公務員染疫｜多部門員工中招　社署三個辦事處關閉

新冠疫情持續肆虐，多個政府部門均有人染疫。在職家庭及學生資助事務處今日（17日）表示，一名於持續進修基金辦事處工作的文書人員初步確診。另外，一名在花園街市政大廈二樓辦事處工作的食環署工人初步確診。



社會福利署今日（17日）宣布，由於有辦事處分別出現初步確診及懷疑感染個案，南大埔綜合家庭服務中心、社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）及油麻地綜合家庭服務中心三個辦事處須暫時關閉，直至另行通告。



初步陽性的持續進修基金辦事處文書人員在荃灣中染大廈25樓上班。（GOOGLE MAP截圖）

持續進修基金荃灣中染大廈辦事處諮詢服務櫃檯停兩天

染疫的持續進修基金辦事處文書人員在荃灣中染大廈25樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為2月15日。所有在同層工作的職員會接受病毒檢測，並在等待檢測結果期間在家工作。設於25樓的基金諮詢服務櫃檯今日和明日（18日）暫停服務。

食環署食物進出口小組香港及九龍辦事處今關閉

此外，食環署表示，一名員工初步確診，在食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日。食環署會為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

三個社署辦事處暫時關閉

社會福利署宣布南大埔綜合家庭服務中心（大埔墟鄉事會街二號大埔社區中心四樓）出現初步確診個案，以及社會保障辦事處（廣東計劃及福建計劃）（上水龍琛路39號上水廣場21樓2110-2111室）及油麻地綜合家庭服務中心（油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心二樓）出現確診個案，三個辦事處須暫時關閉，直至另行通告。

社署表示，上述辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作，所有職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作；而該宗在南大埔綜合家庭服務中心的初步確診個案涉及一名社會工作助理，最近一次上班日期為二月十五日。她工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

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