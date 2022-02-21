失業率維持3.9%　就業不足率升　羅致光：第五波開始令市場受壓

第五波疫情1月初起大爆發，各行各業即受影響。政府統計處今日（21日）發表的最新就業數據顯示，經季節性調整，涵蓋第五波爆發後的2021年11月至2022年1月失業率為3.9%，約有135,200人失業，就業不足率亦由2021年10月至12月的1.7%升至1.8%。勞工及福利局局長羅致光表示，第五波疫情開始令勞工市場受壓。



135,200人失業 就業不足率升0.1個百分點 多3000人開工不足

本港最新經季節性調整的失業率為3.9%，與去年10月至12月的3.9%相同，約有135,200人失業。而最新的就業不足率為1.8%，亦較去年10月至12月升0.1個百分點，就業不足人數升至69,800人。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

▼第六輪抗疫基金 即睇食肆、健身室等處所資助細節▼



+ 17

▼星晨旅遊1.27宣布將啟動自動清盤程序▼

