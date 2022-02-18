最新疫情｜逾6300初步確診　抗疫的士、患者隔離酒店首日啟用

第五波疫情持續擴大，衞生防護中心最新公布昨日（17日）新增6116宗確診，初步確診達6300宗，再創新高。專門接載確診者到指定診所的「抗疫的士」今日（18日）投入服務，而患者隔離酒店亦啟用。



初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

【07:00】本港第五波疫情嚴峻，政府多番呼籲市民避免聚會，1月初的「洪門派對」局長辭職下台，多名高官要檢疫。《香港01》獲悉，懲教署大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉於1月27日，仍舉辦升職宴，逾20人出席，有人打麻雀，多人圍觀，疑違反防疫規定和政府紀律。

懲教署已轉介其他執法機構跟進調查。據了解，署長胡英明對事件感震怒，懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，已將事件轉介警方跟進，又會撤換大潭峽懲教所的管理層。

▼2.17 家居檢疫大廈▼



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【01:00】周四（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,612個住所上榜，當中元朗區繼續成為18區之冠，共有226幢住宅大廈；其次則為沙田，共有185幢大廈有住戶居家檢疫。至於今日新增的大廈數量，元朗區及沙田區同樣為最多兩區，周四的名單新增19幢及13幢。

▼2.17 強制檢測公告▼



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【00:00】政府周四（17日）更新強制檢測名單，多27幢大廈因納入強檢公告，包括半山區衛城道10號美麗閣、中產屋苑薄扶林寶翠園2座、港鐵九龍灣站上蓋德福花園T1座，以及順利紀律部隊宿舍6座。

▼昨日疫情重點▼



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▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼



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▼2月17日 石硤尾邨美薈樓封區檢測▼



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▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



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▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



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▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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▼2月16日 醫管局開設7間指定診所開始運作▼

