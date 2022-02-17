最新疫情｜消息：今日暫時增約5000宗確診個案

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診破千，昨日（16日）公布4285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。

內地公開多宗香港偷渡入境的確診個案，深圳羅湖區政府指，香港偷渡人員「很多」。



初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



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【10:45】消息：今日暫時增加約5000宗確診個案。

疫情│曾祈殷：全民強檢宜配合禁足政策減傳播 冀增隔離治療設施

【10:34】消息指港府研究進行全民強制檢測，爭取在下月初，替全港750萬市民逐步實施三次全民檢測，方法是按身份證編號去劃分檢測日期，初步計劃是一周七日內，檢測750萬人，並連續檢測三周。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(17日)在港台節目《千禧年代》中表示，進行全民強制檢測的同時，當局要考慮圍封禁足政策，否則隱性患者返回社區後，亦難以阻止病毒在區內繼續傳播。

疫情│隔離設施熱線首兩日收近600查詢 將與私家醫生合作提供支援

【10:21】疫情第五波嚴峻，確診新冠肺炎的患者眾多，醫管局為確診者設立等候入住隔離設施熱線，於星期二（15日）起運作。醫管局總護理行政經理潘恩榮有港台節目《千禧年代》中表示，服務啟動的首兩日，每日收到200至300個來電，未來會陸續增加人手，並會啟動20條熱線。

疫情｜今晨起由香港經港珠澳大橋入境澳門 須在口岸等檢測結果

【04:35】澳門政府宣布今(17日)早6時起，從香港經港珠澳大橋入境澳門人士，需在港珠澳大橋口岸等候新冠病毒核酸檢測結果，料須時約六小時。

疫情｜41歲香港女子於澳門檢測呈弱陽性 列無症狀輸入個案

【01:45】一名41歲香港女子入境澳門後，新冠病毒核酸檢測結果呈弱陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

疫情｜林鄭與酒店業界會面 稱已物色4400個酒店房間用作隔離

【01:20】新冠肺炎在況肆虐，據行政長官辦公室公布，行政長官林鄭月娥昨日（16日）與香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城和一眾酒店業主舉行網上會議，就政府的社區隔離設施酒店計劃尋求其支持，並對計劃能提供至少10,000個酒店房間感到樂觀。在會議前，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。

疫情｜港大校長張翔向師生發電郵 陸佑堂將設社區疫苗接種中心

【01:13】香港疫情持續嚴峻，香港大學學生會校園電視今日(17日)在社夜交網站發文，指港大校長張翔向師生發電郵，宣布在港大陸佑堂開設社區疫苗接種中心 (Community Vaccination Centre)，每天提供2,000劑疫苗。

▼2月16日新增的28座強制檢測大廈▼



強制檢測｜28幢上榜 中產屋苑港灣豪庭、新都城都會豪庭各一座

【00:36】確診數字持續上升，周三（16日）確診數字更突破4,000宗，初步確診達7,000宗。食物及衞生局晚上發出強制檢測公布，有28幢大廈納入名單。

上榜主要是公屋，中產樓則有大角咀港灣豪庭、將軍澳新都城都會豪庭4座及馬鞍山雲海松海臺1座。當中深水埗大南街、長沙灣區一帶最多，7處地方需要納入強檢。

▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼



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▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地迫滿病人▼



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偷渡爆疫｜深圳政府指香港偷渡「很多」 多地有不尋常入境確診

【00:31】情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海後，至少4人確診，涉及廣州及湖南郴州。當局擠牙膏式公布案情，但偷渡情況或者不止一宗。深圳市羅湖區政府，透過短訊通知市民，指香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部份，有漏網之魚。



另外中山市亦發公告，一宗香港入境珠海後確診的個案，雖無提及偷渡，但亦與正常入境「14+7」隔離政策不符。

家居檢疫大廈︱新增217大廈 深水埗佔最多 李家超住所上榜

【00:18】新冠病毒疫情嚴峻，周三（16日）新增4,285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。衛生署晚上更新家居檢疫大廈名單，共1,651個住所上榜，當中217幢大廈新上榜，遍佈全港各區，深水埗及元朗分別新增38及36幢大廈，為全港最多。政務司司長李家超因家中外傭確診而被列為密切接觸者，需家居檢疫14日，其住所京士柏帝庭園第二座上榜。

新上榜住宅當中，跑馬地比華利山G座、元朗Grand Yoho第十座於周三上榜；另外青衣已婚警察宿舍 A 座及黃大仙紀律部隊宿舍第二座亦於同日入榜。

▼2月16日新上榜家居檢疫大廈▼



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確診大廈｜增686幢深水埗居冠 跑馬地比華利山、天后柏傲山入榜

2月15日確診患者居住大廈



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昨日總覽：疫情・2.16｜增4285宗確診創新高 24小時內10患者死亡

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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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01獨家｜港府擬強制按身份證 三次全民檢測750萬港人

01消息｜身份證全民檢測之「致命誘惑」 不檢測政府瞬間可追緝

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社署有感染個案 關閉4辦事處及2家庭服務中心 直至另行通知

員工確診｜何栢良倡僅除罩共膳等高風險同事需留家 自我檢測7天

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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兒童復必泰｜開打首日爆滿 幼童染疫亡 家長急轉軚：打咗穩陣啲

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