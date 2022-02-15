最新疫情｜增1619確診5400初步　上水清河邨清朗樓圍封檢測

第五波疫情續幾何級爆發，當局今日（15日）公布，新增1619宗確診，約5400宗初步陽性。醫管局設立熱線1836115，及七間指定診所，為未能入院的初步確診病人使用。

李家超家傭、葉劉淑儀司機、特首辦職員快速測試陽性。



2月15日，上水清河邨清朗樓圍封檢測。

【19:05】自下午7時起限制在上水清河邨清朗樓（不包括位於地下的香港小童群益會賽馬會粉嶺青少年綜合服務中心清河分處）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在周三（16日）約中午12時完成此行動。

指定診所Q&A｜七間診所分佈各區 需電話預約 快測陽性不適用

2022年2月15日，疫情記者會改在海港政府大樓舉行。左起：衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。（黃寶瑩攝）

初確診者滯社區 醫管局增熱線及7間指定診所支援︰冇遺忘過你哋

疫情｜新增1619宗確診 5400宗初陽待覆檢 衞生署補鑊加人手處理

確診大廈｜增400幢 太古城黃埔花園添8座 7紀律部隊宿舍新上榜

疫情｜梁子超倡將新確診者送隔離設施 設立初級社區醫療設施

【17:17】馬鞍山利安邨利盛樓圍封兩日，發現48宗初步陽性、10宗未能確定，現已解封。

【17:11】香港01記者提問，大量市民快速測試呈陽性，但未能搶到深喉唾液測試樽，醫管局何婉霞未有正面回應。

對於病人在家食止痛藥、退燒藥的情況，何婉霞指，如在家食藥後情況紓緩，會建議繼續監測自身情況，不一定預約指定診所。

【17:08】南華早報記者問及，李家超家傭、葉劉淑儀司機初步確診，政府高層有無特別措施或指引，張竹君表示無個別情況資料。

政界續爆疫 特首辦一職員初步陽性 無接觸林鄭及公眾

【17:01】行政長官辦公室今日（15日）表示，該辦公室一名職員今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。該名職員會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。

【16:59】張竹君表示，仍未掌握有多少人檢測確診或初步陽性後，仍未能送院。

私人機構檢測，依然要送衛生防護中心覆核，張竹君指，若確診數字過萬，會再考慮是否需要改變。社區檢測進度不會太慢，若個別市民仍未收到結果，可能因為填錯電話。

【16:54】記者追問，在家等候患者有無藥物支援，醫管局醫院管理局總行政經理何婉霞指，會考慮不同支援，無補充。

【16:30】衞生防護中心傳染病出主任張竹君公布，增1619確診，全部為本地感染。約5400初步陽性。因為醫管局化驗樣本假陽性比率低，不再送衛生署複查，以加快確診進度。

新增八間安老院有爆發。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞：八名確診病人情況危殆。初步確診3歲女童仍在兒童醫院留醫，情況危殆。隔離病床使用量達九成，已到上限。

初步確診、未能入院病人熱線：1836115，朝8晚10、每周七日運作。何婉霞：想同初步確診病人講，我哋冇遺忘過你哋每一位。

七間指定診所明日運作，病人需先電話預約，有需要再轉送醫院。指定診所每周7日運作，朝9晚5運作，中午1點休息1小時。

醫管局超過100名員工初步確診，30職員列為密切接觸者，10多名病人初步確診，60多名同房病人列密切接觸者。

指定診所：東區筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓、中西區堅尼地城賽馬會普通科門診診所、黃大仙區柏立基普通科門門診所所、觀塘區九龍灣健康中心普通科門診診所、荃灣區/葵青區南葵涌賽馬會普通科門診診所、沙田區圓洲角普通科門診診所、元朗區天水圍（天業路）社區健康中心一樓。

指定診所為初步確診病人而設，當局呼籲病人每四小時量體溫，不舒服、氣促抽筋、神智不清要立即到急症室求醫。預計所有診所合共每日可有1000多個名額可供預約。運房局將會有交通安排。

疫情｜葉劉淑儀司機初步陽性 正居家隔離工作 今早無出席行會

疫情｜大量陽性患者未能入院 當局設六點建議 高燒心悸才打999

▼2月15日 博愛醫院爆滿大批病人戶外地方等候▼



疫情｜急症室爆滿 數十人病床上蓋毛氈露天等覆檢 明愛加隔離區

【15:49】疫情嚴竣，公立醫院爆滿，服務飽和，由救護車送到醫院需要覆檢的病人，要於露天位置等候，元朗博愛醫院急症室外，今日（15日）所見最少逾廿人躺在病床上或坐在膠櫈上等候，部份人需蓋上毛氈保暖。另外，明愛醫院昨日起亦在戶外地方加開一個隔離區，以應付急劇上升的確診人數。

商台多兩播音員中招 《18樓C座》祥嫂、三姑感染 至今共三人

【13:42】第五波新冠肺炎疫情嚴竣，商台節目《18樓C座》今日（15日）再多兩名播音員感染，分別是「祥嫂」朱雪梅及「三姑」陳慕賢。連同早前已確診的周老闆，至今共3人染疫。

疫情｜外傭初步陽性 李家超返家自我隔離 今早曾與林鄭開行會

【12:26】政務司司長辦公室發言人今日（15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。該名外傭會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返回家居進行自我隔離。李家超原定今日下午以視像出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款，現改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。

華富(一)邨華裕樓完成強檢解封 發現11宗初陽個案

【12:44】華富(一)邨華裕樓今午完成圍封檢測，約730人接受了檢測，當中共發現11宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約240戶，當中16戶在過程中沒人應門，居民持陰性檢測結果可離開。

科興疫苗接種年齡今降至3歲 家長憂染疫成重症急為子女預約打針

【12:29】第五波疫情肆虐，早前有4歲男童疑染疫發燒嘔吐，送院不治，續有3歲女童染疫後病情危殆入住深切治療部，令不少家長甚為憂慮。港府日前將接種科興疫苗的最低年齡由今日（15日）起降至3歲。今早沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，有逾百人等候上午接種疫苗的即日籌。

林鄭4招疏導隔離治療 促設專屬的士車隊接求診者 擬徵大學宿舍

【11:35】近日新冠肺炎確診個案直線上升，不少市民在驗出初步陽性甚至確診後，都不能獲安排送往隔離治療，連帶家人都受感染，隔離及治療工作並不理想。



特首林鄭月娥今日（15日）見記者，公布最新應對措施，增加隔離設施及改善治療安排，包括借用兩個新落成公共屋邨的單位作隔離用，以及擬徵用大學宿舍及酒店。其中考慮以大學宿舍作為隔離設施，是疫情以來首次。



她又提到，將會要求的士業界設專屬車隊，運送求診人士到新設的指定診所。

▼2月14日 華富邨華裕樓圍封強制檢



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疫情｜今最少增1510宗確診 高達5400宗初確診待覆核

【11:13】今日確診繼續大滯後，消息稱，今暫增1510宗確診個案，初確診則累積多達5400宗，主要是覆檢化驗結果能力仍然有限，相信今日稍後確診數字會再上升。

劉宇隆指加快接種如唯一出路 有計劃下每日接種30萬劑可做到

【10:47】本港的新冠肺炎第五波疫情嚴峻，昨日（14日）單日確診及初步確診數字為疫情爆發兩年多以來新高，近日更出現感染新冠病毒的兒童嚴重個案。



疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，政府應邀請不同醫學團體及私家醫生，參與外展接種工作，為兒童及長者接種新冠疫苗，「噚日就打咗8萬幾針，但唔夠，就算做唔到，有目標後達20萬針都幾好。」

疫情│醫生料每日感染或達7000宗 兒童現咀唇發紫等應叫救護車

【10:00】本港的新冠肺炎第五波疫情嚴峻，昨日（14日）單日確診及初步確診數字為兩年多疫情來新高。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安在今日在港台《千禧年代》中表示，現時的每日感染數字相信遠高於確診數字，較當局公布的更高，料高達6000至7000宗。

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【09:45】特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，她指，過去一周疫情社區爆發快速，承認應對未如理想，上星期已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力，檢視成效改善，昨天據民政事務處現場所見，大部分檢測站排隊時間，已縮至半小時內，有些不用等候，已採購1億套快速檢測包 率先派予安老院，另會借用三千公屋單位隔離 包括皇后山邨、荔景邨恒景樓。她強調，政府無計劃「封城」，向病毒投降非選項。

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01消息：政府擬徵用會展設隔離設施 管理公司：全力支持防疫政策

【07:30】第五波新冠肺炎疫情持續擴散，醫院病床及隔離設施只有6,000張病床，追不上每日新增以千計的確診者，《香港01》推算昨日（14日）有約1.09萬名確診及初步確診留在社區。據了解，負責物色增加社區隔離及治療設施的發展局，有意徵用灣仔的香港會議展覽中心，作為社區隔離設施。總括來說，會展有九個優點，適合設隔離設施。

會展管理公司發言人回應稱，會全力支持政府的防疫政策及措施，定必全力配合。發展局回覆時表示，正在物色地點增設社區隔離及治療設施。

家居檢疫大廈｜共1556幢 寶馬山恆景上榜 大澳亦有人檢疫

【02:21】第五波疫情持續擴散，檢疫設施爆滿後，部份人需要在家居檢疫。衞生署周一（14日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,556個住所上榜，當中沙田超逾元朗，成為18區之冠，共有207幢住宅大廈，較周日再增35幢；其次則為元朗，共有183幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增7幢。

在上榜的住所中，寶馬山雲景道的恆景榜上有名；另一個東區中產屋苑康怡花園繼之前H座已有人居家檢疫，D座亦上榜；黃埔花園金柏苑第1座同樣上榜。

另外，位於佛光街15號的理大學生宿舍、九龍城區的入境事務處主任宿舍C-D 座，以及北區的上水紀律部隊宿舍C 座，同樣榜上有名。

▼2月14日 馬鞍山體育館「火眼實驗室」▼



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疫情｜51歲港男上周五入境澳門 周一證染疫列無症狀感染者

【00:34】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚(14日)公布，一名上周五(11日)由香港入境澳門的51歲香港居民，屬於外僱人士，今日新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。

▼2月14日強制檢測住宅▼



強制檢測｜增21幢 美田邨及逸東邨各佔兩座 荃灣麗城花園上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情失控，周一（14日）錄得2,071宗確診個案，初步確診人數更破記錄達4,500宗。政府晚上公告，患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，大圍以3幢大廈佔最多，其中兩幢為美田邨的美麗樓及美滿樓；其次為天水圍及東涌以兩幢，惟東涌的兩幢大廈均位於逸東邨，包括謙逸樓及傑逸樓。

此外，今日（15日）合共59個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，相比本周日63個地點減少4個。

▼2月14日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封延長一日▼



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