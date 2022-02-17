港大陸佑堂接種中心2.23起可打復必泰　每日2千劑長者優先

香港大學公布，將於薄扶林大學校園的本部大樓陸佑堂設立社區疫苗接種中心，提供復必泰疫苗接種服務，每天可接種2,000劑，服務18歲或以上人士，長者會獲優先安排。

中心會在下周三（23日）投入服務，公衆明日（18日）起可網上預約打針。此外，中心設有當值醫生，解答來訪市民對是否適合接種疫苗等疑問。



港大將於本部大樓陸佑堂設立社區疫苗中心。（港大提供）

設指定通道與校内其他使用者分隔

疫苗接種中心由專業的醫護人員負責營運和管理，包括港大的醫生義工、退休醫生和護士等，中心於每天早上8時至晚上8時提供服務，市民可透過政府的新冠病毒疫苗接種計劃的網上系統預約。中心設有少量配額給未經預約人士，長者會獲優先安排接種。因應到陸佑堂打針的人士，大學會另外安排指定通道，把他們與校内其他使用者人員分隔。

疫苗中心主管、港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，社會上有迫切需要，在疫情下保護長者等脆弱社群，重申接種疫苗可減低重症和死亡發生的機會。他認為，80歲或以上的長者目前疫苗接種率只有約40%，情況不理想，期望全港總體疫苗接種率能提升到至少90%。

港大校長張翔亦表示，在今天這個關鍵時刻，希望利用專業知識回饋社會，發揮先行者作用，又希望透過通力合作，共同對抗這個快速傳播的病毒。

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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港怡醫院疫苗接種中心2. 24起轉為兒童打針

港大目前在黃竹坑港怡醫院已有一個社區疫苗接種中心，由醫學院營運，該中心將於下周四（24日）開始，轉爲專為5至11歲的兒童接種復必泰疫苗。