最新疫情｜石硤尾邨第21座延長封區　發現150宗初步陽性

今日（19日）新增6063宗確診個案，初步確診達7400宗，再有15名病人離世。竹篙灣新一期隔離措施今日動工。



【19:00】北葵涌街市及仁愛街市，今晚提早至7點關閉，明日全日關閉消毒。油麻地街市及大角咀街市，今晚提早至7點關閉消毒。

【18:39】硤尾邨第21座封區檢測，發現150宗初步陽性，4宗不確定，將延長圍封強檢至周六（20日）下午。

▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼



【18:00】沙田博康邨博達樓因大康污水樣本呈陽性，今晚6時起圍封檢測，行動預計明午1時完成。

【17:25】食物環境衞生署今日（19日）表示，上水屠房在完成徹底清潔消毒後，活豬今日已經可以隨時進場，拍賣則可在下午六時後進行，屠宰服務亦恢復正常。該署會繼續每星期為上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）免費安排核酸檢測，所有入場人員必須持有七日內的陰性結果證明。在拍賣過程中，亦必須嚴守社交距離安排。

▼救護員每次接送患者入院後需清潔消毒▼



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【16:59】將軍澳－藍田隧道地盤爆疫，前幾天有群組個案，已要求地盤做大清洗，染疫者不應返去，可能之後都有傳播，要再跟進確診數字。現時已知有不少地盤有個案，最初是在社區感染，後來地盤出現緊密接觸，已通知地盤關閉大清洗，但無硬性規定要停工14日。一做測試時，可能會發現大量個案。

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【16:55】今增15名病人死亡，50至99歲，10男及5女，並有10名病人危殆，年齡45至93歲，70多名病人嚴重。醫管局有約160名員工初步確診。

【16:42】紅十字會輸血中心公佈，接獲一名捐血人士確診通知，患者1月27日在西九龍捐血站捐血，捐出的血液被製成3種製品，其中血小板用在屯門醫院一病人，紅血球用在仁濟醫院另一名病人，醫院會繼續跟進共兩名病人狀況，目前檢測都是陰性。餘下血漿未用，已回收。

【16:36】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增6063宗確診個案，7400宗初步陽性，近一萬要在家居進行檢疫。今增30間院舍有人染疫，分析46宗由12月31日至今死亡個案，只有6位記錄中有打針，其他全部未有打針，有打針個案其中3宗已打了2針，2宗是打科興，1宗打2針復必泰，另外兩2宗打1針科興。截至昨晚累計有9685人居家抗疫，在家居接受隔離檢疫。

限聚令｜警方、食環署人員加強巡邏執法 中環不見外傭聚集

【13:36】第五波疫情嚴峻，政府收緊限聚令至2人，但周末仍有外傭聚集情況。特首林鄭月娥昨日（18日）更表明，周日起執法將不再仁慈，會嚴格執行，任何人包括外傭，違法將會被發告票。



今早(19日)持續有雨，以往每逢假日人頭湧湧的中環皇后像廣場，只有零星外傭。有外傭表示擔心疫情，但仍想把握假期休息，自言一向遵守社交距離、有做好防疫保護。

疫情｜消息：今增約7000宗確診再創新高 初確診亦達7000宗

【12:39】消息稱，今增約7000宗確診，初步確診亦達7000宗，即社區或已日增近14000宗個案，再創疫情新高。

封區｜石硤尾邨美薈樓圍封兩日解封 發現87宗初陽、10宗不確定

【11:20】石硤尾邨美薈樓圍封檢測兩日，今早解封，發現87宗初陽和10宗不確定個案。

羅致光︰院舍拒收康復長者可被警告 以戰時角度穩控疫情壓倒一切

【11:16】本港第五波疫情肆虐，多名年長患者出現重症，早前有院舍更拒絕接收已康復的染疫長者。勞工及福利局局長羅致光今（19日）出席商台節目《政經星期六》時表示，患者康復後，院舍就有責任接收，社署牌照部門會負責支援及指令院舍，如院舍拒接受，社署可發出警告及會有嚴重後果。

東九龍政府合署外判清潔工初確診 東九龍郵政局關閉四天消毒

【10:57】香港郵政今日（19日）表示，由於一名東九龍政府合署外判清潔人員初步確診，東九龍郵政局今日至2月22日關閉進行清潔消毒。該名清潔人員的工作地點包括東九龍郵政局。最近一次上班日期為二月18日。她在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

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劉宇隆呼籲家長儘快帶子女打針 疫苗接種要翻倍 與病毒「鬥快」

【10:34】第五波疫情已出現兩宗兒童死亡個案，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（19日）出席商台節目《政經星期六》表示，兒童感染Omicron出現的病徵嚴重，主因是尚未接種疫苗，呼籲家長儘快帶子女打針，政府需要有指定策略性目標，將每日接種數字倍翻，與海嘯式的Omicron「鬥快」。他又提醒家長，兒童一旦確診在家中等候入院時，需要定時觀察病情提防惡化。

收緊防疫措施後疫情未見放緩 高拔陞：情況令人擔心

【09:54】本港公立醫院系統瀕臨爆煲，昨日累計確診突破4萬多宗，醫管局行政總裁高拔陞今（19日）在港台節目《星期六問責》表示，近日確診個案維持在每日數千宗，在政府加強防疫措施後，暫時未見染疫人數有下降跡象，情況令人擔心。第五波疫情患者群組主要為兒童及長者，醫療系統正面對前所未有的壓力，但由於危重症比例依然較少，目前有需要的病人都能照顧到。

▼2月18日強制檢測住宅▼



疫情重創本地勞動市場 招聘平台廣告量急跌 餐飲零售工資下滑

【09:25】第五波疫情嚴峻，本港勞動市場再遭重創。有招聘平台指，去年疫情平穩，招聘廣告每月持續上升，最高峰可達2.7萬個；但隨著疫情再惡化，近期招聘廣告銳減至1.9萬個。而薪酬水平，兼職的時薪頗受疫情影響，現時的兼職時薪較去年12月的下跌9.1%；餐飲業及零售業的全職月薪起薪點亦較去年12月分別下滑3.2%及2.3%。

強制檢測｜檢測站義工見盡市民辛酸 冒險幫忙回家不敢與幼子交談

【08:00】第五波疫情確診個案仍未見頂，早前強制檢測和建議檢測的人數一度激增，各區檢測中心大排長龍，加上天氣驟寒驟暖，令排隊等候的人倍感煎熬。有市民毅然走到檢測中心做義工。

45歲的義工楊先生，深怕將病菌帶回家，回家後忙著消毒，不敢與兩個兒子太多傾談。50多歲的義工鄧太亦坦言，自知有一定風險，但一句多謝已經足夠讓她感到窩心。

快速檢測包｜代工廠牌被貼上「華大出品」標籤 大型連鎖店都出錯

【08:00】近日有零售商出售聲稱是華大基因的檢測包，包裝與官方有異，被質疑貨品真假。涉事的檢測包為深圳亞輝龍自家出品，為華大基因的代工廠，立法會議員林順潮的希瑪眼科更是該產品的香港代理。亞輝龍職員表示，已提醒該產品不可使用華大基因名稱。以至宣傳出錯。華大基因產品的香港代理表示，未想到有大型鏈鎖商店亦會出錯。

▼2.18 石硤尾邨第21座圍封檢測▼



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疫情｜官方一圖解釋入院抑或留家 第14日快速抗源測試陰性即自由

【05:14】本港連續多日維持於數千宗，大量初步呈陽性、甚至確診病人留家多日都未能入院。為紓緩醫院壓力，當局制定入院抑或留家安排，稱會盡量將沒有病徵或徵狀輕微的病人送到社區隔離設施，非高危的獨居患者可留在家中，直至第14日檢測呈陰性，即視為無傳染力患者，可以自由離開家居；尚待人院病人如在第14日也檢測呈陰性，同樣可以自由活動，毋須再等送往隔離設施。

至於第14日進行甚麼檢測，原來只需使用坊間出售的快速抗源測試自我檢測，呈現陰性即合符醫院出院相同條件。

▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原測試▼



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疫情｜黃柳權和李家超主持抗疫會議 跟進提升檢測及醫院治理能力

【02:54】政務司司長李家超於昨日（18日）聯同特區政府五個工作小組的香港特區組長，以視像方式與國務院港澳事務辦公室、國家衞生健康委員會及相關內地官員和專家進行抗疫專班工作交流會，加緊落實具體的工作安排和協調，以全力應對嚴峻的第五波疫情。

政務司司長李家超於2月18日聯同特區政府五個工作小組的香港特區組長，以視像方式與港澳辦、國家衞生健康委員會及相關內地官員和專家進行抗疫專班工作交流會。(政府新聞處圖片)

疫情｜智障失明人士明愛醫院外苦等四日 家人靠記者相片遙望情況

【00:11】明愛醫院擠滿大量患者，需要在戶外地方等候入院人士。患者家人陳太（化名）表示，其智障、失明的親人經院舍送往醫院後，苦等近四天仍未獲安排入院。陳太只可透過記者的相片，看家人是否安好，擔心天氣再轉冷而情況惡化。醫管局指已積極安排床位，會確保病人情況穩定及注意有特別需要的病人。

疫情｜消息：啟德郵輪碼頭及閒置室內運動場館擬將先設隔離設施

【00:10】據了解，政府相關部門全速覓設新的隔離設施，現階段先在政府場地設置社區隔離設施，其中啟德郵輪碼頭採用機場亞洲國際博覽館模式，設置數以百計病床供輕症病人隔離，同時也會在閒置室內運動場館設置隔離設施。

家居檢疫大廈︱增74幢大廈 日出康城LP6、清水灣半島第六座上榜

【00:05】家居檢疫大廈名單，一共有1,669座大廈上榜，再多74幢，包括將軍澳的清水灣半島第六座、日出康城LP6，以及荔枝角的一號．西九龍第一座、啟德花園第四座等。

▼2.18 家居檢疫大廈▼



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強制檢測｜30大廈上榜九龍東佔逾半 黃埔花園麗港城各一座要強檢

【00:01】第五波新冠肺炎疫情嚴峻，食物及衞手局周五（18日)發出強制檢測公告，有30幢大廈上榜，逾半數屬九龍東的黃大仙及觀塘區，包括藍田一帶多座大廈，如鯉安苑鯉景閣、德田邨德瑞樓及德隆樓、啟田邨啟旺樓及啟信樓，以及私人住宅麗港城19座；九龍城區的紅磡黃埔花園11期紫荊苑6座和啟晴邨賞晴樓也上榜。新界則相對較少，有天水圍嘉湖山莊賞湖居2座及荃灣綠楊新邨F座等。

▼2.18 強制檢測大廈▼



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昨日總覽：疫情・2.18｜染疫增至48300人 林鄭宣布押後特首選舉並全民檢測

等入院者留家14天抗原檢測陰性當康復 港累計5萬人染疫直迫武漢

疫情｜林鄭月娥：將用澳門模式全民強制檢測 每人2至3次 不封城

押後特首選舉至5月8日 林鄭解釋引用緊急法理據充份

限聚令｜外傭周末聚集違法 林鄭月娥：執法不再仁慈將發告票

疫情｜特首辦一名清潔工檢測初步陽性 今早仍有上班 無接觸特首

公務員染疫｜財庫局新聞主任初陽 周二曾出席綠色零售債券記者會

消息：警隊指示五前線部隊 未來兩周每日快速測試 陰性才可當值

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

疫情｜明愛醫院陸續將病人送入室內 醫管局目標今日戶外「清零」

明愛急症室外輪候病人成功「清零」 近11時全送至室內

抗疫的士｜接送司機首轉車仍怯 有確診者乘普通的士求診

封區檢測｜石硤尾邨第21座污水樣本陽性 內地檢測車首次出動

上水屠房爆疫現86個陽性個案 停宰活豬 明有限度服務或影響供應

▼2.18 明愛醫院「清零」前情況▼



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駱惠寧公布16項措施：行動最迫切 大孖沙出地、中資援建抗疫設施

發展商獻計團結抗疫 MIRROR任宣傳大使 鄭志剛：會展可作檢疫

疫情｜澳門史上首次派員到港支援 駐元朗助核酸檢測至第五波結束

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疫情｜海港城11舖職員爆疫涉名牌LV、連卡佛 超市City’super上榜

新冠疫苗︱單日10萬人打針 聶德權料九成接種率不用兩周可達標

接種第一針疫苗的12歲以上居民在2月18日達85.4%。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼

