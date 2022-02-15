封區｜華富(一)邨華裕樓完成強檢解封　發現11宗初陽個案

政府今午（15日）宣佈，已完成香港仔華富(一)邨華裕樓的圍封強檢，約730人接受檢測，發現11宗初步陽性個案。居民中午左右可持陰性檢測結果離開圍封大廈。過程中，有16戶沒人應門，政府會採取措施跟進。



▼2月14日 華富邨華裕樓圍封強制檢測▼



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政府今午（15日）宣佈，於十二時十五分完成香港仔華富（一）邨強制檢測行動，居民可持陰性檢測結果離開圍封範圍，當中共發現11宗初步陽性檢測個案，約730人接受了檢測，衞生署衞生防護中心會安排跟進。而過程中，曾到訪約240戶，當中16戶在過程中沒人應門。

昨晚八時起，政府限制在香港仔華富（一）邨進行圍封檢測，於邨內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及檢測。由於涉及變異病毒株，政府呼籲，任何於2月1日至14日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，都需在26日或之前進行強制檢測。

檢查約130名受檢人士報告 無人未檢測

政府完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，相關執法行動於約下午二時完成，政府共檢查了約130名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」（見附件）。

▼2月14日 新冠病毒下第三個情人節▼

