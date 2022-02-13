二人限聚｜生效首個周日外傭中環舞照跳　警方食環派傳單籲防疫

政府上周二(8日)公布收緊防疫措施，行政會議已將社交距離措施重新收到最嚴厲，限聚令人數由4人收緊至2人。針對沒有遵守強制檢測防疫措施安排的人士，定額罰款將由原本5000元，增加至10,000元。不過，今午(13日)在中環皇后像廣場一帶，仍有大批菲傭聚集，雖然警方及食環等有到現場提醒注意防疫及新例，但有部份人外傭戴著四罩唱歌跳舞，在街上不時見到懷疑違反限聚令場面。



▼2.13 二人限聚令下首個周日 不少外傭在中環聚會▼

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皇后像廣場有約200名外傭聚集 收載有限聚令資訊單張亦沒散去

今日是2人限聚令生效後首個週日，據觀察，皇后像廣場在高峰時期有約200名菲傭聚集，有部分群組懷疑超過2人聚集，在街上談天說地。期間有公職人員派發載有限聚令資訊的單張予菲傭，但未見菲傭因此散去。

菲傭Koko(中)表示知道限聚令正在生效，但並不知道現時是2人限聚。(雲嘉晉攝)

菲傭Koko稱不知限聚令收緊至2人 強調只會在進食時脫下口罩

菲傭Koko表示知道限聚令正在生效，但並不知道現時是2人限聚，因此與兩名友人與街上相聚。她又指傭工每週假期只得1天，除了在進食時會脫下口罩外，其餘時間都會將口罩配戴好，亦有準備酒精搓手液和噴霧消毒場地。如果有警務人員到場警告，她們也會遵循指示離開。