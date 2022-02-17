疫情．直播｜東涌滿東邨滿和樓封區現68初陽　延長圍封至周五下午

第五波疫情持續擴大，衞生防護中心最新公布今日（17日）新增6116宗確診，初步確診達6300宗，再創新高。本港今日天氣轉冷，多間醫院仍有數以百計市民在戶外地方等入院，在深水埗的明愛醫院，急症室門外、旁邊的小巷、以及訪客停車場均已設為隔離區。今日天氣寒冷、持續有雨，院方在隔離區加設帳篷，為等候的患者擋雨；惟天氣寒冷，現場不少臥床患者需要蓋兩、三層毛氈及保暖鋁紙保暖，部分病人亦裹著薄冷氣被。



初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

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【17:10】因應疫情非常嚴峻，政府發言人宣布，政府部門會繼續維持緊急和必須公共服務，以及全力處理抗疫工作。政府會密切監察疫情的發展，三月四日前再檢視情況。發言人又表示，因應疫情急速發展，為起帶頭作用以減少社區人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播，政府在二月四日開始擴大政府僱員特別上班安排，維持緊急和必須的公共服務，以騰出人力資源處理抗疫工作

【16:50】何婉霞稱收到公立醫院反映，有院舍送長者求醫後，即使醫生評估可返回院舍，但有院舍拒收長者，加重公院負荷量，籲院舍要以大局為重與醫管局合作。

【16:46】何婉霞形容公立醫院面臨好大危機，如果大量病人戶外等候情況持續，醫護即使如何努力及日以繼夜工作，都無法只由自己解決問題，希望私家同業共同合作過難關，而過去一日多140醫管局員工初確診，大部分在社區或家居感染，約20名職員列密切接觸者。

【16:44】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布，再增24名病人離世，其中15人在過去一日離世，9人在早前離世，但由於個案太多，故數據滯後，遲了公布。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有19間院舍有院友及工作人員染疫，本港目前暫有6961人正家居檢疫，涉3163個家庭。

【16:36】上水清河邨清朗樓完成圍封，發現48宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案。

【16:33】食物及衞生局副局長徐德義表示，今年1月至昨日錄得確診個案超過16,600宗，超出2020年與2021年的總和，防疫挑戰相當大，他為近日死亡數字上升感到難過。



徐指，目前待處理個案十分多，諮詢專家後，決定調整社區隔離設施逗留日數，如果確診者家居情況許可，沒有高風險人士同住，只要發病7日後檢測陰性，就可以回家，直到14日做檢測，無感染就可以離開，若第7日是有病毒，或同住人士有高風險人士，就要留在社區隔離設施直至14天。

醫療系統瀕崩潰 明愛醫院急症室外增設隔離區 患者冷風中等入院

【15:55】在深水埗的明愛醫院，急症室門外、旁邊的小巷、以及訪客停車場均已設為隔離區。今日天氣寒冷、持續有雨，院方在隔離區加設帳篷，為等候的患者擋雨；惟天氣寒冷，現場不少臥床患者需要蓋兩、三層毛氈及保暖鋁紙保暖，部分病人亦裹著薄冷氣被。

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



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疫情｜許樹昌建議快測陽性的輕症患者留家 會展改為臨時隔離設施

【14:46】第五波疫情嚴峻，公立醫院服務飽和，大批初步確診及確診者正等候隔離治療，有部分需要覆檢的患者，更要於露天位置等候。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，本港可以參考新加坡的做法，讓快速抗原測試呈陽性，但無病徵或症狀輕微的患者，可以留在家中，於7天内每天進行檢測，直至檢測結果轉為陰性。若轉陰性患者已打兩針，相信可以不用繼續隔離。



另外，他亦建議把會展改為臨時隔離設施，讓CT值低於30、已無病徵或症狀很輕微的住院患者，轉往會展隔離。

封區｜馬鞍山耀安邨耀平樓發現54宗初步確診 延長圍封一日至周五

【14:11】馬鞍山耀安邨耀平樓昨日（16日）下午一時起圍封檢測，政府發言人指，行動中發現54宗初步確診及3宗檢測結果不確定個案，決定延長圍封大廈至明日（18日），預計下午一時完成行動。

兒童復必泰｜沙田接種中心全月爆滿 母憂女染疫：有咩事後悔太遲

【13:46】政府放寬兒童接種復必泰疫苗年齡至5歲或以上，今日（17日）是第二天接種日。據疫苗預約網站顯示，位於沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心，本月17至3月1日的預約名額均爆滿。今日帶同子女到場打針的家長表示，近來出現小朋友染疫後離世個案令他們甚為緊張，急忙為孩子預約打針，希望接種疫苗能為孩子提供保護。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼

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確診大廈｜數字大回落僅新增7處上榜 包括保良局郭羅桂珍護老院

【13:26】本港昨（16日）增4,285宗確診、約7,000宗初步陽性，創疫情單日新高，但據衞生防護中心最新上載的確診患者居住大廈，僅新增7處上榜，較前日單日新增686幢大廈，數字大幅回落，新上榜包括上環保良局郭羅桂珍護老院、沙田大圍村。

中央圖書館增設兒童及長者科興疫苗接種中心 下周一開始預約

【12:56】第五波疫情持續，推動兒童及長者接種疫苗為主要目標，現時多間中心均預約爆滿，政府今日(17日)宣佈，將由下周三(23日)起於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3歲至17歲和60歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。網上預約服務由下周一（21日）上午9時開始。

公院夜間五醫護照顧逾百病人壓力瀕爆 醫護憂患者留戶外難監察

【12:15】近日確診新冠肺炎人數急增，醫院病床及人手不勝負荷，有病人需移送醫院外空地位置診治，當中不少為長者。



醫管局員工陣線主席陳國誠在港台節目《千禧年代》中說，公立醫院人手在疫情期間非常緊絀，以夜更為例，只有大約5至6名醫護人員，要應付100名病人，比例嚴重失衡。他形容，同事面對相當大壓力，有醫護人員坦言「入行咁多年都未遇過如咁惡劣的情況」。

更新安心出行｜疫苗通行證2.24實施 政府籲升級至3.0.2 附教學

【12:03】政府早前宣布將於2月24日全面實施「疫苗通行證」，全港23個處所，包括商場、街市、超市、餐飲等，都必須掃「安心出行」及展示疫苗接種證明才能進入。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）發言人表示，市民應盡快把「安心出行」流動應用程式更新至3.0.2版本，並把疫苗接種紀錄（電子針卡）或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「豁免證明書」）加入程式，以方便展示。

疫情｜救護服務爆煲 第五波43人確診 消防處︰面對極大人手不足

【11:43】新冠肺炎疫情肆虐，近日本港確診數字火速上升，救護車接載患者的需求大增。消防處助理處長吳孝銘，今早(17日)出席港台節目《千禧年代》時表示，消防救護服務面對極大人手不足，每轉服務需要的處理時間亦延長，而消防救護人員每次完成運載確診病人後，要消毒救護車，而救護人員同時要穿全套保護衣，處理時間較一般個案長兩至三倍。

十日七名在囚者確診 沙咀懲教所改隔離囚友 情況惡化將鎖倉運作

【10:45】第五波疫情在全港大爆發，懲教所內亦有多人確診。懲教署表示，由2月8日至今共發現7名在囚人士確診，故會將大嶼山沙咀懲教所暫時用作署內隔離設施。現時在沙咀懲教所的在囚人士，會轉移至塘福懲教所。

疫情｜消息：今暫時增約5000宗確診 再創疫情兩年來新高

【10:45】消息：今日暫時增加約5000宗確診個案。

疫情│曾祈殷：全民強檢宜配合禁足政策減傳播 冀增隔離治療設施

【10:34】消息指港府研究進行全民強制檢測，爭取在下月初，替全港750萬市民逐步實施三次全民檢測，方法是按身份證編號去劃分檢測日期，初步計劃是一周七日內，檢測750萬人，並連續檢測三周。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(17日)在港台節目《千禧年代》中表示，進行全民強制檢測的同時，當局要考慮圍封禁足政策，否則隱性患者返回社區後，亦難以阻止病毒在區內繼續傳播。

疫情│隔離設施熱線首兩日收近600查詢 將與私家醫生合作提供支援

【10:21】疫情第五波嚴峻，確診新冠肺炎的患者眾多，醫管局為確診者設立等候入住隔離設施熱線，於星期二（15日）起運作。醫管局總護理行政經理潘恩榮有港台節目《千禧年代》中表示，服務啟動的首兩日，每日收到200至300個來電，未來會陸續增加人手，並會啟動20條熱線。

疫情｜今晨起由香港經港珠澳大橋入境澳門 須在口岸等檢測結果

【04:35】澳門政府宣布今(17日)早6時起，從香港經港珠澳大橋入境澳門人士，需在港珠澳大橋口岸等候新冠病毒核酸檢測結果，料須時約六小時。

疫情｜41歲香港女子於澳門檢測呈弱陽性 列無症狀輸入個案

【01:45】一名41歲香港女子入境澳門後，新冠病毒核酸檢測結果呈弱陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

疫情｜林鄭與酒店業界會面 稱已物色4400個酒店房間用作隔離

【01:20】新冠肺炎在況肆虐，據行政長官辦公室公布，行政長官林鄭月娥昨日（16日）與香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城和一眾酒店業主舉行網上會議，就政府的社區隔離設施酒店計劃尋求其支持，並對計劃能提供至少10,000個酒店房間感到樂觀。在會議前，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。

疫情｜港大校長張翔向師生發電郵 陸佑堂將設社區疫苗接種中心

【01:13】香港疫情持續嚴峻，香港大學學生會校園電視今日(17日)在社夜交網站發文，指港大校長張翔向師生發電郵，宣布在港大陸佑堂開設社區疫苗接種中心 (Community Vaccination Centre)，每天提供2,000劑疫苗。

▼2月16日新增的28座強制檢測大廈▼



強制檢測｜28幢上榜 中產屋苑港灣豪庭、新都城都會豪庭各一座

【00:36】確診數字持續上升，周三（16日）確診數字更突破4,000宗，初步確診達7,000宗。食物及衞生局晚上發出強制檢測公布，有28幢大廈納入名單。

上榜主要是公屋，中產樓則有大角咀港灣豪庭、將軍澳新都城都會豪庭4座及馬鞍山雲海松海臺1座。當中深水埗大南街、長沙灣區一帶最多，7處地方需要納入強檢。

▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼



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▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地迫滿病人▼



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偷渡爆疫｜深圳政府指香港偷渡「很多」 多地有不尋常入境確診

【00:31】情人節（2月14日）凌晨，15人從香港偷渡到珠海後，至少4人確診，涉及廣州及湖南郴州。當局擠牙膏式公布案情，但偷渡情況或者不止一宗。深圳市羅湖區政府，透過短訊通知市民，指香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部份，有漏網之魚。



另外中山市亦發公告，一宗香港入境珠海後確診的個案，雖無提及偷渡，但亦與正常入境「14+7」隔離政策不符。

家居檢疫大廈︱新增217大廈 深水埗佔最多 李家超住所上榜

【00:18】新冠病毒疫情嚴峻，周三（16日）新增4,285宗確診，初步確診達7000宗逾，超過1.2萬患者滯留社區。衛生署晚上更新家居檢疫大廈名單，共1,651個住所上榜，當中217幢大廈新上榜，遍佈全港各區，深水埗及元朗分別新增38及36幢大廈，為全港最多。政務司司長李家超因家中外傭確診而被列為密切接觸者，需家居檢疫14日，其住所京士柏帝庭園第二座上榜。

新上榜住宅當中，跑馬地比華利山G座、元朗Grand Yoho第十座於周三上榜；另外青衣已婚警察宿舍 A 座及黃大仙紀律部隊宿舍第二座亦於同日入榜。

▼2月16日新上榜家居檢疫大廈▼



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確診大廈｜增686幢深水埗居冠 跑馬地比華利山、天后柏傲山入榜

2月15日確診患者居住大廈



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昨日總覽：疫情・2.16｜增4285宗確診創新高 24小時內10患者死亡

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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼



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▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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