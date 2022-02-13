疫情．最新｜消息：截至昨晚增至少3000宗初步確診　再破紀錄

第五波疫情仍未回落，昨日（12日）再新增1514宗確診個案，初確診個案逾1500宗。變種病毒更傳入多間老人及殘疾院舍，最少7間安老院出現爆發，其中位於界限街的順恩護老中心(建福) 有限公司，17院友及6工作人員初陽，一樓院友及員工要檢疫。另外，公立醫院有50名員工初確診，大部分在社區或家居感染。



近日屢次有專家建議香港疫情若更嚴重，要考慮封城，政務司司長李家超昨日強調「唔考慮封城嘅計劃」，認為此舉是最後手段，而近日加辣的社交距離、禁止跨家庭聚會等措施生效後，加上內地提供協助，便有望可遏止疫情。



疫情嚴峻下，更多市民湧去接種疫苗，政府昨日再公布開放3個短期疫苗接種中心。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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【14:10】消息指，截至昨晚增加至少3,000宗初步確診個案，比昨日下午衞生署公布時多一倍，未知最終今日確診宗數。

確診大廈｜增111幢 重慶大廈兩座上榜 盈翠半島首現患者

【13:25】衞生署昨日更新的患者居所列表，單日再增111處地方上榜，當中以深水埗及油尖旺區並列首位，各佔15幢大廈中招；劏房林立及有賓館的尖沙咀重慶大廈；青衣盈翠半島首上榜，患者居第9座。此外，荔景紀律部隊宿舍2座、樟木頭老人度假中心亦有確診個案。

▼2月12日 新增有確診者居住大廈▼



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【13:00】深水埗溫暖護老院至少累計有4名長者染疫，當中1人離世。不過，雖然溫暖護老院的長者已被撤走，但日前有護老院職員投訴，指10名職員仍然被困在院舍，等候數天仍未有人將他們接走隔離。今日踏入第6日，有員工透露，他們至今仍未獲接走，10名職員中更有9人快速測試呈陽性，但至今仍只能「乾等」及自行食「必理痛」，形容他們如自生自滅。有立法會議員認為，當局應盡快接走被困員工，估計若早6日前已送走職員並安排檢疫，未必9名員工均中招，「佢哋做漏招，令到其他人受感染。」

爆疫｜溫暖護老院員工圍困無援第6日 10人9中招：好似自生自滅

【12:10】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午七時三十分起限制在上水祥龍圍邨呈祥樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關圍封約上午十一時三十分完成，自今日約上午十一時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約1 550人接受了檢測，當中發現六宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



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封城恐慌｜第五波升溫市民急入貨 消委會籲理性：勿一窩蜂搶購

【11:45】消委會主席林定國今在商台《政好星期天》表示，本港正值第五波疫情，面對貨品運輸挑戰，加上市民在抗疫期間增購日用品，導致本港日常用品及食品等價格上升，他呼籲市民理性消費，勿購超逾所需份量，免造成羊群效應，市民一窩蜂搶購，形成社會恐慌。他又提到，港府已獲內地保證，確保會保障内地蔬菜及鮮活食品運輸，籲市民毋須擔心供應問題。

▼2月12日 旺角信和中心要求進入人士掃瞄安心出行▼



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封區｜沙田水泉澳邨茂泉樓今早解封 1150人強檢揪出8宗初步陽性

【10:35】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午六時半起限制在沙田水泉澳邨茂泉樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約十時三十分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。政府截至昨晚十一時，約1 150人接受了檢測，當中共發現八宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



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安老院爆疫︱檢疫設施恐爆滿 羅致光：院友檢疫日數最短縮至7日

【09:45】勞工及福利局局長羅致光今日在網誌透露，政府經過反覆討論，有關院舍院友的檢疫安排會調整，包括當只有員工確診，不屬緊密接觸的院友無須檢疫，而在亞博接受檢疫的院友，如第7天檢測結果仍屬陰性，檢疫日數會由14天縮短至7天，同樣地，如同期檢疫的員工第7天檢測結果仍屬陰性，檢疫日數亦會縮短至7天，讓他們回院舍照顧院友。

與此同時，社署亦會聯同衞生當局尋找更多合適作為檢疫的設施，包括籌備短期內將亞洲國際博覽館的檢疫床位再增加至1028個。

檢疫大廈｜共1186幢 太古城及凱旋門上榜 兩檢疫戶地址被全披露

【08:00】衞生署更新家居檢疫大廈名單，當中元朗繼續成為18區之冠，共有165幢住宅大廈上榜，較昨日再增44幢；其次則為沙田，共有142幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增36幢。

另外，衞生署過去在公布檢疫人士居住的大廈和「疫廈」名單時，均不會披露整個住所資料，僅提到其屋苑及座數，惟最新名單上卻有至少兩個位於尖沙咀和元朗的檢疫人士資料是完整地址，做法非常罕見，最新檢疫大廈名單的網站午夜再無法瀏覽，相信檔案已被下架，未知是否與個別單位整個住址被披露有關。

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沙半山手記｜中央助港抗疫 林鄭出現疑似「被架空」迹象

【07:00】第五波疫潮如海嘯來襲，特區政府高層不敢怠慢，昨日北上深圳與中央官員和內地專家召開緊急會議，商議對策，疫戰進入新階段。今次會議圍繞抗疫，但所帶出的政治含意亦相當豐富，除了洋溢着「中央關愛香港」、「祖國始終是香港的最堅實後盾」的濃厚氣味，亦不知不覺間透露出特首林鄭月娥疑似「被架空」的迹象！

▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼



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昨日總覽：

港府與內地政府成立5大專班 研建醫療設施 李家超：唔考慮封城

新冠疫苗︱屯門、粉嶺及沙田增三短期疫苗接種中心 2.14起可預約

疫情｜西灣河街市與確診者有關連 將停業兩天清潔 料下周二重開

強制檢測｜檢測中心疑出錯 無檢測市民收其他人報告

疫情｜徐樂堅：不排除封城 沒有硬指標 視乎社交距離措施成效

增7間安老院現確診累計42院舍爆疫 順恩護老中心爆發23人染疫

增3宗死亡包括4歲男童 沒長期病送院前已無呼吸 感染途徑不明

醫管局再籲初陽患者尋親友送樣本覆檢 與新冠無關病人到診所求醫

疫情｜西環至旺角小巴暫停營業4天縮班次 通告：司機有些害怕

增1514宗確診 3478人家居檢疫 衛生署三招教如何與確診家人共處

疫情｜大埔檢測站增設特別隊伍「打尖」 工作人員：助消減人龍

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避疫│港珠澳大橋金巴一票難求 一家六口持逾時檢測結果闖關失敗

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓解封 共32宗初確診2宗不確定

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



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公共交通載客量跌四成 陳帆：本地客運業受沉重打擊 當局將支援

陳肇始：不希望封城 不排除加強圍封強檢 今赴深商人力物資支援

聶德權：望下周縮打科興後休息時間 料可增接種量 對控疫有信心

公務員確診｜郵政總局一名郵差染疫 或影響港島多區派遞服務

強制檢測｜蘇屋邨海棠樓10時半解封 1100居民檢測 揪9宗初確診

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站排長龍▼



疫情｜料下月達高峰 許樹昌：家居隔離戴口罩、延長接種中心時間

港珠澳大橋往返珠海今重啟 港人要到中山江門珠海隔離

疫苗｜港大學苑報道：未打兩針4月底起不能進入校園

強制檢制｜增16處 慈雲山最多涉3屋苑 天水圍慧景軒3座上榜

港版新方艙醫院何處建？ 政府收3個選址建議 一個極近深圳

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



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▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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