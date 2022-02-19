上水屠房爆疫暫關閉　業界指不少地區今無新鮮豬　料明日回復正常

上水屠房爆疫，食環署昨日（18日）公布該處有86名職員在檢測中呈陽性，要即時暫停活豬屠宰程序、關閉進行消毒，今日（19日）亦只能提供有限度服務。業界指，今日大部分地區均無新鮮豬肉供應，但相信上水屠房今日下午5時可重開回復運作，明日可正常提供新鮮豬肉；至於今日新鮮豬肉價格，業界指未有大幅波動，著市民放心。

政府發言人指，預計今日可恢復提供服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。



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香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，當局昨日關閉上水屠房後，有約一千隻送往上水屠房的豬隻要轉往荃灣屠房屠宰。他續指，上水屠房佔全港逾三分之二的新鮮豬肉供應，即使有活豬已轉送荃灣屠房，屠宰量始終難及上水屠房，導致本港今日大部分地區並無活豬供應，只有小部份地區可及商戶有新鮮豬肉。

不過，許偉堅表示，今日的新鮮豬肉價格未有大幅波動，近期的零售價更有所回落，而上水屠房料今日下午5時後可重開，著市民放心。鮮肉大聯盟理事凌偉業亦表示，今日的新鮮豬肉價格未受影響，相信明日一切都會回復正常。

上水屠房爆疫，業界料新鮮豬肉明日可恢復正常供應。（歐嘉樂攝）

上水屠房料今日恢復服務 包括拍賣及屠宰程序

政府發言人今日（29日）表示，上水屠房昨日需暫停活豬屠宰程序以進行全面清潔消毒，荃灣屠房配合業界的需要加強了屠宰服務。預計上水屠房今日可恢復提供服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。

至於昨日由內地進口本港的鮮活食品供應維持穩定，當中內地供港蔬菜供應量雖然因個別供應點需進行消毒，供應稍為回落至約67.8萬公斤），約平日供應量七成多，整體蔬菜批發價維持穩定。另外，昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量維持在平日七成左右。