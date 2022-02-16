2021年的士意外達4081宗　按年多近兩成　八成意外涉50歲以上司機

的士業質素不時為人詬病。運輸及房屋局局長陳帆今日（16日）以書面回覆議員質詢時指出，2021年涉及的士交通意外宗數達4,081宗，按年增約19.7%。去年涉的士意外中，有54宗涉及的士車齡達20年以上；逾3,300名涉及意外的司機，年齡達50歲或以上，佔的士意外總數約八成。



陳帆表示，2021年一共有4,081宗涉及的士的交通意外，佔整體交通意外的23.2%，即接近四成一，比例與過往相近。惟與2020年的士意外數字比較，2021年的士意外總數增加673宗，按年增19.7%。

在去年的4,081宗意外中，3,312宗涉及的士車齡為10年以下；1,093宗為10至20年；54宗為20年以上。根據過往5年數據，除了2020年有5宗涉及車齡20年以上的士，再之前3年並無相關意外。

13宗意外涉年屆八旬司機

的士司機一直有老化趨勢，在4,081宗意外中，60至69歲的司機佔最多，一共有1,540；其次為50至59歲，有1,387宗；另有13宗意外涉事的士司機年齡，已屆80歲或以上。整體而言，逾八成意外涉及50歲或以上的司機，一共有3,336宗相關意外。