約

疫情｜西灣河街市與確診者有關連 將停業兩天清潔 料下周二重開

強制檢測｜檢測中心疑出錯 無檢測市民收其他人報告

疫情｜徐樂堅：不排除封城 沒有硬指標 視乎社交距離措施成效

增7間安老院現確診累計42院舍爆疫 順恩護老中心爆發23人染疫

增3宗死亡包括4歲男童 沒長期病送院前已無呼吸 感染途徑不明

醫管局再籲初陽患者尋親友送樣本覆檢 與新冠無關病人到診所求醫

疫情｜西環至旺角小巴暫停營業4天縮班次 通告：司機有些害怕

增1514宗確診 3478人家居檢疫 衛生署三招教如何與確診家人共處

疫情｜大埔檢測站增設特別隊伍「打尖」 工作人員：助消減人龍

+ 2

避疫│港珠澳大橋金巴一票難求 一家六口持逾時檢測結果闖關失敗

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓解封 共32宗初確診2宗不確定

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



+ 5

公共交通載客量跌四成 陳帆：本地客運業受沉重打擊 當局將支援

陳肇始：不希望封城 不排除加強圍封強檢 今赴深商人力物資支援

聶德權：望下周縮打科興後休息時間 料可增接種量 對控疫有信心

公務員確診｜郵政總局一名郵差染疫 或影響港島多區派遞服務

強制檢測｜蘇屋邨海棠樓10時半解封 1100居民檢測 揪9宗初確診

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站排長龍▼



疫情｜料下月達高峰 許樹昌：家居隔離戴口罩、延長接種中心時間

港珠澳大橋往返珠海今重啟 港人要到中山江門珠海隔離

疫苗｜港大學苑報道：未打兩針4月底起不能進入校園

強制檢制｜增16處 慈雲山最多涉3屋苑 天水圍慧景軒3座上榜

港版新方艙醫院何處建？ 政府收3個選址建議 一個極近深圳

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



+ 8

▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



+ 4