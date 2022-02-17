疫情│隔離設施熱線首兩日收近600查詢　將與私家醫生合作提供支援

疫情第五波嚴峻，確診新冠肺炎的患者眾多，醫管局為確診者設立等候入住隔離設施熱線，於星期二（15日）起運作。醫管局總護理行政經理潘恩榮有港台節目《千禧年代》中表示，服務啟動的首兩日，每日收到200至300個來電，未來會陸續增加人手，並會啟動20條熱線。



他提到，未來會與私家醫生合作，如果有等候隔離熱線的確診人士致電希望了解更多醫學資訊，會將他們轉介予私家醫療人員。



醫管局總護理行政經理潘恩榮有港台節目《千禧年代》中表示，服務啟動的首兩日，每日一共收到200至300個來電。 (資料圖片/鄭翠碧攝)

醫管局總護理行政經理潘恩榮有港台節目《千禧年代》中表示，服務啟動的首兩日，每日共收到200至300個來電，現時有10條熱線，有數10位職員接聽電話。

他指出，首兩日熱線較為繁忙，來電者不少都是沒明顯病徵的確診者，他們不少生活注意上須知，特別是確診兒童的家長，擔心子女病情變化。每名同事要用15至20分鐘解答來電者查詢，未來會陸續增加人手，並會啟動20條熱線。

另外，近日不少退休醫護人員加入醫管局的兼職團隊工作，反應熱烈，全數安排相關醫護人員參與在大嶼山的各項社區隔離設施工作，平均每日有數十人協助不同崗位，期望會有更多舊同事加入協助。

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他稱，未來會與私家醫生合作，如果有等候隔離熱線的確診人士致電希望了解更多醫學資訊，會將他們轉介予私家醫療人員，相關安排現時仍在協調和籌備中。