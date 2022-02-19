疫情｜低風險病人將送社區隔離設施　等入院14日後轉陰性可免隔離

本港昨日新增3629宗新冠肺炎個案，連續多日維持於數千宗。大量核酸檢測初步呈陽性的市民湧到各區公立醫院急症室求診，惟等候多時都未能入院，甚至被要求回家等待。

為紓緩醫院壓力，當局制定一系列出院條件，盡量將沒有病徵或徵狀輕微的病人送到社區隔離設施，然後按病人家居情況是否許可決定他們居家檢疫或自由離開的時間。

若社區隔離設施的病人由測試陽性結果起計7日後的檢測呈陰性，即可返家逗留，至第14日再檢測；另外，若病人等待入院14日後檢測呈陰性，則毋須送往隔離設施。



「沒有病徵或徵狀輕微」送往社區隔離設施

根據最新的出院指示，感染人士（即核酸檢測呈陽性/初步陽性）會被劃分為「較高風險」和「沒有病徵或徵狀輕微」。「較高風險」將獲安排及早送到醫院；「沒有病徵或徵狀輕微」會盡可能送往社區隔離設施。

「家居情況許可」及7日後檢測呈陰性 可回家檢疫

送入社區隔離設施後，病人會再被劃分為「家居情況許可」和「家居情況不許可」。「家居情況許可」即沒有和其他人同住，或同住成員沒有高風險人士（如長者、懷孕婦女或免疫力較低人士），如他們在由測試陽性結果起計7日後的檢測仍然呈陽性，就須繼續在社區隔離設施逗留至第14日，獲陰性結果才可離開；如由測試陽性結果起計7日後的檢測呈陰性，則可以返家，以及要在家逗留至第14日再檢測，獲陰性結果後便可自由離開。

若「家居情況不許可」，病人要由測試陽性結果起計逗留至14日後，獲陰性結果才可離開。

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等待入院14日後轉陰性 可自由離家

另外，如尚待入院人士等候達14日，檢測結果顯示為陰性，則毋須送往社區隔離設施，可自由離開家居。當局已為尚待入院人士設電話熱線1836 115，每日上午8時至晚上10時運作，每週7天，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。

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