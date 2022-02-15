消委會｜7成米製麵食鈉含量超標示　8成有重金屬　源順米粉含砒霜

米線和車仔麵廣受港人喜歡，消費者委員會測試了市面30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，除7款樣本因為包裝上的營養標籤包含了調味粉或醬汁等配料而未能直接比較外，餘下23款樣本中，發現逾17款樣本檢測出的營養素含量，與標示值的吻合度不符相關指引的要求，佔整體70%，當中乾金邊粉皮本Bich Chi Tapioca rice sticks的鈉含量，與標示值相差逾41倍，情況是最嚴重。

另外，台灣製的新東陽特級新竹米粉和中國製的新豐米線亦被驗出麩質，但卻沒有在包裝上標示。

至於金屬污染物方面，逾8成樣本被驗出鎘、鉻和俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘和源順有機白米米粉的砒霜含量是眾樣本中最高。



（消委會圖片）

消委會調查的30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，當中27款為乾麵食樣本，餘下3款為保鮮米線樣本，每包的售價介乎3.5元至42元不等。以每100克計，價錢由1.3元至21元，相差逾15倍。

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在營養素方面，30款測試樣本中，除了7款因為包裝上的營養標籤包含了調味粉或醬汁等配料的營養素含量，而未能直接比較外，消委會比對餘下23款樣本的營養素含量測試結果和產品附有的營養標籤資料，發現17款所標示的營養素含量與測試結果的差距不符食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，惟該等樣本的總脂肪、飽和脂肪酸、蛋白質或糖的檢出量與標示值實際相差不大，檢出量亦不高。

惟有7款樣本檢出的鈉含量高於標示值的120％，超出有關條例的規管容容忍範圍，包括Chew's新加坡米粉、天營坊新竹米粉、喜越河粉Rice Noodle (Stick Type)、Bich Chi Vina Noodle、Bich Chi Tapioca rick sticks、佳之選過橋米線 - 幼滑，以及特惠牌即食米線，當中喜越河粉Rice Noodle、Bich Chi Vina Noodle和Bich Chi Tapioca rice sticks的情況最嚴重，分別超標逾20、29和41倍，而Bich Chi牌的兩款麵食均上榜。

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超力銀絲米粉（金牌原味）、福字上湯米粉、公仔米粉原味、出前一丁雞肉味即食米粉、媽媽MAMA（幼條）清湯金邊粉、VIFON Hoang Gia Instant Rice Noodes (Phnom Penh Style)，以及壽桃牌小橋米線- 榨菜肉絲味，所檢出的鈉含量與標示值差距超出有關條例的規管容容忍範圍，當中3款差距極大，超過20至41倍，消費者可能因而在不知情下攝入較多的鈉，消委會表示，已將有關樣本資料交予食安中心跟進。

另外，測試發現有2款樣本檢出麩質，但卻沒有在包裝上標示，包括台灣製的新東陽特級新竹米粉和中國製的新豐米線。對麩質敏感的人士進食有關產品後，可能會出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等症狀。

今次測試亦發現，26款樣本被驗出金屬污染物，佔整體超過80%，分別有24款樣本檢出鎘，14款檢出鉻，以及9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘每公斤有0.1充克，以及源順有機白米米粉的砒霜含量每公斤有0.16毫克，是金屬污染物中最高，但消委會強調，各樣本檢出的金屬污染物含量不高，消費者在正常食用下，不會對健康構成太大風險。