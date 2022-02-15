五居屋、綠置居疫市加管理費　景泰苑加13%　銀蔚苑增至1698元

房屋委員會近日完成2022/23年度，20個居屋和綠置居屋苑的管理費周年檢討，並建議向當中5個屋苑上調管理費，增幅介乎3.93%至13.14%，增幅最大的為位於新蒲崗的首個綠置居屋苑景泰苑，達13.14%，加價後平均每個單位的每月管理費為732元，而調整後管理費最貴的則是梅窩居屋屋苑銀蔚苑，平均每個單位須繳交1,698元。



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平均加37至85元

房委會文件顯示，經檢討後居屋和綠置居屋苑的管理費後，建議5個屋苑在2022/23年度疫市加價，包括景泰苑、冠德苑、銀河苑、銀蔚苑和天頌苑，平均每個單位的每月管理費上調介乎37元至85元，增幅為3.93%至13.14%。當中增幅最大的是景泰苑，該屋苑業主決議採購新物業管理公司合約，因此6月1日起，將管理費由647元加至732元，但仍較大部分屋苑便宜；而調整後，管理費最貴的則是銀蔚苑，平均每單位每月管理費達1,698元，亦眾屋苑之冠。

20個屋苑中，只有一個屋苑管理費減價，是入伙僅3年、位於長沙灣的綠置居麗翠苑，減幅為5.78%，調整後平均每個單位每月管理費僅522元，是20個屋苑中最便宜。

五屋苑現赤子

房委會表示，其餘14個屋苑則維持現有管理費水平，當中有5個屋苑預期會因為營運開支變動而出現預算赤字，包括青俊苑、彩興苑、凱樂苑、嘉徑苑和屏欣苑，而屋苑業主選擇以累積基金和節省成本填補預計赤字；其餘9個屋苑的管理費則有下調空間，包括彩禾苑、凱德苑、啟朗苑、錦暉苑、尚翠苑、尚文苑、裕泰苑、旭禾苑和雍明苑，惟屋苑業主選擇維持現行管理業。

當局又指，以實用面積每平方米計算，該20個居屋／綠置居屋苑的新訂管理費平均為 18.1元，低於相若的私人屋苑現時平均23.57元的管理費水平。

另外，銀河苑、天頌苑和屏欣苑的儲備少於三個月管理費總額，當中首兩個已建議於2022/23年度上調管理費，房委會指，已建議屏欣苑業主推行節省成本措施，務求在未來一至兩年內把累積基金逐漸提高至穩健水平。