確診大廈｜增400幢　太古城黃埔花園添8座　7紀律部隊宿舍新上榜

根據衞生署衞生防護中心最新上載的確診患者居住大廈，昨日 （14日）確診人士居住大廈新增393幢大廈，接近400幢，當中元朗區最多佔65幢。多個大型私人屋苑有新座數上榜，包括太古城新增4座，總數有5座大廈有確診患者，黃埔花園亦增4座。

另外，多7幢紀律部隊宿舍上榜，包括懲教署職員宿舍、消防處百勝閣已婚人員宿舍及西九龍紀律部隊宿舍等。



2月14日確診患者居住大廈



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元朗重災增65幢

元朗繼續成為本港疫情重災區，最新再新增65幢大廈上榜，包括多個私人住宅如爾巒茵羅洛斯大道2座及譽88第1座及2座，而山水盈1座和2座亦有人確診。

除私人住宅外，元朗警察已婚宿舍亦有人確診，亦有多條公共屋邨出現多幢個案，包括天瑞邨現時合共有6座出現確診患者，其中今日新上榜的4座包括瑞國樓、瑞意樓、瑞業樓、瑞豐樓。

逾10幢紀律部隊宿舍有確診

除了上述的元朗警察已婚宿舍有人確診外，南區的懲教署職員宿舍M座、西九龍紀律部隊宿舍2座、消防處永定道消防已婚宿舍1座、柴灣已婚警察宿舍1座、消防處百勝角已婚人員宿舍等都出現確診人士，合計已上榜大廈，過去14日有逾10幢紀律部隊宿舍上榜。

另外，香港教育大學柏立基堂亦有確診患者，按資料，該處為學生宿舍。

深水埗再增52幢大樓 麗閣邨南昌邨多廈上榜

深水埗疫情仍未減退，再增52幢大樓，本已出現疫情的屋邨如麗閣邨及南昌邨，再分別增3幢座數出現確診個案，其中南昌邨現時有4幢涉事大廈，其中新增昌逸樓、昌頌樓，及昌賢樓；麗閣邨則新增麗芙樓、麗萱樓及麗薇樓。

太古城太湖閣、金楓閣、冠天閣、海星閣 黃埔花園金柏苑1座入榜

多個大型屋苑一日內增數幢座數有確診患者，其中太古城本來只有北海閣現確診個案，但一日內新增4座，包括太湖閣、金楓閣、冠天閣、海星閣。黃埔花園同樣出現類似情況，本來只有錦桃苑10座，但新增4幢來自不同期數及座數，包括金柏苑1座、棕櫚苑5座、紫荊苑6座、銀竹苑1座。

德福花園亦在一日內新增3座，包括P1、T1、U2座，連同之前已公布的3座，現時共有6座出現確診個案。