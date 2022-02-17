公務員染疫｜學資處人員初確診　食環署花園街市政大廈職員中招

新冠疫情持續肆虐，多個政府部門均有人染疫。在職家庭及學生資助事務處今日（17日）表示，一名於持續進修基金辦事處工作的文書人員初步確診。另外，一名在花園街市政大廈二樓辦事處工作的食環署工人初步確診。



初步陽性的持續進修基金辦事處文書人員在荃灣中染大廈25樓上班。（GOOGLE MAP截圖）

持續進修基金荃灣中染大廈辦事處諮詢服務櫃檯停兩天

染疫的持續進修基金辦事處文書人員在荃灣中染大廈25樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為2月15日。所有在同層工作的職員會接受病毒檢測，並在等待檢測結果期間在家工作。設於25樓的基金諮詢服務櫃檯今日和明日（18日）暫停服務。

食環署食物進出口小組香港及九龍辦事處今關閉

此外，食環署表示，一名員工初步確診，在食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日。食環署會為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的食物進／出口小組香港及九龍辦事處將於今日關閉。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

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