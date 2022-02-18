最新疫情｜逾6300初步確診　抗疫的士、患者隔離酒店首日啟用

第五波疫情持續擴大，衞生防護中心最新公布昨日（17日）新增6116宗確診，初步確診達6300宗，再創新高。專門接載確診者到指定診所的「抗疫的士」今日（18日）投入服務，而患者隔離酒店亦啟用。
【07:00】本港第五波疫情嚴峻，政府多番呼籲市民避免聚會，1月初的「洪門派對」局長辭職下台，多名高官要檢疫。《香港01》獲悉，懲教署大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉於1月27日，仍舉辦升職宴，逾20人出席，有人打麻雀，多人圍觀，疑違反防疫規定和政府紀律。
懲教署已轉介其他執法機構跟進調查。據了解，署長胡英明對事件感震怒，懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，已將事件轉介警方跟進，又會撤換大潭峽懲教所的管理層。
▼2.17 家居檢疫大廈▼
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【01:00】周四（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,612個住所上榜，當中元朗區繼續成為18區之冠，共有226幢住宅大廈；其次則為沙田，共有185幢大廈有住戶居家檢疫。至於今日新增的大廈數量，元朗區及沙田區同樣為最多兩區，周四的名單新增19幢及13幢。
▼2.17 強制檢測公告▼
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【00:00】政府周四（17日）更新強制檢測名單，多27幢大廈因納入強檢公告，包括半山區衛城道10號美麗閣、中產屋苑薄扶林寶翠園2座、港鐵九龍灣站上蓋德福花園T1座，以及順利紀律部隊宿舍6座。
▼昨日疫情重點▼
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疫情．2.17｜增6116宗個再創新高 未隔離患者家中等足14日可離家明愛醫院「執生」為戶外病人送暖 新世界即送暖爐應急內地援港專家到港 林鄭：正考慮全民檢測 已請求中央增檢測能力疫情｜荃灣帝盛酒店成首間隔離酒店 接收輕症或無病徵患者封區｜石硤尾邨美薈樓污水樣本陽性 兼有住戶初步確診須圍封強檢患者急症室外寒風中苦候 地盤工心酸號召送棉被 醫生憂增風險增6116宗確診再創新高 醫管局籲院舍盡責 不應拒絕接走長者單日增15人病逝 另9名死者延後通報 28歲女患者產後危殆須插喉寒風下兩女子博愛醫院外候診扣「孖葉」手銬 消息：為非法入境者公院崩潰 寒風中明愛急症室外患者三層毛氈、鋁紙加厚外套保暖疫情｜許樹昌建議快測陽性的輕症患者留家 會展改為臨時隔離設施封區｜耀平樓、滿和樓發現多宗初確診 延長圍封一日至周五兒童復必泰｜沙田接種中心全月爆滿 母憂女染疫：有咩事後悔太遲今起香港經港珠澳大橋赴澳須檢測待行 等足6小時 旅客斥時間長公院夜間五醫護照顧逾百病人壓力瀕爆 醫護憂患者留戶外難監察更新安心出行｜疫苗通行證2.24實施 政府籲升級至3.0.2 附教學十日七名在囚者確診 沙咀懲教所改隔離囚友 入境處停青山灣探訪疫情｜救護服務爆煲 第五波43人確診 消防處︰面對極大人手不足疫情｜隔離設施熱線首兩日收近600查詢 將與私家醫生合作支援疫情│夏寶龍在深圳主持會議 研支援港府抗疫工作及成立多個小組
▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼
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▼2月17日 石硤尾邨美薈樓封區檢測▼
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▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼
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▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼
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▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼
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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼
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