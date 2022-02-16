最新疫情｜昨公布逾5400初步陽性　七間指定診所今開始運作

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診破千，昨日（15日）公布新增1619宗確診，5400宗初步陽性。醫管局設立七間指定診所今日（16日）開始運作，專門服務確診或初步確診的市民，但不包括自我快速測試呈陽性的市民。
【00:55】患者曾到訪的22地點被納入強制檢測公告，當中以沙田區（包括大圍及馬鞍山）以6幢佔最多，包括圍封兩日發現48宗個案馬鞍山利安邨利盛樓。葵青區中葵涌就有5幢大廈上榜，區內的葵盛東邨及大窩口邨各佔兩幢。此外，亦有2間食肆上榜，包括長沙灣幸福商場意樂餐廳，以及位於中環的越南餐廳BEP Vietnamese Kitchen。
強制檢測｜增22處 沙田區佔6幢大廈 中環越南餐廳BEP上榜
衛生署周二（15日）晚更新家居檢疫大廈名單，共1487個住所上榜，共有1487幢大廈上榜，較周一（14日）少69幢，但當中有84個住所新上榜。遍佈香港多區，當中觀塘及元朗分別新增13及19個住所上榜，為全港最多。
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【00:00】七間指定診所周三開始運作：
。東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓
。中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所
。黃大仙區 柏立基普通科門門診所所
。觀塘區 九龍灣健康中心普通科門診診所
。荃灣區/葵青區 南葵涌賽馬會普通科門診診所
。沙田區 圓洲角普通科門診診所
。元朗區 天水圍（天業路）社區健康中心一樓
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