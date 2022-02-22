最新｜林鄭預告縮打第三針時間　研收緊午市堂食、戶外口罩豁免

第五波新冠病毒疫情持續擴散，本港今日（22日）新增6,211宗確診個案，單日呈報個案逾8000宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，呈報個案是2月初的大約64倍，即本港疫情已幾何級上升了6次。同時，過去24小時再多32人離世，而2月20日另有7名病人死亡，由於數據滯後，故今日才公布。

另外，行政長官林鄭月娥傍晚6時將會見傳媒，料會公布全民檢測詳情。「疫苗通行證」本周四（24日）起實施，食衞局局長陳肇始表示市面人流仍盛，需要收緊社交距離措施。



【19:14】林鄭月娥表示，中央沒有就香港任何一個抗疫措施提出指示，港府負擔責任。封城措施對香港有好多瑕想，但一直都係香港提出需求，中央提出協助。她呼籲僱主給予僱員時間參與全民強檢，「如果咁都要我用法律解決，就不成比例啦」。

【19:03】兩年抗疫，大家不否定早發現是適合，否則雪球越滾越大。早前用「金標準」核酸檢測，而家用獲美國認可的本地快速檢測技術。面對嚴重疫情，要用更大檢測。好多細化要做，今日只講大原則，細化每日做緊。曾國衞、聶德權做緊細化，要調動大量公務員。「我地要打仗，想打贏仗」。全民檢測期間，部份必須的公共服務都要暫停。目前人手緊絀，檢測人員及採樣人員，檢測量已大幅提升，出報告時間長。不夠力量要向中央求助，24小時內出報告。中央提供採樣員及提升檢測化驗設備。

香港做不到就拎去內地驗，不涉私隱問題，樣本沒有個人資料。涉及個人資料都留在香港。至於法例問題要研究，但不能因法例制肘，「無理由打仗做一層一層跟程序，去招標買嘢。」

【18:45】目前149萬人已打三針，已加強接種量，平均每日接種量2月底增至8.5萬劑。另有成千間診所協助打針。正增加接種點。2個月內接種率已達9成，第二針3月中達80%，第三針比較麻煩，未夠6個月不能得打，目前已有一半人打了，長者要去到7成。已見專家，大家同意縮短第二針及第三針之間時間，研究縮短多少小朋友遲開打，目前接種率19%，希望4月中開課前打夠9成。

【18:41】預告午市堂食再收緊，或2人一枱，戶外要戴口罩亦收緊，或取消部份戶外豁免。

【18:38】3月再加1.6萬個，更多社區隔離酒店、啟德郵輪碼頭改裝。在空置土地，中央支援開建，竹篙灣二期、郵輪碼頭起隔離設施，分階段兩地起1萬單位。同時敲定5幅合適土地，要內地施工土地起，估算可起多2萬單位，最大係落馬洲河套區東面地皮，接近深圳。

【18:27】3月進行全民強檢，以出生年份分批，公布那個年份出生就要去預約，減低排隊不理想個情況但考慮到一家人想一起去，容許預約時帶兩個長者或小朋友同行檢測，短時間做3次有700萬人，要有法律效力，需檢必檢，要求全部強檢，不做強檢有處罰機制。

【18:20】社交距離措施預告大幅延長至4月中旬或下旬，要調整本學年上課安排，本來7、8月暑假變3、4月，充分利用校舍做全民檢測，或疫苗接種，或隔離用途。提早放暑假，包括全港中小幼，國際學校。至於專上院校自行安排，政府尊重。3月初落實，要俾時間學校準備，本身停面授都到3月初。有幾日時間俾家長做安排停課至復活節假期後。中學文憑試按原定日子4月22日開考。

【18:13】林鄭月娥表示，中央大力支持，再重申用「外防輸入，內防擴散」，早發現早隔離早治療，以動態清零為目標，圍堵病毒。目標是一個，就是保障香港市民生命安全及身體健康。

【18:11】林鄭月娥表示，病毒在社區仍廣泛傳播，其中污水監測系統資料，團隊過去一年半不斷監測，已於全港定點抽樣，及因應疫情非定點測抽樣，並進行圍封強疫，某大廈圍封強檢，如做左每1千住客︰2月初大約只係搵到5人，陽性比例0.5%，即1000個有5個住客搵到。但近日部分去到2%，甚至最嚴重去到8%，即每1千受檢住客，有20至80人確診，證明社區有非常多隱性傳播鏈。

【17:13】第五波疫情失控，本港單日確診數字不斷創新記錄。香港大學醫學院團隊今（22日）公布最新的推算，3月初的單日確診數字，將達到高峰約18.3萬宗，其後至5月中旬，累計死亡人數將達到3,206人。

▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



+ 15

【17:00】對於沒有再公布群組爆發詳情，張竹君解釋，目前社區爆發太嚴重，部分公司爆發有很多人中招，未能追蹤到源頭，故暫時會將精力放在院舍，保護院舍長者， 其他地方盼僱主自行清毒及安排員工在家工作及自行檢測。

【16:55】被問到引入口服藥到港安排，劉家獻表示，全球不斷有新藥或新療法，本港有專家會密切留意外國及內地的臨床醫療、科研實證，研究是否引入香港，但要參考數據及藥物監管機構的評核，引入前會有機制確保藥物有效，另要評估有多少病人有需要，然後才向藥廠購入。

【16:47】劉家獻稱，聖保祿醫院將有20張病床接收港島東聯網非新冠病人，他希望有更多私院有相關安排。

【16:45】公立醫院隔離病床使用率已達92%上限，至今共有873名醫管局員工染疫。

【16:38】劉家獻表示，目前留院病人中有19人危殆，年齡介乎56至96歲，涉及16男3女，另有30名病人情況嚴重，涉15男15女。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



+ 11

【16:37】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，過去24小時有32名患者離世，涉及17男15女，年齡介乎45至103歲。死者中大部份屬長者，逾20人是60歲以上，幾乎所有人有長期病患，大部份沒有打針。劉家獻又指，另有7名病人在2月20日離世，因數據有滯後， 故今日才公布。

【16:35】張竹君稱，截至昨日，逾300個院舍有個案，涉及逾230名員工及逾820名院友，她指真實數字可能更多。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增6211宗確診，呈報個案達逾8千宗。她指，2月1日的呈報個案是126宗，至昨上升64倍至8013宗，形容已幾何級上升了六次，即每三日幾何級上升一次。張竹君表示，沒有隱瞞初步確診個案，並透露昨晚初確診數字為9369宗，前日是8137宗，大前日是7564宗。

【16:01】港大醫學院根據流行病學模型推算的最新分析顯示，本港疫情可能在下月初達到每日182,923人確診的高峰，日均死亡個案則在下月底達到高峰的約100人。港大團隊表示，如不採取大規模封城等措施，第五波疫情發展趨勢難以改變，估計可能有62.5萬人會受感染，接近190萬密切接觸者需隔離。

【15:26】創新及科技局發言人今日（22日）表示，兩名司機檢測初步陽性。其中一名司機負責局長薛永恒擔任駕駛工作。他昨日在社區檢測中心接受新冠病毒自費檢測，今日接獲初步陽性結果。他最近一次上班日期為2月19日。

另一名司機負責為副局長鍾偉强擔任駕駛工作。他於2月18日進行快速測試，結果為初步陽性。該名司機於2月19日已按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。他最近一次上班日期為2月17日。薛永恒和鍾偉强已進行快速測試，結果為陰性。

【14:46】馬鞍山恆安邨恆峰樓污水樣呈陽性，當局今午2時半圍封強檢，行動預計明午1時完成。

【12:09】第五波疫情持續擴散，昨日（21日）再破單日最多人確診紀錄，新增7,533宗個案，本港累計已超過6萬宗染疫個案。患者分布全港各區，過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。

若按18區分區分析，較多舊樓的深水埗區成重災區，累計逾500幢大廈有住戶中招，當中不少公共屋邨全邨有逾10幢大廈有居民染疫；而在元朗港鐵站一帶的多個私人屋苑，亦有不少大廈有確診個案。

【11:55】環境局發言人今日（22日）表示，環境局局長黃錦星交回的深喉唾液樣本化驗結果為陰性。快測試呈陽性司機交回的深喉唾液樣本化驗結果為陽性，他正按衞生署指引在家隔離等候，衞生署衞生防護中心正跟進他的個案。由於檢測結果為陰性，黃錦星今日如常回到辦公室工作。

+ 11

【11:08】沙田頌安邨頌和樓於昨日（21日）下午2時半起被圍封强檢，並在今日（22日）上午約10時解封。行動中約有1,170人接受檢測，共找出49宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:50】政府宣布於三月一日起，所有來港工作外傭均可選擇於指定檢疫設施或指定檢疫酒店接受強制檢疫，並指由於本港第五波疫情嚴峻，政府經檢視情況後，決定將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施。現時已入住該兩間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，酒店會逐一聯絡受影響的人士。至於已預約於三月一日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所需為外傭另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會獲全數退還。政府感謝外傭、僱主及職業介紹所的諒解與配合。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



+ 5

【09:35】食物及衞生局副秘書長(衞生) 蔡傑銘今於港台《千禧年代》表示， 現時法例有訂出豁免範圍，包括進入商場買外賣、途經商場歸家等，因有關行為屬日常生活必需，強調豁免非鼓勵市民鑽空子，他又提到，不排除日後會要求「疫苗通行證」設更嚴謹規定。



他多次重申，要取得「疫苗通行證」並非複雜事，僅需接種疫苗即可，亦等同帶身分證般簡單，期望市民盡快打針，因打針後即使確診，病情較輕，是擊敗疫情重要一環，亦可減醫療系統負擔，「我們唔係想罰人」。

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



+ 8

【08:00】本港疫情嚴峻，內地公司調配15萬盒抗疫物資「金花清感顆粒」，為首批援港抗疫物資。金花清感顆粒較昂貴，一盒售價可高達116元，較「連花清瘟」貴逾兩倍多，而其醫學文獻亦相對較少，但同樣有研究表示與西藥聯合治療可更快紓緩病徵。



中醫師翁霆耀解釋，金花清感顆粒與「連花清瘟膠囊」的成份相似，金花清感顆粒加入了浙貝母，有化痰的功用，而連花清瘟注重清熱，適合腸熱人士。

中國工程院院士張伯禮團隊研究發現，金花清感顆粒治療新冠肺炎患者和對照組相比，轉重症的比例下降了三分之二。（政府新聞處）

鍾南山就香港防疫提三大建議。(影片截圖)

【02:00】新冠病毒Omicron大爆發，確診人數由去年底1.25萬人，暴增至周一（21日）的6萬人，不足兩個月內增加4倍。內地專家、國家呼吸醫學中心榮譽主任鍾南山日前就以廣東話錄製短片為港人打氣，表示「生命至上，健康至上」，並就防疫提三大建議。

病床爆滿，社區隔離設施不足，推算有4萬病人留在家中。鍾南山強調已確診者不宜居家，要另行隔離，目前香港有些困難，「但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」

▼2.21 馬鞍山頌安邨頌和樓圍封檢測 ▼



+ 12

【01:29】疫苗通行證將於周四（24日）實施，適用於食肆、商場、街市及百貨公司等多個表列處所。12歲或以上市民進入前，須最少已接種一劑疫苗，並出示電子或紙本針卡。惟市民進入部分處所，無需主動出示疫苗通行證，究竟市民該如何判斷是否獲豁免，避免誤墜法網？政府公布7張圖片向市民詳盡解釋，現時有9個情況可獲豁免出示疫苗通行證，包括送貨、維修、到商場診所求醫、經商場返回居所等。

▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

+ 2

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

