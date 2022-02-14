疫情．最新｜華富邨華裕樓有患者兼污水呈陽性　晚上圍封強檢

第五波疫情續幾何級爆發，本港今日（14日）新增2,071宗確診個案，再創單日新高，並錄得4,500宗初步確診個案。



▼2月14日 新冠病毒下第三個情人節▼



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疫苗通行證｜學校續停課 教育局：教員2.24起仍須打針才可授網課

【21:51】第五波新冠肺炎疫情愈演愈烈，今日（14日）新增逾2,000宗個案，教育局宣布幼稚園、中小學，以及補習社暫停面授直至3月6日。教育局向學校發通告指，「疫苗通行證」將於2月24日實行，除了獲豁免人士，所有學校僱員如未接種疫苗，除了不准進入學校，也不獲准參與任何線上、或校外的教學或其他工作，包括在家工作；校方亦不應批准員工假期申請，及發放以公帑支付的薪酬。

▼2月14日 華富邨華裕樓圍封強制檢測▼



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【 21:15】衞生署宣布轄下五間學生健康服務中心將擴展新冠疫苗接種服務，由明日（15日）起為三歲或以上兒童接種科興疫苗，家長／監護人明日起可透過網上預約系統預約接種。

五間中心為柴灣學生健康服務中心、藍田學生健康服務中心、沙田學生健康服務中心、屯門學生健康服務中心及西環學生健康服務中心,，於星期一至五上午9時至中午12時30分及下午2時至5時30分（公眾假期除外）為3至17歲的兒童／學生提供科興疫苗接種服務。

疫情｜48歲確診男病人博愛轉天水圍醫院時逃走 院方要求警方協助

【20:50】元朗博愛醫院一名48歲確診患者在轉往天水圍醫院期間自行開院，院方已報警求助。

封區檢測｜華富邨華裕樓有患者居住 污水樣本陽性 今晚圍封強檢

【20:08】華富邨華裕樓近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上8時起，將該大廈列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（15日）約中午12時完成此行動。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

▼2月14日 第五波疫情下的情人節▼



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【17:52】教育局今日（14日）宣布，鑑於疫情仍然非常嚴峻，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）將繼續暫停面授課堂及校內活動，至3月6日。

教育局發言人說︰「其間，學校原則上不應安排學生回校進行任何活動。校舍須在上課日維持開放，以照顧因家中乏人照顧而需安排回校的學生；但在多區出現疫情及強檢行動之下，部分學校的人力資源可能會受到影響，而學生亦未必適宜外出回校，我們呼籲家長多加注意當區情況，並與學校保持溝通。」

張竹君解密切接觸者定義 同住或同用膳才納入 強檢只集中高危地

【16:51】醫管局表示，如果在家等待送院的確診病人情況有轉差，包括呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊，呼籲家人盡快叫救護車送院，會特別處理情況變差、或有需要的病人。

【16:40】今增至少7間院舍爆獲，包括：

．深水埗香港基督教女青年會雲華安老院

．屯門大興鄰舍輔導會宿舍

．太子厚愛護老院有限公司

．屯門山景商場均溢安老院

．沙田輪社輔導會怡欣山莊

．土瓜灣兆景安老院

．深水埗復康中心

另外，有兩名長者染疫，但未送院已離世，包括一名住藍田廣田邨73歲男。另一77歲男性，住油麻地，未送院已不治。

【16:36】今增2,071宗確診首破2,000關口，初步陽性超4,500宗。

【15:44】消息：全港學校延長暫停面授兩周，小六呈分試取消。

【14:03】政府發言人表示：「利安邨利盛樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現44宗初步陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於利安邨利盛樓具有極高感染風險，我們有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至二月十五日，以免病毒進一步擴散。」

【13:50】沙田區議會主席麥潤培在其社交媒體上表示，沙田利安邨利盛樓現近百宗初步陽性個案，籲居民立即回家。整個利盛樓有近1900名居民，若有近百宗初陽，佔整幢大廈居民的約5%。

疫情｜何栢良倡短期內把每日接種量增至30萬劑 才達「穩陣」水平

【11:51】本港確診個案飆升，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，當務之急是加快疫苗接種速度，把平均每日接種約7萬劑，短時間內提升至30萬劑，才有機會令接種率在4至5星期內提升到「穩陣」水平。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

擴大封區｜胡定旭料火眼實驗室需增3倍檢測量 靠中央派千人來港

【10:42】設於馬鞍山體育館火眼實驗室將於明日（15日）啟用，承辦商華大基因旗下、華昇診斷中心董事長胡定旭表示，倘政府擴大封區範圍，需要火眼實驗室再多2至3倍的檢測量應對，屆時需要中央支援。

華昇診斷中心董事長胡定旭。（資料圖片）

菜荒｜供港菜價飆升 業界指不足50名跨境司機送菜 料漲價持續

【09:56】接連有跨境司機染疫，令供港蔬菜價格飆升。港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝表示，目前有數百名跨境司機送往隔離21天，僅餘不足50名司機送菜，料倘不改善港人司機須集中到接駁點等候交收的安排，不排除有更多交叉感染個案出現，相信鮮活食品價格上漲將維持一段長時間。

【09:47】消息：今增大概1536宗確診。

疫情｜首現幼童危殆 劉宇隆分析三大原因現重症 籲加快外展接種

【09:31】本港連日來錄得破千宗新冠肺炎個案，初步確診錄得約2000宗，再破單日紀錄，有幼童情況危殆。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，幼童未接種疫苗、近年少外出未有感染社區流行病毒以導致「交叉免疫」、以及上呼吸道較窄，較容易出現重症。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

▼2月13日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封檢測▼



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▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

昨日總覽︰

稅務局、食環署、社署、香港郵政員工中招 多項服務暫停

港鐵4名員工初步確診 涉荔景站、天榮站、東鐵頭等車廂工作

再有幼童染疫危殆 梁子超：兒童對omicron抵抗較低 不能當流感

商台主持導演兼劉翁全家確診 曾與森美主持節目｜疫情

新冠疫苗｜科興接種年齡周二起下調至3歲 有3個途徑可打針

封區檢測｜馬鞍山利安邨利盛樓污水呈陽性被圍封 明午12時解封

安心出行｜入商場須嘟？ 政府澄清︰暫無限制、適時再公布

疫情｜中大再多8名學生染疫 皇仁中六生確診學校周一起停課三天

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公院瀕崩潰 醫管局優先收長者、兒童患者入院 籲輕症者耐心留家

增1,347宗個案 初確診人數達2000破紀錄 患者數目每2日翻倍

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