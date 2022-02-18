疫情｜增3629宗確診初陽7600宗　累計陽性數字近5萬宗　迫近武漢

第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（18日）表示，新增3,629宗確診個案，約7,600宗初步陽性個案，合共逾12,000宗。

香港截至昨日（17日），累計一共有37,071人曾對病毒呈陽性，連同今日的確診及初陽個案，即有近5萬宗染疫個案。翻查武漢官方公布的最新數據，該市累計共50,471宗確診個案，香港染疫人數已直迫武漢。



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張竹君今日表示，新增3,629宗確診個案，2,294宗經衞生防護中心公共衞生化驗所化驗覆檢，其中52宗疑為Delta，2,136宗疑為Omicron，另有106未能化驗；另有1,355宗直接由醫管局化驗界定為確診。本港今日有約7,600宗初步陽性個案。

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截至昨日，自2019年12月31日起，本港衞生防護中心共錄得37,071宗新冠肺炎的陽性檢測個案，如連同今日確診及初陽個案，即累計有近5萬宗染疫個案。

翻查武漢市衞生健康委員會資料，截至今年2月16日，武漢全市累計確診個案數字達50,471宗，死亡個案3,869宗。武漢大部份個案在爆疫初期出現，根據武漢當局數據，在2020年4月時，武漢當時已有50,333人確診，死亡人數為3,869人。不過需留意，當時流行的病毒株與現時不同。