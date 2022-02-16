最新｜消息：林鄭與地產商開會　業界承諾撥10多間酒店作隔離設施

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診破千，消息指，今日（16日）逾4200宗確診，3000宗初步確診，超過1.2萬患者滯留社區。醫管局設立七間指定診所今日開始運作，專門服務確診或初步確診的市民，但不包括自我快速測試呈陽性的市民。



▼2月16日 大量病人仍然在急症室外的露天地方或帳篷內等候▼



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疫情｜多9名患者離世涉3歲女童及37歲男 累計234死 另17人危殆

【17:24】新冠疫情肆虐，醫管局今（16日）於疫情記者會上公布，過去一天新增9名患者離世，17名患者危殆。自疫情爆發以來，本港累計234名確診或初步確診患者死亡。新增死亡個案中，包括一名3歲女童及37歲男子，其餘均為長者。



醫管局總行政經理何婉霞稱，醫院對於病人離世感到難過，為會家屬提供協助；又表示目前隔離病床使用量已達9成，同政府研究隔離設施，改善目前狀況。

【17:08】消息指，特首今午與地產商視像會議後，獲承諾下周起可騰出10多間酒店，共數千房間用作隔離設施，供隔離初步確診及確診者之用。

【16:53】醫管局何婉霞醫生表示，分析過去14日，確診中有17%少於17歲，有9％為6歲以下。

【16:46】醫管局：倡家長為確診童每4小時量體溫 若持續高燒須留意。另外，醫管局表示，3歲病逝女童有密切接觸者確診，惟稱確診者非由母胎感染。

【16:31】衛生署公布，今增4285宗確診，初步確診達7000宗，兩個數字均再創新高。醫管局另宣布，再增9名病人離世，另有17人危殆。

【16:00】第五波新冠肺炎疫情下，連日內有逾千人確診，檢測站經常大排長龍，之前市面上的快速檢測包更曾缺貨。《香港01》記者今午（16日）到銅鑼灣多間藥房詢問，各藥房職員均表示有存貨，價錢亦不見特別上漲，按不同牌子，單次快速檢測包售價約90多元至128元。另外，之前曾搶購一空的連花清瘟膠囊，各間藥房同樣有存貨。有藥員職員表示，雖然不時有市民查詢上述產品，但暫時未缺貨。

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【15:23】上水清河邨清朗樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現超過30宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於清河邨清朗樓具有極高感染風險，當局決定延長圍封強檢一天至2月17日，以免病毒進一步擴散。

封區檢測 | 耀安邨耀平樓、東涌滿和樓污水呈陽性 今午圍封檢測

【13:00】第五波疫情持續擴散，政府今午（16日）公布，由於沙田耀安邨耀平樓及東涌滿東邨滿和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定分別在下午一時及二時起將大廈圍封，居民須分別於下午十時和九時前接受檢測接受強制檢測，預料最快明日（17日）下午約一時及十二時解封。

疫情│何栢良：估計逾萬名患者滯留社區 建議留家14日較安全

【12:23】新冠肺炎疫情擴散，消息指本港今日（16日）確診個案4,285宗創新高。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》中表示，疫情在過去一星期發展迅速，估計期間已有1.7萬名陽性患者，扣除已送入治療設施的約3600多人，估計仍有一萬多名新冠患者在社區滯留。據醫管局初步統計，現時有約一成需入院患者是65歲以上，估計有1,000多宗長者需要送院接受一定程度治理，當中不少長者未接種疫苗，相信陸續會有重症出現，屆時深切治療部等需求將會上升。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

疫情｜消息：今增4,285確診創新高 12000名患者社區等候送院

【11:46】第五波疫情嚴竣，消息指，今日新增4,285確診個案，創疫情逾兩年來新高，初步確診亦有逾3,000宗，顯示疫情未有回穩跡象。



患者人數急增，公立醫院服務不勝負荷，消息稱，截至昨日，滯留社區等候送院的初步確診及確診者人數高達12,000人，增加病毒在家庭及社區傳播風險。



為了支援大批留在社區的輕症患者，醫管局設立七間指定診所今日（16日）開始運作，專門服務確診或初步確診的市民，但不包括自我快速測試呈陽性的市民。

指定診所啟用 醫管局將發布最新康復及入院定義 另設電話會診

【11:44】第五波疫情嚴峻，大批初步確診市民滯留社區。醫院管理局策略發展總監李夏茵今日（16日）指，當局現時有3項支援給予等候轉送入院或社區隔離設施的市民，包括支援熱線、護訊鈴及會診服務。李提到，只持快速測試檢測陽性的人士，可獲酌情處理，並提醒收到初步確診通知要保持鎮定，但孕婦如發現胎動減少，其餘初陽者有腳步不穩、呼吸困難、排不到尿情況，要立即求醫。而初步確診者，若在滯留社區期間已康復，未來或不必送院，當局稍後會再作公布。

▼2月16日 兒童復必泰首日開打 兒童醫院大排長龍▼



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檢測商招彥燾：社區檢測樣本覆檢有價值 倡考慮抽查代全部覆檢

【11:39】疫情第五波嚴峻，近日由於大量市民需較長時期等候測試及獲得結果，中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾於港台節目《千禧年代》中表示，現時市民的樣本經社區檢測中心及流動採樣站後，會透過私人化驗所進行核酸測試，再送到公共衞生化驗所覆檢，主要目的是確保結果是真實陽性，以及有否涉及哪一種的變種病毒個案。



他認為，公共衞生化驗所作為最後一道防線，而覆檢如老師改卷一樣，是有價值，但要做到甚麼程度或是否需要全部覆檢，可作商討，認為可以為部份樣本抽查比較適合。

負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技，董事長及首席執行官招彥燾。（余俊亮攝）

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指定診所│林緯遜：病發頭3日傳染力高宜早入院 1000名額料不夠用

【11:11】疫情嚴峻確診屢創新高，數以千計患者未及送院需留在家中等候。傳染病醫學會副會長林緯遜於港台節目《千禧年代》中表示，Omicron患者由出現病徵開始，首兩至三日傳染力較高，近日多名確診者等待多日未能送院，如一直留在家中，確會構成風險，特別會影響家中未接種疫苗長者或年幼家人，如能夠移送患者到隔離設施，情況會較理想。

抗疫的士料周五啟動200的士參與 業界︰雙倍工資相信有足夠司機

【10:53】新冠肺炎疫情嚴峻，部份確診患者留家數天仍未能入院治療或隔離，港府有計劃設專屬的士車隊，接載輕症新冠患者到醫管局豁下的指定診所。



的士車行車主協會永遠會長吳坤成在港台節目《千禧年代》中表示，現時初步有200輛的士參與計劃，並估計在星期五（18日）開始，朝8晚6運作。他解釋，由於車輛要有很多準備，包括司機會使用口罩、面罩、手套及保護衣等，預期物資會在這幾天到位。

【10:44】消息：今增4,285確診再創新高，逾3,000初步確診。

【10:00】消息指，截至昨天，在社區等候送院的初步確診及確診者人數高達12000人。

疫情｜中環郵政總局一名郵差初步確診 今明兩日關閉

【07:20】香港郵政今日（16日）表示，一名於中環郵政總局工作的郵差2019冠狀病毒病快速測試結果初步呈陽性，中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂今日和明日關閉。

▼2月15日 多間醫院急症室爆棚 部份病人安置在空地▼



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疫情｜下周一起由香港或台灣到澳門 須出示疫苗接種證明

【01:07】新冠疫情席捲各地，澳門政府宣布，下周一起自香港和台灣乘搭民用交通工具入境者，須出示新型冠狀病毒疫苗接種證明，或出示不適合或不能接種的醫生證明。

▼2月15日居安抗疫檢疫大廈新增名單▼



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家居檢疫大廈｜84個住所新上榜 包括順利紀律部隊宿舍第六座

【00:50】本港疫情嚴峻，周二（15日）公布新增1619宗確診個案，而初步陽性個案則高達5400宗。衛生署周二（15日）晚更新家居檢疫大廈名單，共1487個住所上榜，當中84個住所新上榜，遍佈香港多區，當中觀塘及元朗分別新增13及19個住所上榜，為全港最多。

▼2月15日強制檢測名單▼



強制檢測｜增22處 沙田區佔6幢大廈 中環越南餐廳BEP上榜

【00:45】本港新冠肺炎疫情失控，周二（15日）錄得1,619宗確診個案，初步確診人數更破記錄達5,400宗。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的22地點被納入強制檢測公告。

當中沙田區（包括大圍及馬鞍山）就有6幢，包括圍封兩日發現48宗個案馬鞍山利安邨利盛樓。葵青區中葵涌就有5幢大廈上榜，區內的葵盛東邨及大窩口邨各佔兩幢。此外，亦有2間食肆上榜，包括長沙灣幸福商場意樂餐廳，以及位於中環的越南餐廳BEP Vietnamese Kitchen。

疫情｜社署向安老及殘疾院舍增派快速測試劑 員工須一日一檢

【00:40】本港疫情嚴峻，社會福利署因應最新的疫情風險評估，昨日（15日）及今日（16日）再次安排將「2019冠狀病毒病抗原快速測試劑」（快速測試劑）派遞至各安老院及殘疾人士院舍，讓院舍員工由今日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼



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指定診所Q&A｜七間診所分佈各區 需電話預約 快測陽性不適用

【00:01】七間指定診所周三開始運作：

。東區 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓

。中西區 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

。黃大仙區 柏立基普通科門門診所所

。觀塘區 九龍灣健康中心普通科門診診所

。荃灣區/葵青區 南葵涌賽馬會普通科門診診所

。沙田區 圓洲角普通科門診診所

。元朗區 天水圍（天業路）社區健康中心一樓

▼2月15日疫情新聞重點▼



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▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



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▼2月15日 市民搶購藥物及食物情況▼



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昨日總覽：疫情・2.15｜新增1619宗確診 百歲女人瑞、3歲女童病逝

疫情｜急症室爆滿 數十人病床上蓋毛氈露天等覆檢 明愛加隔離區

疫情｜3歲女童及100歲女人瑞今晚同不治 225死者中最小及最老

疫情｜消息︰3歲女童不治成最年輕死者 五日內兩名染疫幼童病逝

疫情│醫生料每日感染或達7000宗 兒童現咀唇發紫等應叫救護車

科興疫苗接種年齡今降至3歲 家長憂染疫成重症急為子女預約打針

疫情｜林鄭：無計劃封城 徵用3千公屋作隔離 購1億套快速檢測包

疫情｜新增1619宗確診 5400宗初陽待覆檢 衞生署補鑊加人手處理

疫情｜政府擬物色檢疫酒店隔離患者 業界︰最少可提供7000間房

初確診者滯社區 醫管局增熱線及7間指定診所支援︰冇遺忘過你哋

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疫情｜逾100醫護染疫創單日新高 3歲女童留院ICU仍然危殆

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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封區｜｜華富邨華裕樓及利安邨利盛樓解封 合共發現61宗初陽個案

疫情｜梁子超倡將新確診者送隔離設施 設立初級社區醫療設施

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封區檢測｜上水清河邨清朗樓住戶確診污水呈陽性 晚上被圍封強檢

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港鐵︰西九站兩員工初步確診 12宗快測陽性 情況惡化或減班次

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▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼

