六四集會案黃之鋒獲減刑　上訴指有預謀犯案　部分刑期可同期處理

前香港眾志黃之鋒和前觀塘區區議員梁凱晴，因參與前年的六四集會，承認相關控罪後分別被判囚10月和4個月。他們早前就判刑提上訴，上訴庭把黃的刑期減至8個月，連同其他案件的總刑期，由原本的27.5個月減至23.5個月，而梁的上訴則被駁回，上訴庭今(21日)頒判辭解釋，重申黃之鋒與梁凱晴是有預謀犯案，無視法律，但不認同原審法官對黃之鋒量刑起點，亦沒有和其他案件的刑期分期執行，因此酙量減刑。



梁凱晴上訴已被駁回

黃之鋒就6.21包圍警總案，以及10.5參與未經批准集結和違反蒙面法案，分別被判囚13.5個月和4個月。而他就六四集會承認參與未經批准集結罪，被判囚10個，刑期和之前兩案的刑期分期執行，三案的總刑期因此為27.5月。

上訴庭早前裁定，黃的刑期上訴得直，已服畢4個月刑期的梁凱晴的上訴則被駁回。

原審官有權考慮爆發暴力風險

上訴庭在判辭指，雖然本案源於紀念六四事件，2019年社會騷亂中叫喊的政治口號，於案發時再次出現，當時約有2萬人湧進維園足球場，原審法官判刑時有權考慮案中爆發暴力的風險。此外，截至2020年5月27日，本港共有1067宗確診個案。上訴庭認為，2萬人在維園足球場停留一段長時間，無疑是對公共衛生構成嚴重風險。

黃及梁有知名度

上訴庭續指，黃之鋒和梁凱晴本身有一定知名度。黃之鋒在案發時兩次受訪，梁當時為區議員。兩人在案發時的照片被上載至社交媒體，宣示他們參與未經批准的集結。顯示他們是有預謀犯案，無視法律。

梁質疑案中有被告獲判緩刑，梁則判囚，判刑並不一致，上訴庭則指，梁在案中角色主動，她在現場的相片亦被載至社交媒體，其情況和其他遭判緩刑的被告不同。

減刑至8個月2個月同期執行

惟上訴庭認為，黃之鋒在案發時兩次受訪、在保釋期間第三度干犯涉及公共秩序的罪行，其量刑起點應為判囚12個月，認罪後其刑期減至8個月。

此外，原審法官因黃是重犯相類罪行，因此把本案的刑期，和他另外兩案的刑期分期執行。上訴庭則指，原審法官已因重犯的因素，提高量刑起點。而三案分期執行，黃的總刑期便為27.5個月，上訴庭認為屬過重。上訴庭因此頒令，本案的8個月刑期，其中兩個刑期可同期執行，其餘6個月則和其他案件分期處理。

案件編號：CACC101/2021