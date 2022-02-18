最新疫情｜消息：今日最少增3600宗確診　初步確診約7600宗

第五波疫情持續擴大，衞生防護中心最新公布昨日（17日）新增6116宗確診，初步確診達6300宗，再創新高。專門接載確診者到指定診所的「抗疫的士」今日（18日）投入服務，而患者隔離酒店亦啟用。



初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

菜荒｜內地供港蔬菜量回升6.7% 回復平日供應量9成 菜價續回落

【12:54】跨境貨車司機接連染疫，本港蔬菜和鮮活食品供應緊張，價格一度飆升。政府今日（18日）表示，昨日（17日）由內地供港的蔬菜供應量，約為平日供應量的九成，整體蔬菜批發價亦繼續回落；而內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦為平日約七成。

疫情｜消息：今日最少增3600宗確診 初步確診高達7600宗

【12:00】消息指，截至昨晚最少新增3600宗確診，初步確診約7600宗。

封區｜馬鞍山耀安邨耀平樓解封 發現64宗初陽及3宗不確定個案

【11:58】沙田耀安邨耀平樓圍封檢測兩日，今午解封，第一及第二次檢測共有約3160人次接受檢測，當中發現64宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪612戶，當中43戶在過程中沒人應門。

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港大陸佑堂及荃灣體育館2.23起可打復必泰 下周一可網上預約

【11:20】政府將由下周三（23日）起，在香港大學陸佑堂和荃灣體育館增設社區疫苗接種中心，為市民提供復必泰疫苗接種服務，網上預約接種安排，由下周一（21日）上午9時開始。

安老院舍營運者稱缺乏物資保護 批無指引照顧帶傳播風險長者

【11:20】長者確診人數急增，醫管局昨日指有安老院舍拒絕接收合適出院的長者，呼籲安老院舍營運者以「大局為重」。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（18日）在港台節目《千禧年代》表示，院舍缺乏足夠保護裝備，有院舍被要求要接回CT值較低（即帶有傳播風險）的長者，希望醫管局提供清晰出院指引而非指責。

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公務員確診｜食環署文書主任快速測試陽性 黃竹坑THE HUB上班

【10:00】第五波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（18日）表示，該署一名文書主任快速測試結果初步呈陽性，患者於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

聶德權：料兩星期内達九成接種率 下周起增4間疫苗中心

【09:59】公務員事務局局長聶德權今日（18日）於港台節目《千禧年代》中表示，政府將於下星期三開始，於香港公共圖書館、香港大學陸佑堂等地方設社區疫苗接種中心，專為3-17歲兒童、青少年及長者接種疫苗。下周一開始可預約，預計每日接種一千至二千劑，而實際即日籌數目會再調整。按現時每天有約4萬名市民打第一針，相信接種率能夠在未來兩星期達到九成。

【07:00】本港第五波疫情嚴峻，政府多番呼籲市民避免聚會，1月初的「洪門派對」局長辭職下台，多名高官要檢疫。《香港01》獲悉，懲教署大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉於1月27日，仍舉辦升職宴，逾20人出席，有人打麻雀，多人圍觀，疑違反防疫規定和政府紀律。

懲教署已轉介其他執法機構跟進調查。據了解，署長胡英明對事件感震怒，懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，已將事件轉介警方跟進，又會撤換大潭峽懲教所的管理層。

▼2.17 家居檢疫大廈▼



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【01:00】周四（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,612個住所上榜，當中元朗區繼續成為18區之冠，共有226幢住宅大廈；其次則為沙田，共有185幢大廈有住戶居家檢疫。至於今日新增的大廈數量，元朗區及沙田區同樣為最多兩區，周四的名單新增19幢及13幢。

▼2.17 強制檢測公告▼



+ 4

【00:00】政府周四（17日）更新強制檢測名單，多27幢大廈因納入強檢公告，包括半山區衛城道10號美麗閣、中產屋苑薄扶林寶翠園2座、港鐵九龍灣站上蓋德福花園T1座，以及順利紀律部隊宿舍6座。

▼昨日疫情重點▼



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▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼



+ 13

▼2月17日 石硤尾邨美薈樓封區檢測▼



+ 2

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



+ 2

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



+ 1

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



+ 2

▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼

