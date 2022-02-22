疫情．最新｜數萬病人滯留家居　政府快將公布收緊社交距離措施

第五波新冠病毒疫情持續擴散，本港昨（21日）新增7,533宗確診個案，總計超過6萬宗；第五波疫情個半月已有百名患者死亡，包括3名染疫嬰幼兒。病床及隔離設施不足，導致至少有3萬名患者滯留家居。



「疫苗通行證」本周四（24日）起實施，食衞局局長陳肇始表示市面人流仍盛，需要收緊社交距離措施。



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【08:00】本港疫情嚴峻，內地公司調配15萬盒抗疫物資「金花清感顆粒」，為首批援港抗疫物資。金花清感顆粒較昂貴，一盒售價可高達116元，較「連花清瘟」貴逾兩倍多，而其醫學文獻亦相對較少，但同樣有研究表示與西藥聯合治療可更快紓緩病徵。



中醫師翁霆耀解釋，金花清感顆粒與「連花清瘟膠囊」的成份相似，金花清感顆粒加入了浙貝母，有化痰的功用，而連花清瘟注重清熱，適合腸熱人士。

中國工程院院士張伯禮團隊研究發現，金花清感顆粒治療新冠肺炎患者和對照組相比，轉重症的比例下降了三分之二。（政府新聞處）

鍾南山就香港防疫提三大建議。(影片截圖)

【02:00】新冠病毒Omicron大爆發，確診人數由去年底1.25萬人，暴增至周一（21日）的6萬人，不足兩個月內增加4倍。內地專家、國家呼吸醫學中心榮譽主任鍾南山日前就以廣東話錄製短片為港人打氣，表示「生命至上，健康至上」，並就防疫提三大建議。

病床爆滿，社區隔離設施不足，推算有4萬病人留在家中。鍾南山強調已確診者不宜居家，要另行隔離，目前香港有些困難，「但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」

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【01:29】疫苗通行證將於周四（24日）實施，適用於食肆、商場、街市及百貨公司等多個表列處所。12歲或以上市民進入前，須最少已接種一劑疫苗，並出示電子或紙本針卡。惟市民進入部分處所，無需主動出示疫苗通行證，究竟市民該如何判斷是否獲豁免，避免誤墜法網？政府公布7張圖片向市民詳盡解釋，現時有9個情況可獲豁免出示疫苗通行證，包括送貨、維修、到商場診所求醫、經商場返回居所等。

▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

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▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



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