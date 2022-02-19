養和、聖保祿醫院願接收公院病人　惟不收新冠患者　憂增院內傳播

疫情嚴峻，公立醫院服務超出負荷，急症室外塞滿等待入院的確診患者，醫管局現時與私院研究協作計劃，將部份病人轉由私院進行治理。然而，養和醫院及聖保祿醫院指，將會配合計劃，其中養和醫院將會支持李嘉誠基金會，進一步探索協助公院接收病人的可行方案，例如一些癌症病人。但兩間醫院分別表示，不會接收新冠肺炎患者為他們進行治療，憂增院內傳播風險。



養和醫院指，將會支持李嘉誠基金會合作，進一步探索協助公院接收病人的可行方案，但不會接收新冠肺炎患者接受治療。(資料圖片)

養和醫院表示，會支持醫管局與私院的協作計劃，接收醫管局轉介非新冠肺炎的患者，然而，疫情期間，院方亦有接收一些由醫管局轉介臨產的孕婦，在養和剖腹生產，及由公院轉送到的其他病症的患者。

可是，至於患有新冠肺炎確診者住院安排上，發言人表示，由於目前仍是由醫管局及衛生防護中心統籌處理，接收染疫人士的先決條件是具備符合隔離設施的要求，例如通風系統的安排及負壓病房的設施，指私家醫院未有足夠的隔離設施。若接收新冠肺炎患者，有機會增加院内傳播風險。

長和系前主席李嘉誠。（資料圖片）

另外，養和醫院指，會與李嘉誠基金會保持緊密合作，進一步探索協助公院接收病人的可行方案，例如一些癌症病人。養和目前有接近200名駐院專科醫生，全力配合李嘉誠基金會的計劃。

醫院又提到，已動員全院醫護人員全力支援抗疫及減輕公營醫院的壓力，包括繼續提供各科的專科診症服務，加强門診服務及為市民提供新冠病毒抗原快速測試和核酸測試，又指為一些出現疑似新冠肺炎病癥的求診者立即安排檢測，在確定他們為非新冠肺炎患者後，會即時為他們診治。

聖保祿醫院則表示，考慮到隔離設施及人員培訓問題，不會接收新冠病人。（資料圖片/麥凱茵攝）

聖保祿醫院則表示，考慮到隔離設施及人員培訓問題，不會接收新冠病人，但可按設施使用情況接收其他非新冠病人，前提是由院方的醫護人員或獲授權的醫生照顧，以符合統一管理，而非由政府購買床位。

醫院去年與醫管局已簽訂多項公私營協作協議，以折讓價格接收患者，當中包括如產科、骨折、乳癌，以及等候腸胃鏡、電腦掃描、核磁共振等病人，現時待醫管局重啟轉介病人。

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