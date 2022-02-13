商台主持兼導演劉翁全家確診　曾與森美主持節目｜疫情

第五波新冠肺炎疫情持續擴散，著名攝影師、導演兼商台主持劉翁（Sunny Lau）今日（13日）於社交平台上表示，全家確診新冠肺炎。多位網民在劉翁及其妻子柳瑩的社交平台上留言關心，柳瑩稱毋須擔心，「中咗都唔知呀」。翻查資料，劉翁現時於商台主持節目《公子會》，該節目昨晚（12日）如常播出，主持包括森美及原名李家榮的導演火火。
商台新聞報道，劉翁最後上班是上星期三（9日），商台上星期四知悉他太太感染，已消毒清潔錄音房.，昨日安排清潔公司消毒一樓走廊及電梯。
劉翁大約今午4時，在Facebook發帖表示，「我全家中晒 #疫情年代 #飲多啲水 #德政」。多名網民於帖文留言關心，包括藝人王宗堯、胡渭康等。
另外，多名網民在其妻柳瑩Facebook留言關心，柳瑩則回應稱毋須擔心，未有大礙，直言：「中咗都唔知呀」。翻查資料，二人有三名兒女。
劉翁現時有份於商台主持節目《公子會》，另外兩名主持包括森美及火火，該節目昨晚如常播出，但未知是否直播。
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