財政預算案．直播｜再推150億iBond　另推100億綠色零售債券

本港第五波疫情大爆發，已達失控情況。財政司司長陳茂波在疫情最嚴峻的時刻，今日（23日）發表本屆政府任內最後一份《財政預算案》，日前已預告今份預算案的封面採用啡泥色，並指反映他在編製預算案時候的思緒：「泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可以讓樹苗茁壯成長；樹幹再強，還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂。」

他預告今份預算案會積極應對挑戰，全力抗擊疫情，要盡力為市民和中小企紓困，穩住市民信心，同時也要部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全。

據了解，今份預算案將推出差餉制度改革，自住物業「收少啲」，收租的大業主將「收多啲」。政府將分兩期派發合共一萬元的電子消費券，最快四月便可收到第一期。



疫情嚴峻市道冰封，陳茂波發表本屆政府任內最後一份《財政預算案》



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【11:55】陳茂波宣布，會再推出150億元通脹掛鈎債券(即I BOND)，350億元銀色債及推出不少於100億元的綠色零售債券。

【11:45】為推動數碼化，政府會預留6億元作全面政府審計，檢視政府部門利用科技進度，提升公共服務效率。

另會強化知識產權，推動專利制度，未來3年會投放8800萬，而去年底更新及公眾諮詢，的版權條例修訂，會審慎考慮收集意見，提出修訂版權制度。另知識產權署會優化諮詢服務，與律政司合作，與持份者不同渠道，推動專業服務。

陳茂波指，十四五規劃提到支持香港繼續成為國際金融中心地位，會續擴大互聯互通提升競爭力。

陳又指，去年香港股市每日成交額達1667億元，較前年上升29%，首次公開招股集資額，全球排名第四。

他提，會持續優化運作、革新制度、創新發展，為香港市場賦能、提速發展的重要手段。今年一月，在平衡了確保上市公司質素、投資者保障及市場發展等考慮下，香港交易及結算所有限公司（港交所）推出特殊目的收購公司(SPAC)上市制度，容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人物色新創企業作為併購目標，扶植富有潛力的新興企業通過非傳統首次發行的方式上市，為香港引入一個全新的上市路徑。

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【11:40】他指，創科及「數字經濟」是核心競爭力，創科產業提升其他行業，新舊行業都需要創科引領，邁向高質量發展、數字化要必要趨勢搜集經濟各項數字，可協助更好認識整體經濟，提升效率、推動創新，為加速數字化，港府會設立「數字化經濟委員會」， 協助精英及政府官員持續推動創科發展，推動再工業化，提升競爭力，投放1300億元。

他又指，會在未來基金投資分配100億元，設策略性科創基金，為具戰略價值的企業，增創科機會。在創新及科技基金下，支援大學成立初創團隊，進一步科研成果落地，每間大學增加至1600萬元，每年最多150萬元，為期最多3年。

他又指，會聚焦生命健康科研，政府2018年己撥100億設inno HK創新實驗室，16所實驗室與生命健康有關，為進一步推動，會再撥出100億元協助臨床試驗等，在落馬洲港深科技園設園INNO LIFE Tech Hub 創新科研中心，匯聚全球頂尖，生物醫學、人工智能等範疇，預防診斷、藥物開放、康復等領域，醫管局會探討如何利用機構配合及研發，促進科研多元合作，建設香港成為健康研發的重鎮。

【11:35】陳茂波提及，香港已達到「歷史新起點」，「國安法、完善選舉制度，確立愛國者治國，確立政治秩序等，讓一國兩制重回正軌，行政立法良性互動，政府治理效能提高，立法會及社會各界齊心合力集中精神，逐步破解深層次問題」

他指，香港擁有獨特條件、營商環境等，背靠祖國面向世界，以自身所長發展所需，國家持續改革開放，亦向雙循環邁進，支持香港融入國家發展大局，用好自身優勢，積極拓展龐大內地市場，參與國家經濟內循環，擔當內外循環「交匯點角色」，聯繫國內外市場投資者，開拓市場。

【11:30】政府會推出新一輪消費券，向合資格18歲或以上市民，發放一萬元消費券。陳茂波指，透過儲值支付工具，向18歲或上以永久及新來港居民，發放一萬元消費券，預計惠及660萬人。而今年會有特別安排，4月先向630萬人上年已經成功登記消費券的市民，發放首期5000元消費券，餘額會年中再分批發放，即將向立法會申請撥款，通過後就動用款項。今次料涉664億元，會盡快公佈詳情。

【11:25】陳茂波指，會推出支持企業措施。包括：

- 寬減2021/22年全年利得稅100%，上限一萬元 ，全港15.1萬家企業受惠。

-非住宅差餉，每戶每季5000元上限，之後兩季2000元。

-減商業登記費，150萬名經營者受惠，收入減少30億元

-非住宅用戶，會資助其75%水費及排污費，上限2萬及1.25萬，8個月至今年11月底，收入減少6.8億元。

-10月起延長34類政府收費，寬減政府收費，航空、漁農、建造、娛樂等，政府收入減少17億元。

-寬減適用政府處所合資格租戶，75%租金，為期6個月，到9月底，要關閉處所租戶，可繼續獲得全額租金寬免，減14億元收入。

-中小企融資申請期延長1 年直到明年6月，百分百擔保，最高18個月增至27個月，上限600萬增加900萬元。

【11:15】他指，會推出多項紓困措施，寬減2021/22年的100%薪俸稅及個人入息課稅， 上限1萬元，全港210萬名納稅人受惠，庫房收入減少131億元。另會寬減2022/23年物業差餉，首兩季以1500元上限，之後兩季以1000元上限，涉及117億元，299萬個住宅物業受惠。

政府亦會向每個合資格電力住戶，提供1000元電費補貼，涉28億，280萬住戶受惠。另會向綜援戶發放等同半個月資助金額的津貼。在職家庭津貼會作相若安排。

交通津貼的門檻由今年5月至10月，由400元降至200元，提供最多三分之一補貼，每月500元為上限。

政府亦新設在2022/23課稅年度境，設立住宅租金開支扣稅，減輕租住負擔，每個課稅年度扣除10萬元，預計收入減少33億元，預期第二季提交立法會。

百分百擔保個人特惠貸款額，申請期延長一年至明年4月底，最高由在職期間平均收入6倍增至9倍，上限由8萬增至10萬，最長還款期6年延長到10年，還息不還本12個月變18個月

支援網上學習，優教基金，三年計劃，資助學校買流動電腦裝置，無線網絡裝備，協助基層在疫情下繼續學習。

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【11:05】他指，預算案在相關開支總承擔額1700億元，連同基建，其他開支，為經濟提供約3%提振作用。他回顧2021年，社會推動疫苗接種，加上政策支持，全球經濟顯著恢復，IMF估計強力反彈5.9%，香港整體貨物出口強勁，大幅上升10.9%。

香港整體經濟2021年增長6.4%，扭轉過去兩年跌勢，去年年初失業率7.2%回落至最近3.9%，進口價格加快，但受私人房屋租金影響，消費物價指數升幅保持溫和，加上美國貨幣、環球變種新冠病毒影響，本地股票市場顯著調整全年溫和上升3%，而非住宅物業市場，在撤銷雙倍印花稅後，交易顯著上升，不過寫字樓售價/租偏軟、工廈售價/租顯著回升。他指，政府會繼續增加土地供應，注意物業市場。

他又展望，受omicron變種病毒影響，環球經濟復甦減慢，環球通脹顯著升溫，不少中央銀行收緊貨幣政策，地緣政治局勢複雜多變，為經濟前景帶來不確定性，下調經濟增長預測至4.4%。他提到，內地有效控制疫情，去年內地經濟增長增長1.1%，盡管面對下行壓力，內地經濟面基本堅實，將會支持內地經濟穩步增長，成為全球經濟增長主要引擎。美國去年顯著反彈，市場預測今年進一步增長，應對通脹成溫，聯儲局預期應對通脹，可能加息多次，財政支持力度減少，或影響經濟增長動力，歐元放緩，受惠寬鬆貨幣政策，今年會繼續復甦。

他指，本地第五波疫情急劇惡化，消費受嚴重打擊，生活承受好大壓力，短期面對沉重壓力，消費、就業不足轉差，第一季經濟表現不容樂觀。如果疫情受控，往後繼續維持動態清零，與內地有序通關有條件，創造經濟動力，加上預算案的提振作用，下半年會有好表現，預測全年實質增長2-3.5%。

陳茂波料本地成本壓力會隨經濟復甦進一步上升，另一方面住宅租金上升壓力輕微，預測今年整體通脹率和基本通脹率分別為2.1及 2%，雖然通脹溫和，但不少生活用品依靠入口，要留意對市民影響。他又指，在十四五規劃及中央支持下，未來有助香港經濟增長，推動經濟踏上新台階，預測2023-26年平均每年實質增長3%，稍高於疫情前，而基本通脹預計平均2.5%。

【11:00】陳茂波開始宣讀財政預算案，他指疫情去年曾受控，市民生活逐漸恢復，惟過去一個多月急速逆轉，病毒擴散之快，對好多市民工作生活以及中小企沉重打擊，削弱大家對前景的信心，瀰漫憂慮及悲觀，快速管控疫情，亦是穩住信心同經濟關鍵有助穩住經濟，中央支援令政府更有鬥志，全速抗擊疫情，動用一切資源，採取一切必要措施，全力抗疫，單是預算案資源已超過540億元，加大紓困，市民期望，預呢必算案圍繞4方面：

1.全力抗擊疫情

2.為市民和中小企紓困

3為下行經濟提供支撐，

4投資未來推動疫後中長期發展

【10:50】消息指，政府將分兩期派發電子消費券，每次5000元，合共1萬元。第一期將於4月發放。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

