最新｜黃錦星檢測陰性今返辦公室工作　司機化驗陽性在家隔離等候

第五波新冠病毒疫情持續擴散，本港昨（21日）新增7,533宗確診個案，總計超過6萬宗；第五波疫情個半月已有百名患者死亡，包括3名染疫嬰幼兒。病床及隔離設施不足，導致至少有3萬名患者滯留家居。

「疫苗通行證」本周四（24日）起實施，食衞局局長陳肇始表示市面人流仍盛，需要收緊社交距離措施。



【12:09】第五波疫情持續擴散，昨日（21日）再破單日最多人確診紀錄，新增7,533宗個案，本港累計已超過6萬宗染疫個案。患者分布全港各區，過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。

若按18區分區分析，較多舊樓的深水埗區成重災區，累計逾500幢大廈有住戶中招，當中不少公共屋邨全邨有逾10幢大廈有居民染疫；而在元朗港鐵站一帶的多個私人屋苑，亦有不少大廈有確診個案。

【11:55】環境局發言人今日（22日）表示，環境局局長黃錦星交回的深喉唾液樣本化驗結果為陰性。快測試呈陽性司機交回的深喉唾液樣本化驗結果為陽性，他正按衞生署指引在家隔離等候，衞生署衞生防護中心正跟進他的個案。由於檢測結果為陰性，黃錦星今日如常回到辦公室工作。

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【11:08】沙田頌安邨頌和樓於昨日（21日）下午2時半起被圍封强檢，並在今日（22日）上午約10時解封。行動中約有1,170人接受檢測，共找出49宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:50】政府宣布於三月一日起，所有來港工作外傭均可選擇於指定檢疫設施或指定檢疫酒店接受強制檢疫，並指由於本港第五波疫情嚴峻，政府經檢視情況後，決定將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施。現時已入住該兩間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，酒店會逐一聯絡受影響的人士。至於已預約於三月一日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所需為外傭另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會獲全數退還。政府感謝外傭、僱主及職業介紹所的諒解與配合。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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【09:35】食物及衞生局副秘書長(衞生) 蔡傑銘今於港台《千禧年代》表示， 現時法例有訂出豁免範圍，包括進入商場買外賣、途經商場歸家等，因有關行為屬日常生活必需，強調豁免非鼓勵市民鑽空子，他又提到，不排除日後會要求「疫苗通行證」設更嚴謹規定。



他多次重申，要取得「疫苗通行證」並非複雜事，僅需接種疫苗即可，亦等同帶身分證般簡單，期望市民盡快打針，因打針後即使確診，病情較輕，是擊敗疫情重要一環，亦可減醫療系統負擔，「我們唔係想罰人」。

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



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【08:00】本港疫情嚴峻，內地公司調配15萬盒抗疫物資「金花清感顆粒」，為首批援港抗疫物資。金花清感顆粒較昂貴，一盒售價可高達116元，較「連花清瘟」貴逾兩倍多，而其醫學文獻亦相對較少，但同樣有研究表示與西藥聯合治療可更快紓緩病徵。



中醫師翁霆耀解釋，金花清感顆粒與「連花清瘟膠囊」的成份相似，金花清感顆粒加入了浙貝母，有化痰的功用，而連花清瘟注重清熱，適合腸熱人士。

中國工程院院士張伯禮團隊研究發現，金花清感顆粒治療新冠肺炎患者和對照組相比，轉重症的比例下降了三分之二。（政府新聞處）

鍾南山就香港防疫提三大建議。(影片截圖)

【02:00】新冠病毒Omicron大爆發，確診人數由去年底1.25萬人，暴增至周一（21日）的6萬人，不足兩個月內增加4倍。內地專家、國家呼吸醫學中心榮譽主任鍾南山日前就以廣東話錄製短片為港人打氣，表示「生命至上，健康至上」，並就防疫提三大建議。

病床爆滿，社區隔離設施不足，推算有4萬病人留在家中。鍾南山強調已確診者不宜居家，要另行隔離，目前香港有些困難，「但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」

▼2.21 馬鞍山頌安邨頌和樓圍封檢測 ▼



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【01:29】疫苗通行證將於周四（24日）實施，適用於食肆、商場、街市及百貨公司等多個表列處所。12歲或以上市民進入前，須最少已接種一劑疫苗，並出示電子或紙本針卡。惟市民進入部分處所，無需主動出示疫苗通行證，究竟市民該如何判斷是否獲豁免，避免誤墜法網？政府公布7張圖片向市民詳盡解釋，現時有9個情況可獲豁免出示疫苗通行證，包括送貨、維修、到商場診所求醫、經商場返回居所等。

▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

