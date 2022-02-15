疫情．最新｜消息：今暫增1510宗確診　初確診多達5400宗

第五波疫情續幾何級爆發，本港昨日（14日）新增2,071宗確診個案，再創單日新高，並錄得4,500宗初步確診個案。



▼2月14日 華富邨華裕樓圍封強制檢測▼



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【11:13】今日確診繼續大滯後，消息稱，今暫增1510宗確診個案，初確診則累積多達5400宗，主要是覆檢化驗結果能力仍然有限，相信今日稍後確診數字會再上升。

疫情│醫生料每日感染或達7000宗 兒童現咀唇發紫等應叫救護車

【10:00】本港的新冠肺炎第五波疫情嚴峻，昨日（14日）單日確診及初步確診數字為兩年多疫情來新高。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安在今日在港台《千禧年代》中表示，現時的每日感染數字相信遠高於確診數字，較當局公布的更高，料高達6000至7000宗。

【09:45】特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，她指，過去一周疫情社區爆發快速，承認應對未如理想，上星期已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力，檢視成效改善，昨天據民政事務處現場所見，大部分檢測站排隊時間，已縮至半小時內，有些不用等候，已採購1億套快速檢測包 率先派予安老院，另會借用三千公屋單位隔離 包括皇后山邨、荔景邨恒景樓。她強調，政府無計劃「封城」，向病毒投降非選項。

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01消息：政府擬徵用會展設隔離設施 管理公司：全力支持防疫政策

【07:30】第五波新冠肺炎疫情持續擴散，醫院病床及隔離設施只有6,000張病床，追不上每日新增以千計的確診者，《香港01》推算昨日（14日）有約1.09萬名確診及初步確診留在社區。據了解，負責物色增加社區隔離及治療設施的發展局，有意徵用灣仔的香港會議展覽中心，作為社區隔離設施。總括來說，會展有九個優點，適合設隔離設施。

會展管理公司發言人回應稱，會全力支持政府的防疫政策及措施，定必全力配合。發展局回覆時表示，正在物色地點增設社區隔離及治療設施。

家居檢疫大廈｜共1556幢 寶馬山恆景上榜 大澳亦有人檢疫

【02:21】第五波疫情持續擴散，檢疫設施爆滿後，部份人需要在家居檢疫。衞生署周一（14日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,556個住所上榜，當中沙田超逾元朗，成為18區之冠，共有207幢住宅大廈，較周日再增35幢；其次則為元朗，共有183幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增7幢。

在上榜的住所中，寶馬山雲景道的恆景榜上有名；另一個東區中產屋苑康怡花園繼之前H座已有人居家檢疫，D座亦上榜；黃埔花園金柏苑第1座同樣上榜。

另外，位於佛光街15號的理大學生宿舍、九龍城區的入境事務處主任宿舍C-D 座，以及北區的上水紀律部隊宿舍C 座，同樣榜上有名。

▼2月14日 馬鞍山體育館「火眼實驗室」▼



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疫情｜51歲港男上周五入境澳門 周一證染疫列無症狀感染者

【00:34】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚(14日)公布，一名上周五(11日)由香港入境澳門的51歲香港居民，屬於外僱人士，今日新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。

▼2月14日強制檢測住宅▼



強制檢測｜增21幢 美田邨及逸東邨各佔兩座 荃灣麗城花園上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情失控，周一（14日）錄得2,071宗確診個案，初步確診人數更破記錄達4,500宗。政府晚上公告，患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，大圍以3幢大廈佔最多，其中兩幢為美田邨的美麗樓及美滿樓；其次為天水圍及東涌以兩幢，惟東涌的兩幢大廈均位於逸東邨，包括謙逸樓及傑逸樓。

此外，今日（15日）合共59個地點，將設有社區檢測中心或流動採樣站，相比本周日63個地點減少4個。

▼2月14日 馬鞍山利安邨利盛樓圍封延長一日▼



昨日總覽︰疫情．2.14｜確診首逾2000宗創新高 學校停課延至3月6日

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▼2月14日 新冠病毒下第三個情人節▼

