最新疫情｜逾7000宗初步確診　內地多宗香港偷渡爆疫

新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診破千，昨日（16日）公布4285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。

內地公開多宗香港偷渡入境的確診個案，深圳羅湖區政府指，香港偷渡人員「很多」。



【00:31】情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海後，至少4人確診，涉及廣州及湖南郴州。當局擠牙膏式公布案情，但偷渡情況或者不止一宗。深圳市羅湖區政府，透過短訊通知市民，指香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部份，有漏網之魚。

另外中山市亦發公告，一宗香港入境珠海後確診的個案，雖無提及偷渡，但亦與正常入境「14+7」隔離政策不符。

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【00:00】家居檢疫大廈名單，共1,651個住所上榜，當中217幢大廈新上榜，遍佈全港各區，深水埗及元朗分別新增38及36幢大廈，為全港最多。政務司司長李家超因家中外傭確診而被列為密切接觸者，需家居檢疫14日，其住所京士柏帝庭園第二座上榜。

新上榜住宅當中，跑馬地比華利山G座、元朗Grand Yoho第十座於周三上榜；另外青衣已婚警察宿舍 A 座及黃大仙紀律部隊宿舍第二座亦於同日入榜。

強制檢測公布，有28幢大廈納入名單。上榜主要是公屋，中產樓則有大角咀港灣豪庭、將軍澳新都城都會豪庭4座及馬鞍山雲海松海臺1座。當中深水埗大南街、長沙灣區一帶最多，7處地方需要納入強檢。

▼昨日重點疫情新聞▼



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▼2月16日 大量病人仍然在急症室外的露天地方或帳篷內等候▼

