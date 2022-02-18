強制檢測｜增30幢大廈 包括周四圍封石硤尾邨美薈樓

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（18日）增3629確診個案，初步確診7600宗。政府於晚上更新強制檢測名單，多30幢大廈納入強檢公告。包括藍田德田邨德瑞樓及德隆樓、天水圍嘉湖山莊賞湖居 2 座、紅磡黃埔花園 11 期紫荊苑 6 座，以及昨晚被（17日）圍封強檢的石硤尾石硤尾邨美薈樓。



強檢公告列明，任何人於2月5日至18日，曾身處名單內處所超過兩小時，均需於本月18至20日，以及21至23日，各接受一次核酸檢測。

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上榜住宅中，包括一些中產屋苑，包括天水圍嘉湖山莊賞湖居 2 座、紅磡黃埔花園 11 期紫荊苑 6 座及茶果嶺麗港城 19 座等。

另外，亦有不少公共屋邨，包括黃大仙下邨龍達樓及上邨達善樓、九龍城啟晴邨賞晴樓、藍田德田邨德瑞樓及德隆樓、藍田啟田邨啟旺樓及啟信樓等。

▼2.18 「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車石硤尾邨封區現場工作▼



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而於4日至17日曾到訪石硤尾石硤尾邨美薈樓及馬鞍山耀安邨耀平樓的市民，則需於18日、19至20日及21至23日內分別進行共三次強制檢測，當中石硤尾邨美薈樓昨晚被因污水樣本陽性及有住戶初步確診而須圍封強檢。

另外，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

為跟進在沙田、油尖旺、葵青及元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括沙田及油尖旺民政事務處）將會由週六（19日）起陸續向沙田錦暉苑及尖沙咀重慶大廈住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

另外，民政事務總署（包括葵青及元朗民政事務處）將會由明日（二月十九日）起陸續向在青衣長青邨、荃灣大窩口邨及元朗天耀邨工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼2月17日 石硤尾邨美薈樓封區檢測▼

