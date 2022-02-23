財政預算案｜寬減100%薪俸稅　增設租屋扣稅　每戶補貼1000元電費

【財政預算案2022】【派糖／派糖總覽／退稅／預算案總覽】財政司司長陳茂波今日（23日）發表本屆政府任內最後一份財政預算案，第五波疫情重創百業，勞工市場再度受壓，除再消費券外，預算案其他「派糖」措施有否「加甜」全城關注。

陳茂波宣布再次寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠，並建議由二零二二／二三課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，減輕沒持有任何住宅物業的納稅人租住私人物業負擔，每個課稅年度扣除上限10萬元。

同時，為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元電費補貼，約280萬個住宅用戶將可受惠。



市道冰封，陳茂波發表本屆政府任內最後一份《財政預算案》。(盧翊銘攝)

寬減100%薪俸稅及個人入息課稅 201萬名納稅人受惠

陳茂波表示，為紓緩疫情下市民面對經濟壓力，政府會推行多項一次性措施，包括：寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元，全港二百零一萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二一／二二課稅年度最終應繳稅款反映，政府收入將減少一百三十一億元。

免交住宅物業差餉 每戶4季總上限5000元

同時，寬減二零二二／二三年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季一千五百元為上限，其後兩季以每戶每季一千元為上限。估計涉及二百九十九萬個住宅物業。政府收入將減少一百一十七億元。

增設住宅租金開支扣稅 上限10萬元

此外，陳茂波建議由二零二二／二三課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，減輕沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業負擔，每個課稅年度的扣除上限為十萬元，預期在今年第二季將條例草案提交立法會審議，政府收入將減少三十三億元。

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



向每個合資格電力住宅用戶提供1000元電費補貼

民生方面，政府會為每個合資格電力住宅用戶戶口提供一千元的電費補貼。這項措施將涉及約二十八億元的開支，約二百八十萬個住宅用戶將可受惠；

亦會向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約二十三億八千四百萬元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約一億一千七百萬元。

交通津貼門檻放寬至200元 補貼上限增至500元

陳茂波在預算案中又宣布在今年五月至十月，把「公共交通費用補貼計劃」門檻，由四百元降至二百元，政府會就市民每月超出二百元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月五百元為上限，估計每月惠及約三百八十萬名市民。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

