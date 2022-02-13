疫情．最新｜馬鞍山利安邨利盛樓污水陽性　今晚圍封強檢

第五波疫情續幾何級爆發，消息於今日（13日）指，截至昨晚增加至少3,000宗初步確診個案，比昨日下午衞生署公布時多一倍。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會稱，今日新增1347宗確診，1345宗為本地個案，形容數字每2至3日翻倍，最近比較多個案在沙田、深水埗及屯門。醫管局指，4名染疫者情況危殆，包括一名3歲初確診女童。



【19:37】馬鞍山利安邨利盛樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局公布由晚上7時半起列為指明「受限區域」（不包括位於地下A及B翼的香港神託會培真幼稚園），受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（14日）約中午12完成此行動。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



安心出行｜入商場須嘟？ 政府澄清︰暫無限制、適時再公布

【19:23】第五波疫情失控，早前政府公布將宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，納入加入「599F章」的表列處所之內，並於2月10日生效。特首林鄭月娥上周二（8日）亦曾指，所有人在2月24日起，進入上述處所時須使用「安心出行」，不過，有關資訊引起公眾混亂，周六（12日）已有不少商場已貼出告示，要求市民進入前須掃「安心出行」。



政府今日終更新同心抗疫網頁，澄清指現時沒有就上述處所，在第599F章下對營運者或使用者施加限制，將適時再公布所適用的規定。換言之，進出商場現時毌須使用「安心出行」。

疫情｜中大再多8名學生染疫 皇仁中六生確診學校周一起停課三天

【18:28】疫情在社區蔓延，並殺入校園。香港中文大學表示，再多8名學生確診或初步確診，已安排他們入住有獨立浴室及廁所的房間，以待政府進一步安排。而皇仁書院今早亦接獲家長通知，指一名中六學生確診，學校將停課三天。

皇仁書院一名中六學生確診。（資料圖片）

疫情｜女郵務員初步陽性 周六曾上班 旺角郵政局周一起關閉兩日

【17:44】疫情蔓延，香港郵政今日（13日）表示，一名郵務員快速測試結果初步呈陽性。她在旺角郵政局上班，於櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離，最近一次上班日期為昨日（12日）。

黃大仙大成街街市爆疫今日提早7時關閉 關閉至周二清潔消毒

【17:05】食物環境衞生署宣布，因應有確診個案與黃大仙大成街街市有關連，為審慎起見，該街巿今日將提早一小時於下午7時關閉，並於明日（14）及後日（15日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。食環署預料，如一切順利，可於本周三(16日)重開街市。

黃大仙大成街街市今日將提早一小時於下午7時關閉，並於明日（14）及後日（15日）全日關閉。(資料圖片)

【17:00】張竹君稱，目前有4317人家居檢疫，當中72人快速測試陽性。

▼2月13日 九龍城街市情況▼



+ 4

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今波疫情有4%確診者是少於或等於4歲，又引述部分兒科醫生指染疫後或會有併發症。

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站排長龍▼



院舍爆疫｜增至少11間中招 屯門良景成人訓練中心全體需檢疫

【16:50】張竹君稱，今日有逾2000宗初陽，她指確診數字每2至3日數字翻倍，與delta（應為Omicron）高傳染性有關，而陸續收到院舍爆發，有員工有院友染疫，包括：元朗青松護理安老院、屯門良景成人訓練中心、觀塘扶康會成人訓練中心、新蒲崗百樂護老院、祟靈得豐護老院、新蒲崗樂融軒宿舍、及粉嶺益豐護理中心等。

公院瀕崩潰 醫管局優先收長者、兒童患者入院 籲輕症者耐心留家

【16:46】李立業呼籲市民如病情穩定，請冷靜耐心在家等候：「如果他們再召喚救護車到急症室求診，只會增加抗疫部門的負擔，甚至阻礙重症病人接受治療的機會，我衷心希望大家聽從呼籲，希望大家以大局為重。」

增1,347宗個案 初確診人數達2000破紀錄 患者數目每2日翻倍

【16:44】李立業稱，初確超出公院可應付容量，現有隔離設施已飽和，近期不少新增有老人、兒童，要盡早入院，要確保醫療及系統緊急服務不崩潰。因此，政府將實施新分流措施，隔離病床將給病情嚴重的病人、老人、兒童，優先安排入院，籲年輕、症狀輕微、患者在家等候勿恐慌。李立業強調，盡力爭取短期大幅加隔離病床，如進一步惡化，不排除暫停常規服務以應對。

疫情│初步確診3歲女童危殆入ICU 張竹君：4%患者4歲或以下

【16:40】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，目前有3名確診病人危殆，另有一名初確診3歲女童危殆。

安老院爆疫︱撤離嚴重滯後 院友等3日還在等 員工：政府慢吞吞

【16:12】第五波疫情大爆發，多間院舍出現爆發。在2月9日至12日期間，政府公布至少約10間院舍有院友染疫，部份院友需撤走或隔離檢疫。不過，《香港01》今（13日）向相關院舍查詢，發現至少有2間須撤走其中一層院友的院舍，至今未收到任何通知，其中一間的院友已等候了3日。

【16:12】１二人限聚｜生效首個周日外傭中環舞照跳 警方食環派傳單籲防疫

【15:10】政府上周二(8日)公布收緊防疫措施，行政會議已將社交距離措施重新收到最嚴厲，限聚令人數由4人收緊至2人。針對沒有遵守強制檢測防疫措施安排的人士，定額罰款將由原本5000元，增加至10,000元。不過，今午(13日)在中環皇后像廣場一帶，仍有大批菲傭聚集，雖然警方及食環等有到現場提醒注意防疫及新例，但有部份人外傭戴著四罩唱歌跳舞，在街上不時見到懷疑違反限聚令場面。

▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



+ 8

全民快速檢測｜北京熱景生物檢測劑料成供港第三款 正運往本港

【14:56】新冠病毒第五波疫情嚴峻，港府日前公布將會採購千萬套新冠病毒快速自我測試套裝，盼盡快推行自願全民快速檢測。除本土研發生產、港府認可的相達生物科技旗下的快速測試劑「INDICAID妥析」外，料至本月尾可供應數百萬份。



港府亦將向深圳華大因源購入快速檢測套裝，據最新消息透露，北京熱景生物亦將加入助港抗疫供應商之列，其研發生產的快速檢測套裝已完成包裝「入箱」，正循陸路運至本港。

【14:10】消息指，截至昨晚增加至少3,000宗初步確診個案，比昨日下午衞生署公布時多一倍，未知最終今日確診宗數。

據了解，內地上市藥品公司熱景生物一批測試劑正運來香港。

確診大廈｜增111幢 重慶大廈兩座上榜 盈翠半島首現患者

【13:25】衞生署昨日更新的患者居所列表，單日再增111處地方上榜，當中以深水埗及油尖旺區並列首位，各佔15幢大廈中招；劏房林立及有賓館的尖沙咀重慶大廈；青衣盈翠半島首上榜，患者居第9座。此外，荔景紀律部隊宿舍2座、樟木頭老人度假中心亦有確診個案。

▼2月12日 新增有確診者居住大廈▼



+ 3

菜荒｜菜價高位回落 菜芯今$28斤 菜販未安樂：漏夜撲貨唔敢瞓

【13:12】政府發言人今晨(13日)公布內地供港鮮活食品最新情況，指内地深圳市政府昨日(12日)早上已迅速協調開設臨時接駁點。然而，由於接駁貨車司機的調配關係，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。今早的九龍城街市，菜價稍微回落，如菜芯現賣28元1斤，但有檔販表示近幾天通宵聯絡供應商查詢貨源：「唔敢瞓覺，驚無菜賣開唔到檔」。

爆疫｜溫暖護老院員工圍困無援第6日 10人9中招：好似自生自滅

【13:00】深水埗溫暖護老院至少累計有4名長者染疫，當中1人離世。不過，雖然溫暖護老院的長者已被撤走，但日前有護老院職員投訴，指10名職員仍然被困在院舍，等候數天仍未有人將他們接走隔離。今日踏入第6日，有員工透露，他們至今仍未獲接走，10名職員中更有9人快速測試呈陽性，但至今仍只能「乾等」及自行食「必理痛」，形容他們如自生自滅。有立法會議員認為，當局應盡快接走被困員工，估計若早6日前已送走職員並安排檢疫，未必9名員工均中招，「佢哋做漏招，令到其他人受感染。」

【12:10】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午七時三十分起限制在上水祥龍圍邨呈祥樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。有關圍封約上午十一時三十分完成，自今日約上午十一時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約1 550人接受了檢測，當中發現六宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



+ 2

封城恐慌｜第五波升溫市民急入貨 消委會籲理性：勿一窩蜂搶購

【11:45】消委會主席林定國今在商台《政好星期天》表示，本港正值第五波疫情，面對貨品運輸挑戰，加上市民在抗疫期間增購日用品，導致本港日常用品及食品等價格上升，他呼籲市民理性消費，勿購超逾所需份量，免造成羊群效應，市民一窩蜂搶購，形成社會恐慌。他又提到，港府已獲內地保證，確保會保障内地蔬菜及鮮活食品運輸，籲市民毋須擔心供應問題。

封區｜沙田水泉澳邨茂泉樓今早解封 1150人強檢揪出8宗初步陽性

【10:35】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午六時半起限制在沙田水泉澳邨茂泉樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約十時三十分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。政府截至昨晚十一時，約1 150人接受了檢測，當中共發現八宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月12日 旺角信和中心要求進入人士掃瞄安心出行▼



+ 4

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



+ 9

安老院爆疫︱檢疫設施恐爆滿 羅致光：院友檢疫日數最短縮至7日

【09:45】勞工及福利局局長羅致光今日在網誌透露，政府經過反覆討論，有關院舍院友的檢疫安排會調整，包括當只有員工確診，不屬緊密接觸的院友無須檢疫，而在亞博接受檢疫的院友，如第7天檢測結果仍屬陰性，檢疫日數會由14天縮短至7天，同樣地，如同期檢疫的員工第7天檢測結果仍屬陰性，檢疫日數亦會縮短至7天，讓他們回院舍照顧院友。

與此同時，社署亦會聯同衞生當局尋找更多合適作為檢疫的設施，包括籌備短期內將亞洲國際博覽館的檢疫床位再增加至1028個。

檢疫大廈｜共1186幢 太古城及凱旋門上榜 兩檢疫戶地址被全披露

【08:00】衞生署更新家居檢疫大廈名單，當中元朗繼續成為18區之冠，共有165幢住宅大廈上榜，較昨日再增44幢；其次則為沙田，共有142幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增36幢。

另外，衞生署過去在公布檢疫人士居住的大廈和「疫廈」名單時，均不會披露整個住所資料，僅提到其屋苑及座數，惟最新名單上卻有至少兩個位於尖沙咀和元朗的檢疫人士資料是完整地址，做法非常罕見，最新檢疫大廈名單的網站午夜再無法瀏覽，相信檔案已被下架，未知是否與個別單位整個住址被披露有關。

+ 4

沙半山手記｜中央助港抗疫 林鄭出現疑似「被架空」迹象

【07:00】第五波疫潮如海嘯來襲，特區政府高層不敢怠慢，昨日北上深圳與中央官員和內地專家召開緊急會議，商議對策，疫戰進入新階段。今次會議圍繞抗疫，但所帶出的政治含意亦相當豐富，除了洋溢着「中央關愛香港」、「祖國始終是香港的最堅實後盾」的濃厚氣味，亦不知不覺間透露出特首林鄭月娥疑似「被架空」的迹象！

▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼



+ 12

昨日總覽：

港府與內地政府成立5大專班 研建醫療設施 李家超：唔考慮封城

新冠疫苗︱屯門、粉嶺及沙田增三短期疫苗接種中心 2.14起可預約

疫情｜西灣河街市與確診者有關連 將停業兩天清潔 料下周二重開

強制檢測｜檢測中心疑出錯 無檢測市民收其他人報告

疫情｜徐樂堅：不排除封城 沒有硬指標 視乎社交距離措施成效

增7間安老院現確診累計42院舍爆疫 順恩護老中心爆發23人染疫

增3宗死亡包括4歲男童 沒長期病送院前已無呼吸 感染途徑不明

醫管局再籲初陽患者尋親友送樣本覆檢 與新冠無關病人到診所求醫

疫情｜西環至旺角小巴暫停營業4天縮班次 通告：司機有些害怕

增1514宗確診 3478人家居檢疫 衛生署三招教如何與確診家人共處

疫情｜大埔檢測站增設特別隊伍「打尖」 工作人員：助消減人龍

避疫│港珠澳大橋金巴一票難求 一家六口持逾時檢測結果闖關失敗

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓解封 共32宗初確診2宗不確定

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



+ 5

公共交通載客量跌四成 陳帆：本地客運業受沉重打擊 當局將支援

陳肇始：不希望封城 不排除加強圍封強檢 今赴深商人力物資支援

聶德權：望下周縮打科興後休息時間 料可增接種量 對控疫有信心

公務員確診｜郵政總局一名郵差染疫 或影響港島多區派遞服務

強制檢測｜蘇屋邨海棠樓10時半解封 1100居民檢測 揪9宗初確診

▼2月11日 長沙灣體育館檢測站排長龍▼



疫情｜料下月達高峰 許樹昌：家居隔離戴口罩、延長接種中心時間

港珠澳大橋往返珠海今重啟 港人要到中山江門珠海隔離

疫苗｜港大學苑報道：未打兩針4月底起不能進入校園

強制檢制｜增16處 慈雲山最多涉3屋苑 天水圍慧景軒3座上榜

港版新方艙醫院何處建？ 政府收3個選址建議 一個極近深圳