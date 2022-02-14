時鐘酒店情人節細數兩性關係　男客訂3房會3女　SP擦愛火成夫妻

限聚令下晚市禁堂食，商場早關門，長夜漫漫，愛侶相見甚難。佐敦一間設主題房間的時鐘酒店卻疫市申暢旺，其發言人分享時笑言客人除了到來「休息」，亦有專程都來吃晚飯，爭取時間相處。

情人節固然浪漫，她也看盡人生百態：「情人節係有同一男士book不同時段去休息，我哋同行大家都有分享吓，有人book完一間，第二個時間再去另一間；我哋亦都見過有男士同一日book三個唔同時間，同唔同嘅女仔上嚟⋯忙過返工。」

她感受到意外的，竟有互相約見的性伴，最終約定終生，一同步入婚姻登記處，感受到男女關係微妙，任何人也要看得開。



疫情下情侶要拍拖要花不少心思，時鐘酒店生意不受酒店staycation 影響，其中一所位於佐敦的主題房間時鐘酒店「聖地 」，發言人魏小姐説，「每次一宣布禁堂食，兩個鐘內即時見效，次次一樣。」有人一個人上來地鐵主題房食飯、有人為靜靜二人世界純粹吃個飯，「呢個應該係真，個客分享嘅唔需要假。」最有趣的，是有年輕仍在學的客人，每次都選擇課室主題房間，笑言，「疫情下要返學真係好難，佢哋好掛住返學嘅日子。」而更衣室、港鐵車廂、機艙主題，亦有不少男女喜歡的。

有客人一個月預訂16日 時鐘酒店發言人：頻密過返工

新一代經營時鐘酒店的一群跟舊派人不一樣，會在網上推介性玩具，不再神秘得如不見光，魏小姐亦因此了解不少人的心路歷程，情人節的確的浪漫，房間預約亦都較預期好，部份時間已經爆滿，她分享男女問題五花八門，任何人也要看得開，「情人節有同一男士book不同時段去休息，我哋同行大家都有分享吓，有人book完一間，第二個時間再去另一間；我哋亦都見過有男士同一日book三個唔同時間，同唔同嘅女仔上嚟⋯」亦都有客人一個月預約房間超過16日，幾乎「頻密過返工」，但會否每次跟同一個女士來休息，他們不得而知。

情人節有男士book唔同時段去休息，我哋同行都有分享，佢book完一間，第二個時間再去另一間，亦都見過有男士同一日book三個唔同時間，同唔同嘅女仔上嚟......亦有客人一個月預約房間超過16日，幾乎頻密過返工，係咪每次同同一個女士嚟就不得而知。 時鐘酒店發言人

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看盡兩性關係 有男士冀「兼職女友」從良

入行後，她聽到的分享資訊中，印象深刻的是不少男女本身為「性伴侶」關係，但「玩上身」愛上對方而不知所措，亦有部份人因此成為了男女朋友；亦有男士戀上了曾給他服務的「兼職女友」自覺可以有能力讓她「從良」不再當其副業；亦有人在網上跟他們分享自己戀上了別人，與他人有了關係，剛巧女朋友懷孕了，祈求她「小產」，每次看到這些話題，認為也要看得開。

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涉性虐主題房間需求大 最難清潔低溫蠟

她又説，香港人生活壓力大，「SM主題」房幾乎最快爆滿，亦為最多人查詢，不論是男是女，最喜歡是「捆綁、滴蠟」，亦有男女玩捆綁架，可能因重量問題整個跌下，最為誇張、有趣，「因為最難清潔就係低溫蠟燭，常常滴到一點點，有啲客人分享返自己其實係律師、醫生，我諗佢哋好大壓力。」亦有客人購買多款性玩具、房間有放置兩個避孕套，有的「休息」兩小時卻需要額外購買多一盒的避孕套使用，有一定需要放鬆。

遇過伯伯拖少女 五男女同聚會 惟獨捉姦暫未見

她亦見識過有年過60歲70歲的伯伯，拖著廿多歲的女士來玩SM房，相信二人身份比較特殊，當然亦有相信是夫婦的年過60歲男女到來一同試玩，亦見識過五名男女一同到房間「聚會」，包羅萬有，她説很多時候是客人個人私隱，不會多問，由於房間密碼鎖不是改變，但暫時未見過有男女到酒店查詢客人資訊「捉姦」，「我哋嗰鎖成日轉密碼嘅，要搵到都難」。

見證性伴變夫婦 一同步入婚姻關係最難忘

另一所將在情人節後轉手時鐘酒店，負責人亦分享，最有深刻印象的是有不少本來為性伴侶的二人，最終能一同步入婚姻關係，惟亦有遇到過，有不止一次有女士在其公司網頁或聯絡查詢其男友等的入住記錄，亦有人登門要求清潔姐姐予房卡內進去確認，但被拒絕而哭著離開。

▼2月14日 疫情下情人節花墟買花情況▼

