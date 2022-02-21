前港姐黃嘉雯胞姊放貓入洗衣機　判社服令80小時　兼付27000元

前港姐冠軍黃嘉雯的胞姐疑把貓放入洗衣機並開動機器，更拍片放上網，遭警員拘捕。黃的胞姊早前經審訊後被裁定虐畜罪成，案件今(21日)在屯門法院判刑，裁判官指被告在互聯網宣傳虐待動物行為，幸而貓隻未有嚴重受傷，考慮被告出於一時歪念犯案，屬單一事件，判她社會服務令80小時，並要向愛護動物協會付27000元貓隻照顧及醫療費用，又著她以後要好好對待動物。



女被告黃綺婷（ 28 歲，保險從業員）被控於 2021 年 2 月 7 日，在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地惡待或驚嚇一隻貓，導致貓隻受不必要的痛苦。

裁判官在判刑時指，本案涉及科技，被告把虐貓片放上互聯網播放，又加上圖案等玩笑分享，莫視貓隻痛苦，該貓並未有干擾任何人，故認為不能以罰款了事。但他考慮到被告的年紀與學歷，認為屬單一事件，重犯機會低，相信被告本性不壞，並已吸取教訓。

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被告在其Instagram發佈聲稱「惡搞」片段，片中所見貓隻被困上揭式洗衣機內，其後有塗了紅色指甲油的手指按動洗衣機，當時洗衣機門關著，貓隻一度受驚掙扎欲逃，頭部貼向透明洗衣機門，約14秒後有人關掉機器及打開機門，貓隻隨即極速逃走。該片段並配文字「惡搞肥妹系列」，及「受驚的小肥妹」，又指其貓因曾在「箱內」大便。

警方翌日上把把被告拘捕，貓隻在同月9日凌晨送往檢查，當時牠的其身體狀況正常，呼吸有些快及體溫高的情況，獸醫推測貓對洗衣機不熟悉，被短暫困著感到害怕，亦有機會造成精神創傷及壓力。

被告審訊時否認對貓施虐，並稱是她一名已離開香港的朋友阿Yan所做的，又指片中的施襲者指甲是紅色，但她當時的指甲卻是酒紅色，惟裁判官認為被告被捕後不曾提及有Yan這人，亦未能交代Yan的其他資料，再者片中女子的手形、指甲大小、指甲油顏色及膚色，均與被告一樣，故未有信納其供詞，裁定被告罪成。

案件編號：TMCC1457/2021