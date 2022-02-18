最新疫情｜引緊急法押後特首選舉　將全民檢測　無計劃全面封城

今日（18日）新增3629宗確診個案，初步確診7600宗。林鄭月娥宣布，引用《緊急法》押後特首選舉至5月8日舉行，提名期4月3日至16日；將推行全民檢測，但無計劃全面封城。



+ 1

【20:30】國務院港澳辦、中聯辦分別發聲明，支持特區政府押後選舉。

【19:30】深水埗石硤尾邨第21座，晚上7點封區檢測，目標在明日（19日）約中午12時完成。

+ 7

【19:21】記者會結束。

【19:09】經濟日報記者：看到長者兒童和其他市民在醫院戶外等候，作為特首有何感受？全民檢測，幾時、怎樣做？幾時才有病床安置病人？

林鄭：要等候入院，是不應該、不能接受，我作為行政長官非常心痛。醫護人員疲於奔命，每日工作十多小時。兩日前廣華醫院準備在附近社區會堂安置病人，但要先看看病人先，當時已經要求保安局局長準備，但未必一定能落到地。

我要求今日一定要解決。很多長者是安老院去，不能隨意將身體沒有太大問題的長者送去醫院，有些長者已經能出院，不能不接回。我們已讓社署幫手。可以找隔離酒店、竹篙灣等。這個現象不能接受，我們要解決，要大家齊心，特區政府責無旁貸，我責成各部門、醫管局解決。

全民檢測，正在細化，負責的人是政制及內地事務局局長，大家問他無關係，但他有能力。他曾做過大型選舉，600多個站，接近規模的檢測，有人收就不能做不到，曾局長處理。

曾局長另一個強項是入境，就是身份證。我們做強制，徹底做，就是按照身份證。因為各區做，依然有人不出來。

細化就是找隔離設施，否則早發現亦無用。竹篙灣3000幾個單位，公屋3000多個，還有酒店2萬個，以及中央幫手建設類似方艙醫院的隔離措施。

唯一幸運是Omicron涉及重症不多，但長者就比較麻煩。我們會迎難而上，香港過了這一波，香港的前景非常美好。

未來控制疫情，我們可以做2022年應該做的事情，包括回歸25年慶祝，粵港澳大灣區《綱要》頒布三周年，本來有很多座談會。

市民要盡少外出，大家忍耐，呼籲和支持外籍傭工留家。上周很擔心，周日很多外傭聚集，但本周就不會仁慈，會嚴格執行二人限聚令，罰款已提升至10,000元。

打針，希望能提升至疫苗接種率達90%，現在已經84%以上，仍有希望。70歲以上長者已經60%，80歲以上長者超過40%。

【19:03】中央廣播電視總台記者：內地專家組為香港抗疫工作帶來什麼幫助？

林鄭：我必須再次向國家主席習近平、韓正副總理、港澳辦夏寶龍副主任致謝。他們關心香港情況，為我們做了大量工作。內地新春假期後，特區政府提出一系列要求後，我得到四個字「照單全收」。人力、資源、專家幫到香港，中央一定全力支持。

每日都看到有中央力量到來。昨日我迎接了廣東專家，有流動檢測車。駱惠寧主任說，很快有內地助力，建設臨時隔離設施（方艙醫院）。內地專家今早與陳肇始教授開會，但我忙於其他工作，未收到報告。

我希望收到治療的專家，昨日來到的是公共衛生防疫專家，但我們長者多，希望治療經驗可以給我們學習。

澄清，政府並非不齊心、並非有人對著幹。政府是齊心去做，圍封強檢是幾百個不同部門的同事。

港台2月18日開始，港台電視32成為抗疫台，有抗疫知識、新聞，訪問抗疫前線。

【18:56】港台英文記者：之前說過不會押後，為何轉變決定？你覺得候任特首是否能按時就任？你有無參選計劃？全民檢測的詳情？

林鄭：我每次答記者都是按當時情況，正如之前回答記者，都是「at this moment」（在此刻）仍按計劃進行選舉。

第二個問題，我無水晶球，不知提名期時有無新冠病毒個案。但我對抗疫依然樂觀。如果4月我們的疫情依然嚴重，可以在此押後，我們仍有時間，但非常接近6月，候任特首組班時間會很短，再押後是艱難的決定。

如果押後選舉至6月30日之後，不是我現屆政府可以決定，需要中央行使權力。

我們計劃全民檢測，但完全封城並非可行，我們計劃全民檢測數次，可以參考澳門的做法。

2022年2月18日，林鄭月娥見記者，宣布引用緊急法，押後特首選舉。（歐嘉樂攝）

【18:50】有線新聞記者：2020年押後立法會選舉，只有149宗確診，與今日幾千宗相比，回望過去是否覺得要押後立法會選舉？第二，人大常委譚耀宗建議延長提名期，你怎麼看這個建議？第三，有無知會中央？

林鄭：記者可否大聲啲？我最近聽嘢唔係聽得好清楚。

當時都未見過這個數字，未有先知覺得140多宗是見頂。以公共衛生考慮，是有理有據決定。特首選舉無三四個月押後的空間，因為候任特首需要組班。我不想壓縮公平公正選舉一般有點原則規定。

中央的角色。我已向中央報告並得到同意。

【18:33】林鄭月娥：行政會議舉行特別會議，批准引用《緊急條例》，押後特首選舉至5月8日，提名期押後至4月3日至16日。

符合國家主席習近平重要指示精神，將穩定疫情作為穩定壓倒一切都任務。

這次非港府第一次押後選舉，2020年3月亦押後9月舉行的立法會選舉一年。

今日面對疫情嚴重及緊急，嚴重超去特區政府各個環節的負荷。舉辦選舉，帶來公共衛生風險。在社交距離限制下，候選人無法正常進行參選工作，包括與選為成員會面，爭取提名及支持，與公眾交代政綱抱負，與傳媒互動問答等，削弱選舉公平公正公開，對行政長官的認受性。

若按照《行政長官選舉條例》，只能押後14日，但疫情不能在兩星期內消減，但選委會可以不停行使權力，不斷押後14日。但若不斷押後會影響重要選舉。第二個規定是，若在提名期結束時無候選人，可以在終止日42日後重新舉辦選舉。但這個做法被動，要看14日內有無人拿到提名，為選舉帶來不確定性。

引用《緊急條例》理由充分，當日押後立法會選舉，今日確診數字有幾十倍差別。第二個充分理據是無現行法例可引用去押後行政長官選舉。當日押後立法會選舉也是引用《緊急條例》，是一致的。

終審法院亦有裁決，在緊急和危害公安的情況下可以引用權力，所以引用《緊急條例》押後選舉，是有充分理由和法理基礎。

押後選舉日期的時間，要看疫情、政府換屆需要、選舉的具體情況。

一是疫情，我們正考慮全民強制檢測，要兩三個月後才能壓制疫情。

二是換屆需要，候任行政長官需時籌組班底，提請中央人民政府任命。

三是選舉原則，提名期不應該少於14日，競選期亦需要有21日，是現行選舉原則規定，確保選舉公平公正。特別是特首選舉要在五個界別取得181個提名。

押後不會超過現屆政府政府任期，即2022年6月30日。

是艱難決定，涉及行政長官選舉，經行會引用緊急法，符合香港實際情況及公眾利益。

【18:27】01消息：港府引用緊急法，特首選舉改至5月8日舉行。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

【17:03】​財經事務及庫務局發言人今日（18日）表示，一名新聞主任快速測試結果初步呈陽性，他最後的上班日期為2月15日，當日下午曾參與在政府總部地下演講廳舉行的記者會。並於政府總部東翼24樓工作，工作時一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。他最後上班時並無出現任何病徵，體溫檢測正常，最近沒有外遊紀錄。

為了安全起見，當日出席記者會的政府官員今日已進行快速測試，測試結果均呈陰性。該局正安排為相關辧公室進行全面清潔消毒，而政府總部地下演講廳亦已作同樣安排。

疫情｜特首辦一名清潔工檢測初步陽性 今早仍有上班 無接觸特首

【16:54】​行政長官辦公室今日接獲合約承辦商通知，一名在該辦公室工作的清潔員工今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。合約承辦商表示該名員工會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。行政長官辦公室亦已遵照衞生署衞生防護中心的建議為相關地方進行徹底清潔和消毒。該名合約清潔員工最後一次上班日期為今日上午，日常工作無須接觸公眾，她亦沒有接觸行政長官。

▼2.18 屈臣氏門市發售新冠病毒檢測包▼



上水屠房爆疫現86個陽性個案 停宰活豬 明有限度服務或影響供應

【16:52】食環署現時每星期為所有上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）進行深喉唾液檢測，今早獲悉最新一期共約1 100個樣本的化驗結果中，共有86個呈陽性。食環署已即時通知衞生防護中心，並指示上水屠房關閉以進行全面清潔消毒，化驗結果呈陽性人士及其密切接觸者不得進入。由於需進行全面清潔消毒，上水屠房暫停今日的活豬屠宰程序，荃灣屠房會配合業界的需要加強屠宰服務。

【16:47】何婉霞表示，九龍區有個別急症室情況仍然非常嚴峻，急症室求診人次一直很高，醫院尉好盡力安排入室內等候，但每當清空又有大量病人經救護車送入急症室，當中好多來自院舍，老人家身體狀況差及年紀大，急症室會盡力照顧病人，但現時輪候入院時間會好長，希望病人理解體諒。

何婉霞呼籲善心人士勿送物資到公立醫院，有足夠抗疫物資、藥物及禦寒衣物、多於6個月個人保護裝備，各界善心人士暫毋須送物資以免影響醫護人員救護病人。不缺物資，反最缺醫護人手，呼籲同業加入醫療團隊一同抗疫。

【16:41】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，公院病床使用率九成，但天氣凍，今天起會動用室內空間，包括後勤房、門診等候區及走廊等所有空間，目標今日內將醫院以外等候區的病人轉到空內，但都好困難，因醫院空間已好迫，但幾困難都會盡力目標今日返入室內。這幾天將穩定病人送去亞博、竹篙灣，盼騰出病床接收病人。

【16:36】今增3629確診個案，初步確診7600宗，增2宗死亡個案，分別為62歲男病人及96歲女病人，有長期病患。今增150名醫管局醫護及工作人員染疫，大部分在社區感染。

【16:13】網傳大家樂集團中央廚房上周五(11日)有200多人確診，大家樂今日(18日)發聲明，澄清並非事實。

大家樂發言人指，集團十分關注近日關於「大家樂中央廚房及個別分店確診人數」之網上流傳，並嚴正澄清當中提及的內容並非事實。如有分店員工確診，相關店鋪會即時暫停營業及安排深層清潔消毒，並在門外張貼告示通知顧客。相關員工必須進行檢測並取得陰性證明方可恢復上班，以保障顧客和員工安全，又指集團會保留一切追究相關人士法律責任之權利。

+ 2

封區｜石硤尾邨美薈樓70宗初陽 8宗不確定 須延長圍封至周六

【16:03】第五波疫情持續，政府今日（18日）宣布，昨日被圍封強檢的深水埗石硤尾邨美薈樓，發現70宗被步陽性個案，和8宗不確定個案，認為美薈樓具有極高感染風險，決定延長圍封行動，目標明日(19日，星期六)中午12時完成。

確診大廈｜增473幢深水埗佔78棟 The Campton、匯璽第2及3座上榜

【15:30】疫情持續惡化，衞生署公布2月17日確診大廈名單，有2,874棟大廈上榜，當中新增473棟，深水埗繼續成為重災區，佔78棟，分別有The Campton、一號．西九龍 1 座及南昌站上蓋匯璽2座和3座等私人樓宇。

港島有不少豪宅上榜，當中座落於淺水灣半山，飽覽極佳靚海景的淺水灣道37號3座、以及位處薄扶林豪宅林立的羅理基閣AB座等。

疫情｜醫管局今日內將露天病人移室內 何栢良：戶外等候不能接受

【15:27】醫管局發言人今午表示，局方明白社會對醫院門外等候病人的關注，會盡全力在今日處理。現時有足夠抗疫物資，包括藥物、禦寒衣物供病人使用，亦有超過六個月個人防護裝備供員工使用，呼籲各界善心人士暫時無需將物資運送到公立醫院，以免影響醫護人員救治病人。

+ 20

【14:51】東涌滿東邨滿和樓今午解封，發現80宗初陽及3宗檢測不確定個案。

菜荒｜內地供港蔬菜量回升6.7% 回復平日供應量9成 菜價續回落

【12:54】跨境貨車司機接連染疫，本港蔬菜和鮮活食品供應緊張，價格一度飆升。政府今日（18日）表示，昨日（17日）由內地供港的蔬菜供應量，約為平日供應量的九成，整體蔬菜批發價亦繼續回落；而內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦為平日約七成。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



+ 3

疫情｜消息：今日最少增3600宗確診 初步確診高達7600宗

【12:00】消息指，截至昨晚最少新增3600宗確診，初步確診約7600宗。

封區｜馬鞍山耀安邨耀平樓解封 發現64宗初陽及3宗不確定個案

【11:58】沙田耀安邨耀平樓圍封檢測兩日，今午解封，第一及第二次檢測共有約3160人次接受檢測，當中發現64宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪612戶，當中43戶在過程中沒人應門。

▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼



+ 4

港大陸佑堂及荃灣體育館2.23起可打復必泰 下周一可網上預約

【11:20】政府將由下周三（23日）起，在香港大學陸佑堂和荃灣體育館增設社區疫苗接種中心，為市民提供復必泰疫苗接種服務，網上預約接種安排，由下周一（21日）上午9時開始。

安老院舍營運者稱缺乏物資保護 批無指引照顧帶傳播風險長者

【11:20】長者確診人數急增，醫管局昨日指有安老院舍拒絕接收合適出院的長者，呼籲安老院舍營運者以「大局為重」。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（18日）在港台節目《千禧年代》表示，院舍缺乏足夠保護裝備，有院舍被要求要接回CT值較低（即帶有傳播風險）的長者，希望醫管局提供清晰出院指引而非指責。

+ 4

公務員確診｜食環署文書主任快速測試陽性 黃竹坑THE HUB上班

【10:00】第五波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（18日）表示，該署一名文書主任快速測試結果初步呈陽性，患者於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

聶德權：料兩星期内達九成接種率 下周起增4間疫苗中心

【09:59】公務員事務局局長聶德權今日（18日）於港台節目《千禧年代》中表示，政府將於下星期三開始，於香港公共圖書館、香港大學陸佑堂等地方設社區疫苗接種中心，專為3-17歲兒童、青少年及長者接種疫苗。下周一開始可預約，預計每日接種一千至二千劑，而實際即日籌數目會再調整。按現時每天有約4萬名市民打第一針，相信接種率能夠在未來兩星期達到九成。

【07:00】本港第五波疫情嚴峻，政府多番呼籲市民避免聚會，1月初的「洪門派對」局長辭職下台，多名高官要檢疫。《香港01》獲悉，懲教署大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉於1月27日，仍舉辦升職宴，逾20人出席，有人打麻雀，多人圍觀，疑違反防疫規定和政府紀律。

懲教署已轉介其他執法機構跟進調查。據了解，署長胡英明對事件感震怒，懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，已將事件轉介警方跟進，又會撤換大潭峽懲教所的管理層。

▼2.17 家居檢疫大廈▼



+ 106

【01:00】周四（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,612個住所上榜，當中元朗區繼續成為18區之冠，共有226幢住宅大廈；其次則為沙田，共有185幢大廈有住戶居家檢疫。至於今日新增的大廈數量，元朗區及沙田區同樣為最多兩區，周四的名單新增19幢及13幢。

▼2.17 強制檢測公告▼



+ 4

【00:00】政府周四（17日）更新強制檢測名單，多27幢大廈因納入強檢公告，包括半山區衛城道10號美麗閣、中產屋苑薄扶林寶翠園2座、港鐵九龍灣站上蓋德福花園T1座，以及順利紀律部隊宿舍6座。

▼昨日疫情重點▼



+ 3

▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼



+ 13

▼2月17日 石硤尾邨美薈樓封區檢測▼



+ 2

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



+ 2

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



+ 1

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



+ 2

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼

