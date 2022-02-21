疫苗通行證｜入處所要「前後」掃安心出行　3種聲響助識別打針未

疫苗通行證將於周四（24日）實施，政府今（21日）解釋詳細實施程序。政府副資訊科技總監黃志光稱安心出行程式已更新，加入自動顯示針卡功能，程式亦加入了豁免醫學證明書。黃示範顯示，市民進入處所掃描安心出行二維碼後，食肆的掃描器會啟動前置掃描及自動掃描功能，再因應針卡資料及市民接種紀錄，發出三種不同聲響，方便職員識別。

黃志光強調，程式内資料31日後自動刪除，亦會加密處理，局方將向超過11萬公私營處所，派發疫苗通行證技術應用資料。



安心出行已更新 可加入豁免醫學證明書

副政府資訊科技總監黃志光表示，安心出行已經更新，加入自動顯示針卡功能，除了可儲存疫苗紀錄外，可新加入豁免醫學證明書，方便市民出入主動檢查處所。

進入處所掃安心後 食肆驗證掃描器會啟動前置掃描功能 掃市民針卡

處所使用的驗證二維碼掃描器，在更新版本後，可啟動前置掃描或自動掃描功能，方便負責人主動檢查。市民用安心出行掃描時，會自動顯示打針記錄，當其向處所反掃，將會帶有聲響。

持續「嘟嘟嘟」聲響 代表針卡二維碼未經核實

如該應付處所工作人員不多時，職員可憑聽聲便知道，如果帶有豁免證明，則會發出另一種「嘟」聲，聲響有唔同，方便向處所人員辨別持有針卡、及獲豁免證明的市民。相反，如程式内無針卡，二維碼則會「叮」一聲，畫面顯示紅色。當市民向進入的場所反掃展示二維碼時的聲響，則是持續地「嘟嘟嘟」聲響，代表未經核實的二維碼，處所負責人則可有警覺性，知道如何處理這些市民進入的情況。

驗證二維碼掃描器可掃紙本針卡

驗證二維碼掃描器亦可方便一些携帶紙本疫苗記錄的市民，當處所職員掃描紙卡時，亦顯示了市民接種疫苗的詳情，甚至到第二針或第三針階段。

資料經「雜湊」 31日後自動刪除 處所負責人無法查閱顧客個人資料

黃志光表示，掃描器是防疫增加的工具，方便更快追蹤到訪者。因此，打針紀錄將記存於掃描器內，程式内資料31日後自動刪除，亦會加密處理。程式内的證件號碼、姓名會部分遮蓋，及經電腦雜湊（Hashing）處理，一經處理後將不能再辨識個人資料。除非當局有需要，可主動要求處所提供，用一次性加密密碼實名查詢聯絡人資料，從場所發現確診者及其他到訪人士到過的記錄。

爲了方便處所及市民使用，政府資訊科技總監辦公室陸續向超過11萬曾申請安心出行的公私營處所，派發疫苗通行證技術應用資料，及單張短片有關使用驗證二維碼掃描器教學，市民亦可上網觀賞教學。