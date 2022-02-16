近日2019冠狀病毒病確診個案數目激增，社會焦點都在討論抗疫政策，要打這場硬仗，有人撐「圍堵」，有人要「緩疫」、有人說「躺平」。在我看來，凡事沒有一面倒的好，也沒有一面倒的壞，中國哲學，中庸的境界最好，就是不走極端，取其中道。

撰文︰醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



十個律師就會有十個意見，十個專家同樣會有十個意見。意見多，並非壞事，因為良性的互動，真理才會愈辯愈明。但如果是惡意的爭論，非要拗到「你死我活」，達至「有你冇我」的地步，那就是「『專加』意見」而非真正的「專家意見」。

何謂「真．專家意見」？當然是指在言論背後要有數據、科研或實證的支持。舉個例子，Omicron變異病毒株傳播速度快，有專家建議配戴兩個口罩，即配戴一個貼面的外科口罩後，再加一個布口罩在外，言論一出，社會上有人覺得荒謬，隨即大肆批評專家之言可笑，惡搞圖在網絡世界廣傳。我實在不明白這些人為何不上網查查資料，其實美國疾控中心早已有科學研究和文獻支持此說法。

最近疫情再起，社會討論抗疫政策非常兩極化，總是「非黑即白」的氛圍。有人話香港要「圍堵」不要「緩疫」；有人話你不盡力去「清零」，就是選擇「與病毒共存」。

在一片爭辯聲中，如果大家靜下來，想一想我國五千年的哲學思想，談的都是做人做事要走中庸之道，要適可而止，凡事若去得太盡，緣份定必早盡。我們的太極、陰陽、五行之說，全部的中心思想都是互相制衡，沒有一方完全掌控。抗疫都一樣，如果政策去得太盡，人心就會疲憊不堪。

我最近在閱讀內地的報章和評論節目時，發覺他們都經常提到「實事求是」和「為人民服務」。最近拜讀《人民日報》對「動態清零」的演繹，令我茅塞頓開。文中提到「『動態清零』不是追求『零感染』，而是我國在『外防輸入、內防反彈』總策略下常態化疫情防控的總方針，它要求做到對病例及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，使疫情不構成連續性社區傳播，保障人民的生命健康和經濟社會發展。其背後體現的是人民至上、生命至上的抗疫理念，也被實踐証明能以最小成本取得最大成效。」這不正正體驗「實事求是」和「為人民服務」的精神？

有些人套用廣東人攻打四方城去理解「動態清零」，同樣地，如果你在麻將枱上想做清一色，你也不會盲目清張，必須看看枱上有甚麼牌，心中盤算其他三家又要做甚麼牌，從而實際計算自己勝算，實事求是，務求做到本小利大。

疫情反覆，如果我們沒有了獅子山精神，同舟不能共濟，沒有放開彼此心中矛盾，理想就肯定追不了。抗疫之路不易走，第五波疫情更是一場硬仗，同舟人唯有拋棄區分求共對，一起用艱辛努力，才能寫下那不朽香江名句。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

